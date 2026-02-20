Možná trochu překvapivě postoupili Slováci do semifinále nejsuverénněji ze všech. Ano, měli lehčího soupeře než další vítězové, ale i tak duel s Německem nepředstavoval nic jasného.
Hladká výhra 6:2 každopádně poslala Slovensko opět po čtyřech letech do bojů o medaile.
ONLINE: USA – Slovensko
Sledujte druhé semifinále na ZOH 2026 v Miláně podrobně
V Pekingu, ještě bez hráčů z NHL, se radovalo z bronzu, v Miláně by úspěch velice rádo zopakovalo. Sní však o finále, kam vede cesta přes silné Spojené státy.
„Jdeme se pokusit o senzaci,“ hlásil útočník Miloš Kelemen.
Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci
Spojené státy na turnaji ještě neprohrály. Ve skupině si poradily s Dánskem, Lotyšskem i Německem, ve čtvrtfinále ale měly se Švédy co dělat.
Podobně jako Kanadu je dělil od vyřazení jediný gól, nakonec však díky Hughesově trefě prodloužení zvládly (2:1P).
Američané před semifinále Slováky chválili. Vědí, že nesmí nic podcenit. „Hrajou absolutně úžasně. Dokázali vyhrát skupinu s nejtěžšími soupeři, jejich fanoušci tvoří neskutečnou atmosféru. Někteří jejich hráči mají úžasnou formu, ať už ti z NHL, nebo jiní,“ pravil Matthew Tkachuk.
