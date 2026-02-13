A kde je politika? Lotyši a Litevci se zastali vyloučeného Ukrajince. Chtějí vysvětlení

Václav Havlíček
  10:28
Kauza okolo ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, jehož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval ze závodu kvůli „politickým motivům na helmě“, nekončí. Naopak. Už během čtvrtka jeho krajan Oleh Handej uvedl, že mu bylo zakázáno nošení rychlobruslařské helmy s motivačním citátem ukrajinské básnířky Liny Kostenkové. Vysvětlení, proč byl Heraskevyč vyloučen, požadují Lotyši a Litevci.
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026) | foto: AP

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
15 fotografií

Lotyšský olympijský výbor se společně s Litevským olympijským výborem obrátil na Mezinárodní federaci bobového sportu a skeletonu (IBSF) a požadují vysvětlení, proč došlo k diskvalifikaci, když na Heraskevyčově helmě není politický vzkaz, nýbrž pouze tváře sportovců, kteří byli zabití ve válce.

POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

„Informace, které mají Lotyšský a Litevský olympijský výbor k dispozici, naznačují, že dotčený design helmy neobsahoval politická sdělení, slogany ani výzvy k jednání. Byly na něm zobrazeny motivy připomínající ukrajinské sportovce, kteří přišli o život ve válce,“ informovaly oba výbory ve společném prohlášení.

Podle názoru výborů bylo záměrem sportovce vyjádřit úctu a památku zesnulých soucitným způsobem, nikoli vést politickou agitaci.

Lotyšští a ukrajinští bobisté vyjadřují podporu:

„Mezinárodní olympijský výbor zdůrazňuje, že je důležité respektovat upřímnou snahu sportovců vzdát hold členům sportovní komunity a posilovat hodnoty solidarity a lidské důstojnosti. Proto jsme požádali IBSF o dodatečné vysvětlení,“ stojí dále v prohlášení.

„Lotyšský olympijský výbor respektuje pravomoci IBSF a její odpovědnost za dodržování Olympijské charty. Zároveň se však domníváme, že v tomto případě je důležité jasně posoudit odůvodnění a přiměřenost rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru,“ uvedl prezident Lotyšského olympijského výboru Raimonds Lazdinš.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských sportovců.
15 fotografií

Heraskevyč už v pondělním tréninku na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo nastoupil v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během konfliktu v jeho rodné zemi. A plánoval, že totéž udělá i ve čtvrtek v soutěžním klání. MOV ho proto diskvalifikoval.

„Nikdy jsem nechtěl vyvolat skandál s MOV a ani jsem ho nevytvořil. Skandál vytvořil MOV svým výkladem pravidel, který nejen já považuji za diskriminační,“ reagoval Heraskevyč.

Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory

Heraskevyč byl o své diskvalifikaci informován ve čtvrtek ráno po časné schůzce s prezidentkou MOV Kirsty Coventryovou. Ta novinářům řekla, že se s olympionikem chtěla setkat osobně a najít kompromis. „Bohužel se nám nepodařilo najít společné řešení. Opravdu jsem chtěla, aby závodil. Bylo to emocionálně náročné ráno,“ řekla Coventryovou.

„Může helmu ukazovat v mixzóně i na sociálních sítích, ale závodní plocha je nedotknutelná,“ odůvodňoval diskvalifikaci mluvčí MOV Mark Adams.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 14.50
  • 7.81
  • 1.18
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.58
  • 4.38
  • 1.86
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 20.90
  • 10.10
  • 1.12
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.02
  • 3.84
  • 3.11
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.21
  • 7.45
  • 11.60
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková v kvalifikaci vede

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikaci, kterou první...

13. února 2026  8:30,  aktualizováno  10:31

A kde je politika? Lotyši a Litevci se zastali vyloučeného Ukrajince. Chtějí vysvětlení

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Kauza okolo ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, jehož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval ze závodu kvůli „politickým motivům na helmě“, nekončí. Naopak. Už během čtvrtka...

13. února 2026  10:28

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky se chystají na olympijské čtvrtfinále, zabojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. Do cesty se jim postaví Švédky,...

13. února 2026

Ruský novinář zkoušel McDavida: Nemáme právo tu taky být? Slováků se ptali na KHL

Kanadský útočník Connor McDavid v akci proti českým hokejistům.

Od našeho zpravodaje v Itálii Connor McDavid povídal o vítězství Kanady 5:0 nad Českem, když dostal sebevědomý dotaz. Anglicky, ale se silným ruským přízvukem zaznělo: „Neměli by Rusové mít právo hrát taky na olympiádě? Co si o...

13. února 2026  9:55

Renesanční bytost krok od nesmrtelnosti. Jak ani Kimová nedotáhla zlatý hattrick

Stříbrná medailistka Chloe Kimová ze Spojených států slaví druhé místo během...

Od našeho zpravodaje v Itálii Před startem her byly tři. Tři ženy, které mohly jako první na třech olympijských hrách za sebou získat v jedné z disciplín zlato. Ani bůh Shaun White tohle nedokázal. Ester Ledecké to v paralelním...

13. února 2026  9:30

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

13. února 2026  9:03

Dokázali jsme, že s Kanadou jde hrát, míní Češi. Kromě třetí třetiny to bylo dobré

Lukáš Dostál po utkání s Kanadou. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Na českých hokejistech šlo znát, jak těžce se jim hodnotí zápas, který zažili na úvod olympijských her v Miláně. Nejen kvůli jasné porážce 0:5, ale snad hlavně proto, že dřeli a vyjma slabší třetí...

13. února 2026  9:02

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by...

13. února 2026  8:44

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na...

13. února 2026  8:33

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  8:31

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hokejisté čtenáře nepřesvědčili. Obstál jen Dostál, nejhorší známka pro kapitána

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Složitý zápas s vynikajícím soupeřem. Čeští hokejisté mají za sebou nevydařený vstup do olympijského turnaje, čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon proti Kanadě (0:5) celkovou známkou 3,21. Nejlépe si z...

13. února 2026  8:31

7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.