Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Stříbro Adamczykové před zraky syna. Co je víc?
Je vlastně trochu škoda, že už předloni v kinech vyšel snímek EFKA: Nejrychlejší holka ve vesmíru.
Až hollywoodský příběh české hrdinky by si i tuhle kapitolu jejího života zasloužil zfilmovat, o tom jsem přesvědčený. Překonala ztrátu obou milovaných rodičů. Překonala kariéru ohrožující zlomeniny obou nohou. Vrátila se po mateřské, i když to dříve zavrhovala.
A v Livignu se Eva Adamczyková stala nejúspěšnější snowboardcrossařkou olympijské historie – jako jediná má tři medaile. Po jedné z každé sady. Pro stříbro si dojela před zraky manžela Marka a syna Kryštofa. Co může být víc? – Matěj Tomíček