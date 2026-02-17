Zdárná olympijská obhajoba, kanadské rychlobruslařky vyhrály stíhací závod

Autor: ,
  17:29
Kanadské rychlobruslařky Ivanie Blondinová, Valérie Maltaisová a Isabelle Weidemannová na olympijských hrách v Itálii vyhrály stíhací závod družstev a obhájily zlaté medaile. Mezi muži v Miláně triumfovali Italové Davide Ghiotto, Andrea Giovannini a Michele Malfatti.
Kanadské rychlobruslařky Isabelle Weidemannová, Valérie Maltaisová a Ivanie...

Kanadské rychlobruslařky Isabelle Weidemannová, Valérie Maltaisová a Ivanie Blondinová slaví vítězství ve stíhacím závodě družstev na olympijských hrách v Itálii. | foto: Reuters

Francouzský tým soutěží v mužském týmovém stíhacím závodě v rychlobruslení....
Sigurd Holbo Dyrset, Sigurd Henriksen a Didrik Eng Strand z Norska v akci během...
Sigurd Holbo Dyrset, Sigurd Henriksen a Didrik Eng Strand z Norska v akci během...
Tým USA během rozcvičky před semifinále ženské týmové stíhačky. (17. února 2026)
6 fotografií

Kanaďanky ve finále nastoupily proti nizozemské trojici, a i když dlouho ztrácely, nakonec zvítězily s náskokem 96 setin. Bronzové medaile získaly Japonky, které v jízdě o třetí místo porazily Američanky.

Tým USA během rozcvičky před semifinále ženské týmové stíhačky. (17. února 2026)

Italové mužské finále ovládli s náskokem 4,5 sekundy před úřadujícími mistry světa a bronzovými medailisty z her v Pekingu Ethanem Cepuranem, Caseym Dawsonem a Emerym Lehmanem z USA. Třetí skončila Čína.

Pro Giovanniniho s Malfattim šlo o životní triumf, Ghiotto už před čtyřmi lety v Pekingu získal bronz na desítce. Pro italské rychlobruslení získali na domácích hrách třetí medaili po dvou zlatých Francesky Lollobrigidaové, která finále sledovala z tribuny.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení (Milán)

Muži - stíhací závod družstev:

Finále: Itálie (Ghiotto, Giovannini, Malfatti) 3:39,20 - USA (Cepuran, Dawson, Lehman) 3:43,71,
o 3. místo: Čína (Liou Chan-pin, Wu Jü, Li Wen-chao) 3:41,38 - Nizozemsko 3:41,47,
o 5. místo: Francie 3:43,90 - Norsko 3:48,92.

Ženy - stíhací závod družstev:

Finále: Kanada (Blondinová, Maltaisová, Weidemannová) 2:55,81 - Nizozemsko (Beuneová, Groenewoudová, Rijpmaová-de Jongová) 2:56,77,
o 3. místo: Japonsko (Satoová, Takagiová, Noakeová) 2:58,50 - USA 3:02,00,
o 5. místo: Německo 3:00,65 - Belgie 3:04,92.

