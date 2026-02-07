Největší šanci má 22letý biatlonista ve vytrvalostním závodě. Ačkoliv nepatří k nejrychlejším běžcům, střelecká procenta si na položkách vleže i vestoje drží nad osmdesáti procenty. „Na olympiádě doléhá na nejlepší závodníky tlak, který někdy vede k drobným chybám. Na mě je, abych toho využil a byl lepší než oni,“ líčil Mandzin pro Reuters.
|
Kde biatlonisté trpí. Bolí vás to víc než jinde. A čtvrtá rána už bývá na hraně
Ve vysokohorském středisku v Anterselvě ho při závodech nejvíc požene myšlenka na rodnou zemi. Ostatně při otázce na ni si nejprve hluboce povzdechne, načež se zamyslí a odpoví: „Naše úspěchy dokazují, že Ukrajina zůstává silná i v těžkých časech.“
Narážel samozřejmě na stále trvající válku, kterou vede agresor z Ruska. Mandzin se narodil a vyrůstal v Ternopilské oblasti, jež v listopadu loňského roku zažila rozsáhlý útok. A mladý biatlonista stejně jako jeho další sportovní krajané usiluje, aby své zemi přinesl alespoň trochu radosti.
„Je pro mě čest být na olympiádě, reprezentovat Ukrajinu a ukazovat, že jsme silní a držíme při sobě. Pokud někdo z nás získá medaili, bude to pro nás i celou naši zemi alespoň malá vzpruha.“
Rád by se o cenný kov postaral sám. Dobře ale ví, že bude muset čelit mnohem zkušenějším a lepším soupeřům. I když už dokázal, že může proniknout mezi elitu. S ukrajinskou štafetou loni v Novém Městě na Moravě slavil třetí místo.
V aktuální sezoně Světového poháru se v individuálním závodě dostal nejvýš na 15. pozici, v té minulé však skončil i těsně pod stupni vítězů. Hned při prvním klání, kterým byl zkrácený vytrvalostní závod, obsadil díky bezchybné střelbě čtvrtou příčku.
|
Vyčistil jsem stojku! Mají curleři uklizeno? Reportér iDNES.cz zkusil olympijské sporty
A najednou si uvědomil: „Opravdu můžu závodit s těmi nejlepšími.“
„Všechno přišlo dřív, než jsem byl připravený,“ přiznal pro Biathlon World. „Jsem člověk, který chce být pořád lepší, a když to nejde, hodně to bolí. V těch chvílích mi nejvíc pomáhají rodiče, vždy mě podporují a přijímají mě takového, jaký jsem. Za to jsem jim nesmírně vděčný. Jsem také vděčný bohu za to, co mám, víra mě drží v dobrých i těžkých časech.“
S biatlonem začal Mandzin v jedenácti letech, jako malý zkoušel japonské bojové umění aikido. Dlouho obdivoval norského šampiona Johannese Böa, stále doufá, že se stejně jako on prosadí mezi elitou. „Ve své hlavě s ním často závodím. Chtěl bych být jako on, byl to fenomenální sportovec.“
Teď však nejvíce doufá v jediné: „Že budu stát na olympijských stupních vítězů.“