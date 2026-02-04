„Myslím si, že můžou uhrát slušný výsledek. Cíle mají vysoké, ale určitě na ně můžou dosáhnout. Jejich tým spolu hraje dlouho a výsledky z posledních let jasně ukazují, že se vydaly správným směrem,“ zamýšlí se o osm let mladší Matěj, jenž v roce 2024 dopomohl reprezentační dvacítce k bronzu z MS.
I Vendula už posbírala pěkné úspěchy – bronz z mistrovství světa do 18 let, ale především dvojice třetích míst ze seniorského světového šampionátu. A placka z olympiády? To by bylo něco!
„Určitě, je to svátek! Ale kromě pozornosti se to zase tolik neliší,“ mávne rukou Vendula. „Hokej jako takový bude stejný. Pro nás bude důležité, abychom fungovaly týmově, aby nám šlapaly speciální formace na oslabení a přesilovky,“ předpovídá hokejistka švédského MoDo, jež do seniorské reprezentace poprvé nakoukla v pouhých patnácti letech v sezoně 2011/12.
Ženský sport je celkově ve Švédsku prestižnější než v Česku. Zatímco doma se leckdo pozastavuje, když řeknu, že hraju hokej, ve Švédsku to je normálka.