Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Tehdy se jednalo o mistrovství světa juniorů v Soldier Hollow. Voborníková tam po vytrvalostním závodě slavila bronz, Michelonová stříbro.
Jejich biatlonové osudy se potom odvíjely odlišně.
Ale na samém konci olympijského cyklu jsou znovu spolu na pódiu. Pod pěti kruhy, po nejprestižnějším závodě biatlonistek, jaký může být.
Tereza Voborníková, olympijská medailistka. Jak to zní?
Neuvěřitelně. Někde vzadu v hlavě jsem možná měla, že kdyby se mi to povedlo, bylo by to naprosto úžasné. Ale hlavně jsem tu během olympiády nabyla větší sebevědomí, než jaké mívám obvykle. V tom tkví kouzlo velkých akcí. Občas se na nich stane, že někdo, od koho se to neočekává, prorazí až na stupně vítězů. Pár takových příběhů i letošní olympiáda ukázala a já jsem přešťastná, že se povedl i mně.
Příště už možná favoritka budete.
Jestli budu mít zase tak výborně připravené lyže jako dnes a předtím i na štafetu, tak se mi snad bude zase závodit naprosto skvěle. Jsem moc ráda, že se kluci ze servisu dneska takhle strefili, bez nich bych medaili neměla.
Je to pro vás bronz s cenou zlata?
Určitě. Furt jsem se v posledním kole ohlížela za sebe, abych se ujistila, jak nejhůř bych mohla dopadnout. Ale potom už jsem se na ohlížení vykašlala a řekla si, že to prostě musím zkusit. Všechny už jsme unavené, připomínala jsem si. Ale samozřejmě víte, že za vámi jedou závodnice, které také chtějí tu medaili. Bylo strašně těžké psychicky přestat myslet ve stylu, že ta medaile vám může zase strašně rychle zmizet. Tak jsem teď hrozně šťastná, že to na ni stačilo.
Věděla jste, že se k vám sice Francouzky přibližují, ale čtvrtá Magnussonová je relativně daleko?
Já při tom mém ohlížení viděla i Doro (Wiererovou, jela čtvrtá) a další lidi. Dost chumelilo, trať se hodně zasněžovala a já byla první, kdo jí projížděl. Ale říkala jsem si, že mám ty super lyže a že to musím dobojovat.
A pak se k vám přiřítily Michelonová a po ní i Simonová.
No jo. Co Francouzky na celé téhle olympiádě předváděly, je ohromující. Těžko s nimi držet krok.
Ale i vy jste dnes běžecky podala výborný výkon, máte třetí nejlepší běžecký čas dne.
A to jsem si pomyslela, že jsem se ve čtyřech předchozích kolech neustále snažila někoho dojíždět a vybírala si proto delší stopy. Dnes jsem nejela moc takticky a potom mi možná síly malinko chyběly v posledním kole. Jenže já prostě předtím potřebovala sjíždět tu jedničku z první ležky.
Právě. Minula jste pouze jeden terč z dvaceti, ten úplně první. Co vám běželo hlavou po první položce?
Samozřejmě, když jsem tehdy odjížděla šestadvacátá, říkala jsem si: Ó jé, to to začíná. Pak jsem si před druhou ležkou i cvakla (upravila miřidla), i když mi říkali, že si cvakat nemám. Ale já tu první ránu mimo terč měla na tři hodiny, proto jsem si pomyslela, že kdybych měla na druhé ležce zase zopakovat stejnou chybu, ať mám položku radši trochu víc posunutou vlevo, aby se mi ta rána do terče vešla.
Jak náročné potom bylo nepustit si na poslední položce do hlavy myšlenky, že střílíte o medaili, když jste na ni dorazila čtvrtá?
Já tam přijížděla ve stejné situaci jako včera Bimbo (Krčmář). Vzpomněla jsem si na něj. Ale říkala jsem si, že na rozdíl od chlapů máme bezvětří, není tedy důvod tu položku nezvládnout. Jo, ve stíhačce jsem tady poslední stojku neustála, ale ujišťovala jsem se, že si tu šanci tentokrát nenechám vzít. A že je to jen na mně, že nikdo jiný než já mi tu stojku pokazit nemůže.
Dávala jste si na čas.
Začala jsem střílet později než ostatní. Jak jsme se předtím pokoušely dojet vedoucí skupinku, dorazila jsem na střelnici v trochu vyšších tepech, než bych si přála, což v téhle výšce není úplně jednoduché. Musela jsem si rány víc vyměřovat a poslední byla pák strašně hlídaná. Ale vyplatilo se.
Najednou jste uviděla, že vyjíždíte na trať první. Co to s vámi provedlo?
Vůbec jsem nemohla uvěřit. Ale říkala jsem si, že poslední kolo je pořád docela dlouhé a klidně můžu skončit desátá. Nevěděla jsem, jak se kdo za mnou pohybuje. Už v Ruhpoldingu při štafetě se mi stalo, že jsem vyjížděla první a pak mě holky předjely, ani jsem nevěděla jak.
Trenéři vás neustále mocně povzbuzovali na trati. Vybavíte si, co na vás v posledním kole křičeli?
Vím jen, že křičeli fakt hodně. Kuba Procházka na mě volal něco ve stylu „Musíš si to odpracovat“. Byla jsem moc ráda, když jsem je potom viděla všechny v cíli. Doufám, že jsou stejně šťastní jako já a že nám ta medaile do budoucna pomůže.
Co jste si pomyslela za cílem?
Nemohla jsem tomu všemu uvěřit. Byla jsem strašně unavená, byl to strašný mix emocí.
Který pak pokračoval i při medailovém ceremoniálu?
Ten byl krásný a asi ještě hezčí bylo, když jsem se ve chvilce čekání na něj dokázala spojit s rodiči, kteří nemohli přes slzy mluvit. Tím dojali i mě. Škoda, že nám tu do toho chumelí, vyhlášení by bylo ještě hezčí se sluníčkem, ale dneska mi radost nemůže pokazit ani počasí.
I u vás došlo na slzy dojetí.
Jo - a určitě ještě dnes nějaké budou.
Rodiče tentokrát na tribuně nebyli?
Byli tu minulý týden na tři závody. Lístky se musely kupovat hodně dopředu a s tím hromaďákem je to u mě vždycky do poslední chvíle nejisté. Teď mi taťka říkal, že toho strašně moc lituje. Ale nemusí, ještě tu medaili s nimi oslavím.
Po štafetě jste si posteskla, že vás i média v sestavě bez Markéty Davidové podceňovala. Měla jste v sobě chuť dokázat, že neprávem?
To mě mrzelo jen při té štafetě. Říkala jsem si, že jsme ji už několikrát dokázaly zajet hezky i ve složení bez Makuly (Markéty Davidové), tak mě trochu mrzelo, jak nás v současném složení podceňují. Ale před individuálními závody takhle nepřemýšlím.
Bude vás teď poznávat mnohem víc lidí. Jste na takový zájem připravena?
Zrovna nedávno jsme se o tom bavily s Jess Jislovou, že člověk který jde do Love Islandu, tak když z něj vyleze, je možná známější než olympijský medailista. Tak uvidím, jaké to se mnou bude.
Teď ale platí: Hurá do Milána.
Ano, hurá za zbytkem sportovců, co tam už dnes ráno odjeli. Zítra se jdeme podívat na finále hokeje. Moc se těším, že ještě nasaju olympijskou atmosféru. Pak vyrazím na zakončení a potom už hurá domů.
Lístky na finále Kanada – USA přitom musely být úzkoprofilové.
Jo, my je ale ulovili na naši akreditaci už ze začátku her. Doufali jsme, že uvidíme zápas s Českem, ale i bez Čechů bude hokejový souboj o zlato velký zážitek. I když určitě ne větší než to, co mám teď na krku. (Dotýká se medaile.)