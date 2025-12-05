Ve Val di Fiemme začala tradice mezinárodních skokanských závodů v roce 1990, původní můstky však měly dřevěnou konstrukci a ten velký se před pár lety zcela zbortil.
Olympijské hry proto byly skvělou příležitostí pro postavení můstků nových – tentokrát už z oceli a betonu. Původně stavěli střední můstek o HS (neboli hill size, tedy vzdálenost mezi odrazem a doskokem) 109 m a velký o HS 143 m, čímž doufali v atakování světových rekordů.
Bohužel měly problémy jen ženy – snažily se jít přes limit a neustály to. Navíc téměř při každém závodě se někdo zraní a všichni to berou za přirozené. Tady bylo nešťastné, že se to přihodilo hned třem závodnicím.