Kde koupit vstupenky na ZOH 2026
Vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.
➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org
Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště. Vstupenky zakoupené mimo oficiální systém nemusí být platné a držiteli může být odepřen vstup na sportoviště.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Jak probíhal a probíhá prodej vstupenek
Prodej vstupenek na ZOH 2026 je rozdělen do několika fází:
1️⃣ Registrace a losování (ticket draw)
První fáze proběhla formou registrace a losování časových slotů, během kterých měli vylosovaní fanoušci přednostní přístup k nákupu vstupenek.
2️⃣ Otevřený prodej (aktuální fáze)
V současnosti probíhá otevřený prodej bez nutnosti losování. Vstupenky jsou k dispozici až do vyčerpání kapacity jednotlivých sportů a kategorií.
➡️ Dostupnost se průběžně mění – některé vstupenky se mohou znovu objevit díky vrácení nebo oficiálnímu resale systému.
|
V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?
Jsou vstupenky na ZOH 2026 ještě dostupné?
Ano. Většina sportovních disciplín má stále k dispozici vstupenky, zejména v základních a středních cenových kategoriích.
🟢 Obecně dostupné sporty:
- alpské lyžování
- biatlon
- běžecké lyžování
- snowboard
- freestyle lyžování
- curling
- krasobruslení (vybrané bloky)
🟡 Omezená dostupnost:
- hokej (zejména zápasy play-off a finále)
- slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál
- nejatraktivnější finálové bloky v hale
U nejžádanějších událostí bývají vyprodané nejlevnější kategorie, ale vstupenky mohou být stále dostupné ve vyšších cenových hladinách.
|Sport / Disciplína
|Dostupnost vstupenek
|Cena vstupenek (od – do)
|Alpské lyžování
|✅ vysoká
|40 € – 180 €
|Biatlon
|✅ vysoká
|35 € – 120 €
|Běžecké lyžování
|✅ vysoká
|30 € – 100 €
|Snowboard
|✅ vysoká
|30 € – 440 €
|Freestyle lyžování
|✅ vysoká
|30 € – 200 €
|Curling
|✅ vysoká
|35 € – 120 €
|Krasobruslení
|🟡 střední
|45 € – 260 €
|Rychlobruslení
|🟡 střední
|40 € – 280 €
|Short track
|🟡 střední
|150 € – 450 €
|Skeleton / Boby / Saně
|🟡 střední
|40 € – 75 €
|Skoky na lyžích
|🟡 střední
|95 € – 230 €
|Severská kombinace
|🟡 střední
|50 € – 120 €
|Lední hokej – skupiny
|🟡 střední
|50 € – 200 €
|Lední hokej – play-off a finále
|🔴 omezená
|150 € – 1 400 €
|Zahajovací ceremoniál
|🔴 velmi omezená
|260 € – 2 026 €
|Závěrečný ceremoniál
|🔴 velmi omezená
|950 € – 2 900 €
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Ceny vstupenek na ZOH 2026
Cenová politika pořadatelů je nastavena tak, aby byly hry dostupné široké veřejnosti.
💶 Orientační ceny:
- od cca 30 € – základní vstupné na méně exponované sporty
- více než 50 % vstupenek stojí méně než 100 €
- finálové bloky a top události jsou samozřejmě výrazně dražší
🎫 Paralympijské hry 2026 mají samostatný ceník, vstupenky jsou o hodně levnější (od cca 10 €).
Digitální vstupenky a pravidla použití
- všechny vstupenky jsou výhradně digitální
- doručují se do oficiální aplikace uživatele
- vstupenka je navázána na konkrétní osobu
- přeposílání je možné pouze přes oficiální systém
Limity nákupu:
- maximálně 25 vstupenek na osobu celkem
- obvykle 10 vstupenek na jednu událost
- u ceremoniálů a top akcí platí nižší limity
Oficiální resale: druhá šance na vstupenky
Pořadatelé provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:
- bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
- koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané
➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.
Praktické tipy pro fanoušky
- kontrolujte oficiální prodejní portál pravidelně
- ️ sledujte uvolňování vstupenek krátce před začátkem her
- méně exponované časové bloky bývají levnější
- vyhněte se neoficiálním prodejcům