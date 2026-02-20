ONLINE: USA - Slovensko. Druhé semifinále, vyhraje gigant, nebo outsider?

Slovenští hokejisté si mohou zajistit medaili na olympijských hrách v Miláně, potřebují k tomu v semifinále porazit silné Spojené státy. Povede se jim to, nebo si zahrají stejně jako před čtyřmi lety o bronz? Sledujte utkání od 21.10 v podrobné reportáži online.

Juraj Slafkovský vyplazuje jazyk po šťastné prohře se Švédy. | foto: AP

Možná trochu překvapivě postoupili Slováci do semifinále nejsuverénněji ze všech. Ano, měli lehčího soupeře než další vítězové, ale i tak duel s Německem nepředstavoval nic jasného.

Hladká výhra 6:2 každopádně poslala Slovensko opět po čtyřech letech do bojů o medaile.

ONLINE: USA – Slovensko

Sledujte druhé semifinále na ZOH 2026 v Miláně podrobně

V Pekingu, ještě bez hráčů z NHL, se radovalo z bronzu, v Miláně by úspěch velice rádo zopakovalo. Sní však o finále, kam vede cesta přes silné Spojené státy.

„Jdeme se pokusit o senzaci,“ hlásil útočník Miloš Kelemen.

Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci

Spojené státy na turnaji ještě neprohrály. Ve skupině si poradily s Dánskem, Lotyšskem i Německem, ve čtvrtfinále ale měly se Švédy co dělat.

Podobně jako Kanadu je dělil od vyřazení jediný gól, nakonec však díky Hughesově trefě prodloužení zvládly (2:1P).

Američané před semifinále Slováky chválili. Vědí, že nesmí nic podcenit. „Hrajou absolutně úžasně. Dokázali vyhrát skupinu s nejtěžšími soupeři, jejich fanoušci tvoří neskutečnou atmosféru. Někteří jejich hráči mají úžasnou formu, ať už ti z NHL, nebo jiní,“ pravil Matthew Tkachuk.

Zimní olympijské hry 2026
20. 2. 2026 21:10
USA : Slovensko
()
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Nervózní, ale spolu. Jak Zdráhalovou vedla Sáblíková. Je to boží! prohodila svěřenkyně

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Od našeho zpravodaje v Itálii Obě se ocitly v dosud nepoznaných situacích. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová v pátek vyrazila do olympijského závodu na 1 500 metrů z poslední jízdy, mezi velkými favoritkami. Martina Sáblíková si...

20. února 2026  20:19

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

Kanadští hokejisté oslavují třetí gól semifinálového utkání proti Finsku, který...

Prvním finalistou olympijského hokejového turnaje v Miláně je Kanada. Největší favorit v semifinále prohrával s Finskem o dvě branky, Nathan MacKinnon však v končící přesilové hře v čase 59:24...

20. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále. Vyzve Slovensko, nebo USA?

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada, která otočila dramatický duel s Finskem a zvítězila 3:2. Kdo se ve finále postaví...

20. února 2026  19:39

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  20. 2. 19:29

Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první...

20. února 2026  18:37

OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her.

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské...

20. února 2026  18:28

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Krčmář vybojoval šesté místo

Sledujeme online
Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  18:25

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Michal Krčmář v cíli hromadného závodu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v...

20. února 2026  18:10

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová na lůžku v nemocnici v italském Trevisu, kde...

Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin.

20. února 2026  17:12

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Češka Diana Cholenská během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Na trati, kde před týdnem slavila Eva Adamczyková stříbro ve snowboardcrossu, další české úspěchy nepřišly. Skikrosařky Diana Cholenská i Lucie Krausová z olympijského závodu v Livignu vypadly už v...

20. února 2026  10:58,  aktualizováno  16:11

Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď skikrosařky vládly v Livignu

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na...

20. února 2026  16:10

