Zimní olympijské hry Milán-Cortina 2026 se rychle blíží a zájem fanoušků o vstupenky je enormní. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde lístky koupit oficiálně, kolik stojí, jak funguje prodej a na které disciplíny jsou vstupenky stále dostupné. Vše najdete v našem přehledu.

Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů. | foto: Reuters

Kde koupit vstupenky na ZOH 2026

Vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.

➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org

Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště. Vstupenky zakoupené mimo oficiální systém nemusí být platné a držiteli může být odepřen vstup na sportoviště.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Jak probíhal a probíhá prodej vstupenek

Prodej vstupenek na ZOH 2026 je rozdělen do několika fází:

1️⃣ Registrace a losování (ticket draw)

První fáze proběhla formou registrace a losování časových slotů, během kterých měli vylosovaní fanoušci přednostní přístup k nákupu vstupenek.

2️⃣ Otevřený prodej (aktuální fáze)

V současnosti probíhá otevřený prodej bez nutnosti losování. Vstupenky jsou k dispozici až do vyčerpání kapacity jednotlivých sportů a kategorií.

➡️ Dostupnost se průběžně mění – některé vstupenky se mohou znovu objevit díky vrácení nebo oficiálnímu resale systému.

V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

Jsou vstupenky na ZOH 2026 ještě dostupné?

Ano. Většina sportovních disciplín má stále k dispozici vstupenky, zejména v základních a středních cenových kategoriích.

🟢 Obecně dostupné sporty:

  • alpské lyžování
  • biatlon
  • běžecké lyžování
  • snowboard
  • freestyle lyžování
  • curling
  • krasobruslení (vybrané bloky)

🟡 Omezená dostupnost:

  • hokej (zejména zápasy play-off a finále)
  • slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál
  • nejatraktivnější finálové bloky v hale

U nejžádanějších událostí bývají vyprodané nejlevnější kategorie, ale vstupenky mohou být stále dostupné ve vyšších cenových hladinách.

Sport / DisciplínaDostupnost vstupenekCena vstupenek (od – do)
Alpské lyžování✅ vysoká40 € – 180 €
Biatlon✅ vysoká35 € – 120 €
Běžecké lyžování✅ vysoká30 € – 100 €
Snowboard✅ vysoká30 € – 440 €
Freestyle lyžování✅ vysoká30 € – 200 €
Curling✅ vysoká35 € – 120 €
Krasobruslení🟡 střední45 € – 260 €
Rychlobruslení🟡 střední40 € – 280 €
Short track🟡 střední150 € – 450 €
Skeleton / Boby / Saně🟡 střední40 € – 75 €
Skoky na lyžích🟡 střední95 € – 230 €
Severská kombinace🟡 střední50 € – 120 €
Lední hokej – skupiny🟡 střední50 € – 200 €
Lední hokej – play-off a finále🔴 omezená150 € – 1 400 €
Zahajovací ceremoniál🔴 velmi omezená260 € – 2 026 €
Závěrečný ceremoniál🔴 velmi omezená950 € – 2 900 €

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Ceny vstupenek na ZOH 2026

Cenová politika pořadatelů je nastavena tak, aby byly hry dostupné široké veřejnosti.

💶 Orientační ceny:

  • od cca 30 € – základní vstupné na méně exponované sporty
  • více než 50 % vstupenek stojí méně než 100 €
  • finálové bloky a top události jsou samozřejmě výrazně dražší

🎫 Paralympijské hry 2026 mají samostatný ceník, vstupenky jsou o hodně levnější (od cca 10 €).

Digitální vstupenky a pravidla použití

  • všechny vstupenky jsou výhradně digitální
  • doručují se do oficiální aplikace uživatele
  • vstupenka je navázána na konkrétní osobu
  • přeposílání je možné pouze přes oficiální systém

Limity nákupu:

  • maximálně 25 vstupenek na osobu celkem
  • obvykle 10 vstupenek na jednu událost
  • u ceremoniálů a top akcí platí nižší limity

Oficiální resale: druhá šance na vstupenky

Pořadatelé provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:

  • bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
  • koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané

➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.

Praktické tipy pro fanoušky

  • kontrolujte oficiální prodejní portál pravidelně
  • ️ sledujte uvolňování vstupenek krátce před začátkem her
  • méně exponované časové bloky bývají levnější
  • vyhněte se neoficiálním prodejcům
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

