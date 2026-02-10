Nedo vzpomíná na Grenoble: Vypadali jsme jak popeláři. Rusy vytočil náš protest

Václav Nedomanský kličkuje v zápase s Kanadou na olympijských hrách v Grenoblu. (13. února 1968)

Karel Knap
  12:00
Zívali při hodinách francouzštiny, styděli se za své nevzhledné uniformy a bavili se pohledem na sovětské soudruhy, kteří si na večeři v olympijské vesnici ládovali do tašek lahvičky s vínem. Českoslovenští hokejisté na hrách v Grenoblu jen těsně nedosáhli na zlato. Slovutný kanonýr Václav Nedomanský v seriálu iDNES Premium Vzpomínky na medaili vypráví taky o fíglu trenéra Pitnera i švédských kazisvětech.

Od šampionátu v Ženevě v březnu 1961 Čechoslováci na velkých akcích sedm let marně dychtili po vítězství nad Sovětským svazem. Vzácné záchvěvy naděje obávaná sportovní mašina pokaždé rozdrtila svou ohromnou silou. Těsné porážky se střídaly s výprasky.

Až v únoru 1968 se tým pod vedením pánů Pitnera a Kostky dočkal. V malebném městě ležícím na úpatí francouzských Alp na soutoku řek Drac a Isère úhlavní rivaly přemohl 5:4.

V dobách, kdy se slavnost pod pěti kruhy příliš nepodobala současným megaakcím, rozjařil národ, který ještě netušil, jakou ohavnost mu Rusové provedou v srpnu.

„Tehdy se to lámalo, začali jsme věřit, že na ně máme,“ říká věčný gentleman Nedomanský.

Proč tehdy bylo tak těžké Sověty zdolat?
Všichni vynikali ohromnou kondicí, v přípravě snášeli šílené dávky. Slabší kusy odpadaly, ti nejodolnější hoši vydrželi a pak reprezentovali zemi na mezinárodní scéně.

V kapitalistické cizině nás neustále hlídali. Buď někam vyrazili všichni, nebo nikdo. Až o čtyři roky později v Japonsku jsem se nějak dostal do autobusu, který mě dovezl na Nepelovu vítěznou jízdu.

