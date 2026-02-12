Ukrajinec v helmě se zabitými krajany nepojede. MOV skeletonistu diskvalifikoval

Václav Havlíček
  9:31aktualizováno  9:57
Chtěl uctít zesnulé ukrajinské vojáky a připomenout, že v Evropě stále zuří válka zapříčiněná ruskou agresí na Ukrajině. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč proto do pondělních tréninků na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo nastoupil v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. A plánoval, že totéž udělá i v závodě. U Mezinárodního olympijského výboru (MOV) se ale s pochopením nesetkal – ze závodu byl ještě před jeho začátkem diskvalifikovaný.
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026) | foto: AP

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nezúčastní olympijského závodu....
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nezúčastní olympijského závodu....
18 fotografií

MOV Heraskevyčovi helmu zakázal, navzdory tomu v ní chtěl ve čtvrtek dopoledne jít skeletonista na start. O diskvalifikaci informoval MOV a světová federace IBSF ve čtvrtek ráno.

MOV rozhodnutí odůvodnil tím, že by použití helmy znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Před začátkem závodu se Heraskevyče snažila ke změně postoje přesvědčit i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.

Ukrajinec se zlobí na MOV: Zradili jste zabité sportovce. V zakázané helmě pojede

„Někteří z nich byli mí přátelé,“ odůvodňoval Heraskevyč agentuře Reuters, proč se pro helmu rozhodl.

„Potřebujeme, aby lidé z ostatních zemí chápali obrovský rozsah války a obrovský počet obětí. Je hrozné sledovat, jak si lidé na Ukrajině zvykají na rakety nad hlavou a na to, že chodí na pohřby přátel téměř každý týden. Na Ukrajině jsou neustále zabíjeny tisíce lidí a my dáváme Rusům povolení používat sportovní platformu pro jejich propagandu,“ řekl Heraskevyč.

Jeho tým uvedl, že se odvolá k Mezinárodní sportovní arbitráži.

Ať helmu ukazuje, ale dráha je nedotknutelná

Heraskevyč byl o své diskvalifikaci informován ve čtvrtek ráno po časné schůzce s prezidentkou MOV Coventryovou. Šéfka MOV novinářům řekla, že se s olympionikem chtěla setkat osobně a najít kompromis.

„Neměla jsem tu dnes být, ale považovala jsem za opravdu důležité přijet a promluvit si s ním tváří v tvář,“ uvedla Coventryová. „Nikdo, zejména ne já, nezpochybňuje samotné poselství. Je to silné poselství, je to poselství vzpomínky a památky,“ dodala.

Mluvčí MOV Mark Adams už ve středu odpoledne prohlásil, že Výbor bude Heraskevyče před závodem opět kontaktovat, aby mu „připomněl, že existují i jiné způsoby, jak vyjádřit zármutek.“

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)

„Může helmu ukazovat v mixzóně i na sociálních sítích, ale závodní plocha je nedotknutelná,“ podotkl Adams.

„Problémem bylo, aby měl helmu na závodní ploše,“ potvrdila Coventryová. „Bohužel se nám nepodařilo najít společné řešení. Opravdu jsem chtěla, aby závodil. Bylo to emocionálně náročné ráno,“ doplnila.

MOV podle Coventryové nabídl Heraskevyčovi možnost vystavit svou helmu zesnulých krajanů před startem a po skončení čtvrtečního závodu. Zároveň mohl mít během své jízdy černou pásku na paži.

To ale ukrajinskému olympionikovi nestačilo. „Jsem diskvalifikován ze závodu. Nedostanu svou olympijskou chvíli,“ řekl stroze Heraskevyč

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)

Na zahajovacím ceremoniálu olympijských her byl Heraskevyč vlajkonošem ukrajinské výpravy. Z této pozice ještě před začátkem olympiády poskytl CNN rozhovor, ve kterém mimo jiné poukázal na důkazy, že někteří současní ruští „neutrálové“ v minulosti na sociálních sítích podpořili ruskou agresi.

„Vím, že riskuji vyloučení, když takto hovořím, ale nemohu mlčet,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (140 příspěvků)
Výsledky

Ukrajinec v helmě se zabitými krajany nepojede. MOV skeletonistu diskvalifikoval

