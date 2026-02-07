Oni Vance opravdu vypískali? Vždyť ho lidi mají rádi, divil se Trump po San Siru

Robert Rampa
  14:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Americké sportovce přivítalo sedmdesát tisíc lidí na San Siru nadšeně. Jásot doprovázel upřímný potlesk... Do chvíle, než televizní obrazovky zachytily viceprezidenta Spojených států J. D. Vance s jeho ženou Ushou. Ti mávali vlaječkami a usmívali se, když obří stadion začal vibrovat. Pobouřeným pískotem. Nelibým bučením. A reakce Italů hned zaujala světová média. „Oni ho opravdu vypískali?“ divil se později prezident USA Donald Trump.
Americký viceprezident JD Vance a druhá dáma Usha Vance na zimních olympijských...

Americký viceprezident JD Vance a druhá dáma Usha Vance na zimních olympijských hrách 2026 v italském Miláně (6. února 2026) | foto: AP

Italové si dopředu uvědomovali, že přítomní diváci nebudou u vybraných zemí nečinně přihlížet.

Pár dní před slavnostním zahájením dostala prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová otázku: Měla byste vzhledem k politické situaci ve světě pochopení, kdyby místní na Američany bučeli?

„Doufám, že lidi budou zahájení vnímat jako příležitost být k sobě ohleduplní a jako připomínku, jací můžeme být,“ odpověděla žena, která veřejně podporuje brzký návrat Ruska do sportovního světa.

Dánsko, které se dostalo do diplomatického sporu se Spojenými státy kvůli Grónsku, výraznou reakci při ohlášení na San Siru nepřineslo.

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

U Izraele se smísilo bučení s přivítáním, ostatně z balkonů v ulicích Milána tu a tam zahlédnete visící palestinské vlajky.

Ukrajina si vysloužila jen nadšení.

Až Spojené státy způsobily rozruch.

„A tady je viceprezident J. D. Vance a jeho žena Usha,“ začala povídat komentátorka televize CBC. „Uh... To není.... Tak ten si vysloužil hlasité bučení. Pískot. Posměšky. Nějaký ten potlesk...“

Z televizních záběrů síla reakce nevynikne, ruchové mikrofony odvedly svou práci a pískot na videích prakticky není slyšet. Ale kdo byl na místě, slyšel ho jasně a dlouze. A slyšet ho musel i Vance.

Podívejte se, jak San Siro bučelo při americkém průvodu:

Reakce se opravdu dala čekat. V Miláně před olympijskými hrami proběhly masové demonstrace proti přítomnosti federálních imigračních agentů (ICE), jejichž členové v americkém státě Minnesota v posledních týdnech zastřelili dva tamní občany.

Objevovaly se nápisy jako „Nechceme ICE v Miláně“, „Milán stojí za Minneapolisem“, „Vance = ICE“ a olympijské kruhy na některých transparentech nahradila kovová pouta.

Agenti ICE dorazili do Milána jako součást ochranky viceprezidenta Vance a ministra zahraničí Marca Rubia.

Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké...
Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké...

Za pár hodin po vypískání Vance na San Siru už americký prezident Trump dostal otázku, co na to říká.

„Opravdu? Je to pravda? To mě překvapuje, protože lidi ho mají rádi. Ale abychom byli fér, stalo se to v cizí zemi. Doma se mu takové věci nedějí,“ odpověděl.

Politika nicméně prostupuje olympijskými hrami od samého začátku. Na prvním zápasu českých hokejistek muž v černé bundě vyvěsil vedle střídačky národního týmu ruskou vlajku, na protější tribuně mimochodem právě seděli Vance i Rubio, které obklopovalo několik desítek členů ochranky.

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

K politice se vyjadřují i samotní američtí sportovci, například akrobatičtí lyžaři Hunter Hess a Chris Lillis přiznali, že mají rozpolcené pocity v kontextu reprezentování Spojených států v Miláně.

„Je to trochu těžké, protože se mně a stejně tak mnoha dalším lidem hodně věcí nelíbí. To, že na sobě mám americkou vlajku, neznamená, že souhlasím se vším, co se v naší zemi děje,“ řekl Hess.

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Jeho kolega Lillis dodal: „To, co se v Americe děje, mi láme srdce. Odkazujete na ICE, že? Myslím, že jako země musíme respektovat práva všech občanů. Chovat se s k nim s láskou a respektem. Já doufám, že když lidi uvidí americké sportovce v Miláně, uvědomí si, že to je ta Amerika, kterou se snažíme reprezentovat.“

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)
