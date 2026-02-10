„Můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si představovala. Nebyl to pohádkový konec, byl to prostě život. Odvážila jsem se snít a tvrdě jsem pracovala,“ napsala jednačtyřicetiletá Vonnová na Instagram. Příspěvek doplnila fotografií svého pádu.
Poprvé po hrozivém pádu v olympijském sjezdu. Poprvé po převozu do nemocnice v Trevisu, kam ji transportoval vrtulník.
|
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Byla nejsledovanějším lyžařem na startu letošní olympiády. Její příběh, kdy se coby olympijská šampionka z Vancouveru 2010 vrátila po pěti letech ze sportovního důchodu, kdy opět začala vyhrávat, ale kdy se týden před hrami zranila, aby se usilovným cvičením opět dostala do formy, plnil stránky světových médií.
Ten olympijský sen skončil po 13 sekundách pádem a komplikovanou zlomeninou holenní kosti.
„Ve sjezdu může být hranice mezi ideální linií a katastrofálním zraněním klidně jen pět palců. A moje linie byla prostě o těch pět palců těsnější a pravou rukou jsem se zahákla o branku, jež mě otočila a způsobila můj pád,“ popisovala americká superstar.
|
Hororový závod Vonnové doprovázeli také filmaři, dokumentovali její comeback
Zdůraznila, že předchozí přetržený zkřížený vaz v koleni a jiná předchozí zranění s tím neměly nic společného.
„Moje zranění bude vyžadovat ještě mnoho operací,“ napsala Vonnová. Olympijského startu ale nelituje.
„Navzdory intenzivní fyzické bolesti nelituji. Stát ve startovní bráně byl neskutečný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědět, že tam jsem, že tam stojím a mám šanci vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Věděla jsem, že je to risk. Lyžování bylo a vždy bude neuvěřitelně nebezpečný sport,“ pokračovala.
|
Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl
Zda ještě bude čtyřnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru někdy závodit, neřekla. Její otec Alan Kildow už v pondělí uvedl, že kdyby mohl rozhodnout on, už by dál nezávodila.
Vonnová se ve svém vyjádření z nemocničního lůžka však cítí nesmírně silná.
„Podobně jako v lyžování riskujeme i v životě. Sníme. Milujeme. Skočíme a někdy padáme. Naše srdce jsou někdy zlomená, někdy si neplníme sny, které bychom chtěli. Ale i v tom je krása života – zkusit to. Já to zkusila. Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali. Protože jediným životním selháním je – nesnažit se.“