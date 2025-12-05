Obavy z olympijských můstků? Zranily se ženy, co šly přes limit, říká organizátorka

Šéfka skokanského areálu v Predazzu Cristina Bellanteová. | foto: Alžběta Marešová, MAFRA

Alžběta Marešová
  12:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Asi máloco děsí pořadatele jakéhokoliv závodu tak, jako když se po letech úprav a chystání areálu při první příležitosti zraní hned tři sportovci. Přesně to zažili v Predazzu, v trentinském údolí Val di Fiemme, kde už za pár týdnů vypuknou boje o olympijské medaile. Zářijové testovací závody skokanských můstků dopadly mírně řečeno rozpačitě, a tak se musela jejich podoba rychle měnit.

Ve Val di Fiemme začala tradice mezinárodních skokanských závodů v roce 1990, původní můstky však měly dřevěnou konstrukci a ten velký se před pár lety zcela zbortil.

Olympijské hry proto byly skvělou příležitostí pro postavení můstků nových – tentokrát už z oceli a betonu. Původně stavěli střední můstek o HS (neboli hill size, tedy vzdálenost mezi odrazem a doskokem) 109 m a velký o HS 143 m, čímž doufali v atakování světových rekordů.

Bohužel měly problémy jen ženy – snažily se jít přes limit a neustály to. Navíc téměř při každém závodě se někdo zraní a všichni to berou za přirozené. Tady bylo nešťastné, že se to přihodilo hned třem závodnicím.

šéfka areálu Cristina Bellanteová

