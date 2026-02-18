Nepočítalo se s tím, že se tyto týmy potkají tak brzy. Jak Američané, tak Švédové se spolu s Kanadou řadili k největším favoritům na zlato, teď je však jasné, že minimálně jeden z nich bude odjíždět z Milána s prázdnou.
Švédsko totiž skončilo ve skupině až třetí za Slováky a Finy, přestože prohrálo jen se svým severským rivalem (1:4). Muselo tak přes osmifinále.
ONLINE: USA – Švédsko
Sledujte čtvrtfinále na ZOH v Miláně podrobně
V něm větší problémy nemělo, lotyšskou obranu brzy zlomilo a vyhrálo 5:1. Jenže právě nasazení jim určilo pro čtvrtfinále pořádně těžkého soupeře.
Spojené státy ve skupině nezaváhaly, byť pořádnou výzvu nepodstoupily. Duely s Lotyšskem, Dánskem a Německem velkou hrozbu nepředstavovaly.
Až ve čtvrtfinále nastupují proti těžkému soupeři. Poradí si s ním, nebo Milán opustí daleko před branami finále?
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - J. Sanderson, Z. Werenski - N. Hanifin - M. Tkachuk, J. Eichel, B. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, C. Keller - J. Hughes, B. Nelson, J. Miller - V. Trocheck
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž