Kanaďanky ve finále nastoupily proti nizozemské trojici, a i když dlouho ztrácely, nakonec zvítězily s náskokem 96 setin. Bronzové medaile získaly Japonky, které v jízdě o třetí místo porazily Američanky.
Italové mužské finále ovládli s náskokem 4,5 sekundy před úřadujícími mistry světa a bronzovými medailisty z her v Pekingu Ethanem Cepuranem, Caseym Dawsonem a Emerym Lehmanem z USA. Třetí skončila Čína.
Pro Giovanniniho s Malfattim šlo o životní triumf, Ghiotto už před čtyřmi lety v Pekingu získal bronz na desítce. Pro italské rychlobruslení získali na domácích hrách třetí medaili po dvou zlatých Francesky Lollobrigidaové, která finále sledovala z tribuny.
XXV. zimní olympijské hry
Rychlobruslení (Milán)
Muži - stíhací závod družstev:
Finále: Itálie (Ghiotto, Giovannini, Malfatti) 3:39,20 - USA (Cepuran, Dawson, Lehman) 3:43,71,
Ženy - stíhací závod družstev:
Finále: Kanada (Blondinová, Maltaisová, Weidemannová) 2:55,81 - Nizozemsko (Beuneová, Groenewoudová, Rijpmaová-de Jongová) 2:56,77,