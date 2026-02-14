„MOV přímo odkazuje na skutečnost, že mi prezident Ukrajiny Zelenskyj udělil státní vyznamenání jako na údajně politickou součást mé touhy nosit Přilbu paměti,“ připomněl Heraskevyč, že byl vyloučen z her za svoji vytrvalou snahu startovat v helmě s vyobrazením sportovců, které Rusové na Ukrajině zabili.
Ke svým slovům připojil fotografii, jak Coventryová v minulosti coby olympijská vítězka v plavání přebírala vyznamenání od diktátora Mugabeho.
„Bude Kirsty Coventryová diskvalifikována za politický výkon jakožto sportovkyně na olympiádě, když jí (vyznamenání) udělil diktátor Mugabe?“ napsal Heraskevyč.
Komentátoři poukazují, že funkcionáři MOV nyní hledají ve vyznamenání od Zelenského ospravedlnění předchozího vyloučení Heraskevyče, a proto jeho pietní helmě přikládají politické pozadí, i když k diskvalifikaci došlo ještě předtím, než ho Zelenskyj vyznamenal.
V kritice ze strany MOV tak následek předbíhá příčinu.
Heraskevyč zveřejnil na síti X rovněž fotografii jednoho z mnoha vybombardovaných ukrajinských sportovišť s komentářem: „Je sport opravdu mimo politiku?“
Co se týče diktátora Mugabeho, ač byl zpočátku vnímán jako osvoboditel, později byl jeho režim v Zimbabwe (1980–2017) ostře kritizován za brutální potlačování opozice, destrukci ekonomiky a porušování lidských práv.
Mezi hlavní výtky patřilo násilné vyvlastňování půdy bílých farmářů, mučení politických odpůrců, politizace zdravotnictví, volební podvody a korupce, které zemi přivedly k hyperinflaci a mezinárodní izolaci.
POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá
Mugabe v minulosti označoval Coventryovou jako „Zlatou dívku Zimbabwe“. Působila v zimbabwské politice už pod jeho vládou. Později, těsně před svými 35. narozeninami, byla jmenována ministryní mládeže, sportu, umění a rekreace v kabinetu Mugabeho nástupce, prezidenta Emmersona Mnangagwy. Její působení se následně setkalo se stížnostmi ze strany umělecké komunity kvůli údajné nečinnosti a nedostatku podpory.
Znovu byla pověřena ministerským postem v roce 2023. Na kritiku, že přijala místo v Mnangagwově vládě, zvolené za velmi sporných okolností, odpověděla: „Nemyslím si, že můžete stát na vedlejší koleji a křičet a volat po změně. Věřím, že musíte sedět u jednacího stolu, abyste se ji pokusili vytvořit.“