Voborníková o štafetě: Bylo mi líto, že nás podceňují. Tak jsme ukázaly, co dovedeme

Dnes jste si určitě dobře zazávodila, že?
Na trati to bylo super, bojovala jsem a vždycky jsem se snažila ty holky dojet, abych nemusela jet sama. Že budu dojíždět skupinku s takhle dobrými závodnicemi, jsem si vůbec nepomyslela, že by se mi mohlo povést.
Také se střelbou jste mohla být spokojena, obzvlášť když dnes chybovaly i ty největší velmoci.
Bohužel na každé střelbě jsem měla jedno dobíjení. Ale koukala jsem, že obě položky byly i tak za 31 vteřin, což není s dobíjením vůbec hrozné. I když se přiznám, že na stojku bych potřebovala dorazit v trochu uklidněnějším stavu.
Co s vámi dělalo, že jedete na dosah stříbra?
Říkala jsem si: Je to teprve třetí úsek. Ale i tak jsem se samozřejmě snažila předat štafetu Terce (Vinklárkové) na co nejlepší pozici, aby případně mohla jet v klidu a aby, i když třeba přijdou nějaké chybičky, jsme se mohly udržet v popředí. Což se naštěstí povedlo a Terka to potom zvládla výborně.
|
Nedostižné Francouzky kralovaly štafetě. Češky jely o medaili, nakonec jsou páté
Konečné páté místo byste před startem určitě braly, že?
Určitě. Připomínaly jsme si, že při svěťáku v Ruhpoldingu, kde jsou štafety vždycky nejvíc vyrovnané, jsme už páté byly, přestože se tam moc nechybovalo. Tak jsem si říkala: Kdyby to tak dneska znovu dopadlo... Ale že jsme zvládly páté místo i s trestným kolem, je naprosto skvělé.
Po trestném kole kroužil nejeden elitní tým, včetně Francie, Švédska, Německa, Itálie.
Přitom bylo skoro bezvětří. Ani já jsem si chyby neodpustila. Až jsem se divila: Jak to, že se dnes tolik chybuje? Asi proto, že jsme se hodně rvaly na trati. Každý chtěl předat s co nejmenší ztrátou, z čehož pramenily chyby.
Je pro vás páté místo velmi cenné také proto, že jste ho dosáhly i bez zraněné Markéty Davidové?
Já byla trošku smutná, že nás všichni podceňují a nazývali to oslabenou sestavou, ze všech článků takové tvrzení na mě vyskakovalo. Bylo mi líto, že jsme tak podceňované. Ale doufám, že jsme už podruhé ukázaly, že to tak být nemusí.
A teď byste mohly Terezu Vinklárkovou přesvědčit, ať ještě kariéru nekončí, ne?
My ji přemlouvaly, ale je to na ní. Radši bychom, aby pokračovala, ale na druhou stranu, když závodník ví, že to pro něj končí, tak z něj najednou všechno spadne a může potom i takhle pěkně závodit.
Vinklárková: Čistá stojka je mé velké malé vítězství
Co také řekly české biatlonistky o štafetě
Jessica Jislová (1. úsek): „Jsem moc spokojená. Doufala jsem, že dneska se lyže povedou, a opravdu se nám to hezky sešlo. Fakt jsem se na trati cítila dobře. Po viróze to bylo dobré. Trochu jsem sice doufala, že si zvyknu líp na výšku, ale jak koukám na všechny ostatní, pořád si ty závody berou strašně velkou daň. V cíli jsou všichni úplně vyřízeni. Počítala jsem, že to bude těžký, a snažila se nechat si něco do posledního kola. Pak už jsem jela na smrt. A mám radost i ze střelby. Té spoustě trestných kol u jiných týmů se ani nedivím, tady si na trati neodpočinete, navíc hraje roli nervozita z olympiády. Nejsme roboti, občas to nezvládnou ani ti nejlepší.“
Lucie Charvátová (2. úsek): „Dneska jsem byla od rána v klidu a odrazilo se to i na střelbě. Dokázala jsem se i při stojce vyrovnat s tlakem a pomohlo mi, že jsem za zimu nabrala trošku štafetového sebevědomí. I podklad na trati byl dnes pro mě super. Trošku mě jen překvapilo, jak jsme se sjely, ve druhém kole jsme jely v balíku osmi lidí a tak nějak divně, šlapaly jsme po sobě. A v posledním kole jsem možná zpočátku tempo trochu přepálila a ke konci jsem trochu ztratila, ale Terka pak jela skvěle a zase to sjela. Takže zaplaťpánbůh za takový konec mé olympiády. Štafeta je pro mě těžká, trošku jsem v ní snad dnes i vykompenzovala, co se mi v ní předtím nedařilo - a povedlo se to na olympiádě.“
Tereza Vinklárková (finišmanka): „Páté místo je paráda. Po tom, co předvedly holky a na jaké pozici mi štafetu předaly, by bylo blbé, abych jim to neoplatila aspoň tímhle krásným pátým místem. Po ležce a trestném kole jsem byla zklamaná, ale po čisté stojce naopak nadšená, že jsem závod zase proměnila ve svůj a že jsem nad tím zklamáním z ležky chytla kontrolu. Stojka a celá druhá půlka závodu je pro mě jedno velké malé vítězství. V cíli jsem byla úplně mrtvá a byla ráda, že tak nějak žiju. A pak ke mně přiběhly holky a volaly na mě: Už jsme tady, už jsme tady - a byly tak nádherně nadšené. Ale abych nekončila, mě nepřesvědčí. Protože krásněji se ani končit nedá.“