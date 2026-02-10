Sníme, milujeme, padáme. Nelituji ničeho. Vonnová poprvé po svém pádu promluvila

Vítězslav Bureš
  9:11
Tvrdě pracovala, aby dosáhla svého cíle. Olympijského startu nelituje. Lindsey Vonnová poprvé po svém těžkém pádu krátce po startu sjezdu promluvila. Smířeně. Odhodlaně. Utrpěla komplikovanou zlomeninu nohy a čeká ji ještě spousta operací.
Američanka Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu.

Američanka Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu. | foto: AP

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...
Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu.
A JE PO NADĚJÍCH. Američanka Lindsey Vonnová ztrácí při olympijském sjezdu...
47 fotografií

„Můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si představovala. Nebyl to pohádkový konec, byl to prostě život. Odvážila jsem se snít a tvrdě jsem pracovala,“ napsala jednačtyřicetiletá Vonnová na Instagram. Příspěvek doplnila fotografií svého pádu.

Poprvé po hrozivém pádu v olympijském sjezdu. Poprvé po převozu do nemocnice v Trevisu, kam ji transportoval vrtulník.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Byla nejsledovanějším lyžařem na startu letošní olympiády. Její příběh, kdy se coby olympijská šampionka z Vancouveru 2010 vrátila po pěti letech ze sportovního důchodu, kdy opět začala vyhrávat, ale kdy se týden před hrami zranila, aby se usilovným cvičením opět dostala do formy, plnil stránky světových médií.

Ten olympijský sen skončil po 13 sekundách pádem a komplikovanou zlomeninou holenní kosti.

„Ve sjezdu může být hranice mezi ideální linií a katastrofálním zraněním klidně jen pět palců. A moje linie byla prostě o těch pět palců těsnější a pravou rukou jsem se zahákla o branku, jež mě otočila a způsobila můj pád,“ popisovala americká superstar.

Hororový závod Vonnové doprovázeli také filmaři, dokumentovali její comeback

Zdůraznila, že předchozí přetržený zkřížený vaz v koleni a jiná předchozí zranění s tím neměly nic společného.

„Moje zranění bude vyžadovat ještě mnoho operací,“ napsala Vonnová. Olympijského startu ale nelituje.

„Navzdory intenzivní fyzické bolesti nelituji. Stát ve startovní bráně byl neskutečný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědět, že tam jsem, že tam stojím a mám šanci vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Věděla jsem, že je to risk. Lyžování bylo a vždy bude neuvěřitelně nebezpečný sport,“ pokračovala.

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zda ještě bude čtyřnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru někdy závodit, neřekla. Její otec Alan Kildow už v pondělí uvedl, že kdyby mohl rozhodnout on, už by dál nezávodila.

Vonnová se ve svém vyjádření z nemocničního lůžka však cítí nesmírně silná.

„Podobně jako v lyžování riskujeme i v životě. Sníme. Milujeme. Skočíme a někdy padáme. Naše srdce jsou někdy zlomená, někdy si neplníme sny, které bychom chtěli. Ale i v tom je krása života – zkusit to. Já to zkusila. Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali. Protože jediným životním selháním je – nesnažit se.“

Výsledky

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem, během zápasu s Kralupy nad...

Jako kapitán dovedl Čechy k největšímu úspěchu v hokejové historii, ale vzpomínání na zlaté Nagano po Vladimíru Růžičkovi nechtějte. „Je to už dávná minulost, ale vryté v paměti to zůstane do konce...

10. února 2026  9:11

Budu jezdit na prkně. Je to lepší, tvrdil pětiletý Zabystřan v prvním rozhovoru

Jan Zabystřan během oficiálního tréninku mužů ve sjezdu v Bormiu. (6. února...

Zlatý hattrick se nakonec nekonal, podporu ale Ester Ledecká cítila už před startem. Řada sportovních kolegů jí držela palce a přála další olympijský úspěch. Originálním způsobem se ozval také lyžař...

10. února 2026

Ostrá jako břitva. A teď milionářka. Kouč o Maděrové, těžkých začátcích i bolavé kyčli

Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová s trenérem Evženem Marešem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to příběh s až pohádkovým nádechem. V osmi letech se jí ujal a už nepustil. Není pak divu, že při olympijském závodě Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu její kouč Evžen Mareš zestárl o pár...

10. února 2026  8:48

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

9. února 2026  23:32,  aktualizováno  10. 2. 8:33

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  8:29

4. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisté pojedou vytrvalostní závod, v akci běžci

Sledujeme online
Biatlonista projíždí areálem v Anterselvě během tréninku.

Úterní program na zimní olympiádě patří z českého pohledu sportům na lyžích. Ve Val di Fiemme se běží sprinty, v Cortině čeká lyžařky týmová kombinace, v Livignu jede Matyáš Kroupa kvalifikaci v...

10. února 2026  8:15

Stálo nás to zápas, vadil hokejistkám metr sudích. A Kanaďanky? Pořád si jen stěžují

Kanaďanka Julia Goslingová slaví čtvrtý gól svého týmu během zápasu proti Česku...

Od našeho zpravodaje v Itálii Jedna výhra ve skupině a na její závěr výrazná porážka 1:5. Stačila jen třetina a bylo jasno. Vzhledem k úvodu olympijského zápasu s Kanadou se nabízelo, že si z něj české hokejistky před klíčovou...

10. února 2026  8:09

I já žil na hraně. Hudec o pádu Vonnové: Otázka času, vždy riskuje na sto procent

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho příběh je podobný tomu Lindsey Vonnové. Psal se rok 2014, sjezdař Jan Hudec se ještě v kombinéze kanadské reprezentace chystal na olympiádu v Soči. Když v tom ho zastavily zdravotní trable....

10. února 2026  7:30

Dojetí českých curlerů. A teď spánek, pivko a (snad) sponzor. Budeme poloamatéři!

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Norskem. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Chcete vidět olympioniky, kteří si nesmírně cení už jen toho, že mohou reprezentovat na hrách? Pak si stačí chvíli povídat s curlerským duem Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Obzvlášť, když v jejich...

10. února 2026  6:58

