Italové si dopředu uvědomovali, že přítomní diváci nebudou u vybraných zemí nečinně přihlížet.
Pár dní před slavnostním zahájením dostala prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová otázku: Měla byste vzhledem k politické situaci ve světě pochopení, kdyby místní na Američany bučeli?
„Doufám, že lidi budou zahájení vnímat jako příležitost být k sobě ohleduplní a jako připomínku, jací můžeme být,“ odpověděla žena, která veřejně podporuje brzký návrat Ruska do sportovního světa.
Dánsko, které se dostalo do diplomatického sporu se Spojenými státy kvůli Grónsku, výraznou reakci při ohlášení na San Siru nepřineslo.
U Izraele se smísilo bučení s přivítáním, ostatně z balkonů v ulicích Milána tu a tam zahlédnete visící palestinské vlajky.
Ukrajina si vysloužila jen nadšení.
Až Spojené státy způsobily rozruch.
„A tady je viceprezident J. D. Vance a jeho žena Usha,“ začala povídat komentátorka televize CBC. „Uh... To není.... Tak ten si vysloužil hlasité bučení. Pískot. Posměšky. Nějaký ten potlesk...“
Z televizních záběrů síla reakce nevynikne, ruchové mikrofony odvedly svou práci a pískot na videích prakticky není slyšet. Ale kdo byl na místě, slyšel ho jasně a dlouze. A slyšet ho musel i Vance.
Reakce se opravdu dala čekat. V Miláně před olympijskými hrami proběhly masové demonstrace proti přítomnosti federálních imigračních agentů (ICE), jejichž členové v americkém státě Minnesota v posledních týdnech zastřelili dva tamní občany.
Objevovaly se nápisy jako „Nechceme ICE v Miláně“, „Milán stojí za Minneapolisem“, „Vance = ICE“ a olympijské kruhy na některých transparentech nahradila kovová pouta.
Agenti ICE dorazili do Milána jako součást ochranky viceprezidenta Vance a ministra zahraničí Marca Rubia.
Za pár hodin po vypískání Vance na San Siru už americký prezident Trump dostal otázku, co na to říká.
„Opravdu? Je to pravda? To mě překvapuje, protože lidi ho mají rádi. Ale abychom byli fér, stalo se to v cizí zemi. Doma se mu takové věci nedějí,“ odpověděl.
Politika nicméně prostupuje olympijskými hrami od samého začátku. Na prvním zápasu českých hokejistek muž v černé bundě vyvěsil vedle střídačky národního týmu ruskou vlajku, na protější tribuně mimochodem právě seděli Vance i Rubio, které obklopovalo několik desítek členů ochranky.
K politice se vyjadřují i samotní američtí sportovci, například akrobatičtí lyžaři Hunter Hess a Chris Lillis přiznali, že mají rozpolcené pocity v kontextu reprezentování Spojených států v Miláně.
„Je to trochu těžké, protože se mně a stejně tak mnoha dalším lidem hodně věcí nelíbí. To, že na sobě mám americkou vlajku, neznamená, že souhlasím se vším, co se v naší zemi děje,“ řekl Hess.
Jeho kolega Lillis dodal: „To, co se v Americe děje, mi láme srdce. Odkazujete na ICE, že? Myslím, že jako země musíme respektovat práva všech občanů. Chovat se s k nim s láskou a respektem. Já doufám, že když lidi uvidí americké sportovce v Miláně, uvědomí si, že to je ta Amerika, kterou se snažíme reprezentovat.“