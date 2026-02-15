Čokoláda od Karlíka, růže a důležité body. Valentýnské dárky pro Voborníkovou

Karlík nezapomněl. „Ráno jsem od něj dostala čokoládu,“ líčila Voborníková po sprintu.
Navrch po závodě dostala ještě růži. Což byla pro změnu valentýnská pozornost od Mezinárodní biatlonové federace IBU nachystaná za cílem pro každou závodnici. „To bylo moc milé. IBU odvádí skvělou práci a snaží se dělat to tu nám sportovcům hezké,“ ocenila.
Vlastně ještě jeden dárek by tu byl. Ovšem ten si nadělila sama v podobě bodů za 19. místo.
V součtu s 15. příčkou z vytrvalostního klání znamenají, že by měla mít víceméně jistý start v závěrečném hromadném závodě pro třicet nejlepších. V provizorní startovní listině je nyní na 20. pozici.
„Z toho mám velikou radost. Považuji za fantastickou možnost jet hromaďák právě na olympiádě,“ řekla.
8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku
Ovšem pro každý případ, kdyby došlo k některým bláznivým bodovým variantám, si přeje: „Ještě bych tu pozici ve stíhačce ráda potvrdila.“
V neděli do ní vjede s odstupem jen 18 sekund za elitní desítkou, a to rozhodně není ztráta, která by se při její obvyklé střelecké úspěšnosti nedala zlikvidovat.
„Jo, výchozí pozice je super. A hlavně mám o co jet,“ ujistila.
Zatím ji na letošní olympiádě vždy jedna rána dělila od ještě pronikavějšího výsledku. Kdyby ve vytrvalostním závodě zasáhla poslední terč, mohla skončit pátá. A kdyby jí z deseti ran ve sprintu neutekla jedna vleže, mohla se najít v top 10.
„Při té ležce to byl dnes snad jen náhodný omyl,“ doufala. „Zato mě moc potěšila čistá stojka, i když už jsem se před ní ve druhém kole na trati docela zmáčkla. Navíc jsem po té chybě vleže věděla, že už si nemohu dovolit žádnou další, což bylo docela svazující.“
Na lyžích se tentokrát necítila až tak dobře jako ve vytrvalostním závodě. Vlastně spíš se cítila mizerně.
„Běželo se mi dost špatně, od prvního kola to bylo pocitově hrozné trápení, i když běžecký čas nakonec až tak špatný nebyl,“ podotkla.
Za nevýhodný označila po mírné chumelenici los, kterým třem Češkám přidělil startovní čísla od 20 do 22. „Dnes totiž byla výhoda jet víc zezadu, kdy se trať s přibývajícími závodnicemi víc vyjíždí. Obzvlášť když jsem kromě jednoho sjezdu, který jsem absolvovala s Lůcou (Charvátovou), pořád jela sama, což také není příjemné.“
Lucie Charvátová na trati, kde ve sprintu vybojovala bronz při mistrovství světa 2020, tentokrát nezazářila a skončila šestačtyřicátá. Přitom závod rychle rozběhla a na ležce vyčistila všech pět terčů.
Jenže potom přišly dvě chyby vestoje a umdlévání na trati.
„Dnes jsem se asi neprobudila do nejlepšího dne,“ hodnotila. „Cítila jsem, že nemám moc sil. V prvním kole jsem se snažila tempo napálit a lehce jsem ho přepálila. Pořád jsem doufala, že se dostanu do závodního tempa, ale druhé a třetí kolo jsem lezla. Ve vytrvalostním závodě jsem se cítila o dost líp.“
Nepohoda na trati se odrazila i při položce vstoje: „Dorazila jsem na ni dost vyčerpaná a měla asi 170 tepů. Věděla jsem, že jsem sice v poloze správně, ale zároveň strašně unavená, takže jsem se nedokázala udržet na terči a rány strhávala.“
Její šance na postup do hromadného závodu tak jsou nyní v silně teoretické rovině.
Zásluhou bodů za 11. místo z vytrvalostního závodu naopak stále figuruje mezi vyvolenou třicítkou Tereza Vinklárková, i když sestoupila na průběžně 28. pozici.
Aby se do „masáku“ vešla, potřebuje v nedělní stíhačce připsat aspoň menší bodový zisk, například za umístění v okolí 30. místa.
To předpokládá výrazně zlepšit 50. pozici ze sprintu. Od bodované čtyřicítky nyní Vinklárkovou dělí jedenáct sekund, od 30. místa půl minuty.
Mezi muži se po sprintu nachází na provizorní startovní listině hromadného závodu pouze Vítězslav Hornig, který je na relativně bezpečném 18. místě.