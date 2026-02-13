Ukrajinský skeletonista na hrách končí, jeho vyloučení potvrdila arbitráž

  18:29
Arbitrážní soud pro sport CAS zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Podle CAS je vyřazení ukrajinského sportovce ze soutěže v souladu s pravidlem Mezinárodního olympijského výboru týkajícího se politických projevů na hrách.
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní arbitráže CAS, kam se odvolal po svém vyloučení z her v Miláně. | foto: Alessandro GarofaloReuters

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč po svém vyloučení z her v Miláně,...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč po svém vyloučení z her v Miláně,...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč (vpravo) míří k zasedání sportovní...
„Ad hoc komise odmítla odvolání na základě rozhodnutí, že ačkoli je garantována svoboda projevu na olympijských hrách, není garantována na samotných sportovištích, což je nedotknutelný princip,“ řekl novinářům generální sekretář CAS Matthieu Reeb.

POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

Heraskevyč požadoval, aby byl okamžitě zařazen do olympijského závodu, nebo aby mu byly v ledovém korytě v Cortině umožněny oficiální jízdy pod dohledem CAS, dokud nepadne konečné rozhodnutí. První dvě jízdy odjeli skeletonisté už ve čtvrtek dopoledne a zbývající dvě absolvují v pátek večer.

S helmou s portréty více než 20 ukrajinských sportovců a trenérů zabitých od roku 2022 během ruské invaze chtěl Heraskevyč startovat navzdory tomu, že mu to Mezinárodní olympijský výbor nepovolil.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč po svém vyloučení z her v Miláně, ještě jednou ukazuje svou helmu s obětmi války.

Ve čtvrtek před začátkem závodu se ho snažila přesvědčit ke změně postoje osobně i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.

Následně ho Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní federace bobu a skeletonu ze soutěže vyřadily. Původně MOV povolil Heraskevyčovi smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech, na kompromis ale skeletonista nepřistoupil.

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Fernstädtová je po polovině závodu jedenáctá, na desítku ztrácí sedm setin

Anna Fernstädtová v olympijském korytu.

Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině d’ Ampezzo jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine...

13. února 2026  19:35

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  19:33

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho narazí ženy v play off a jaký je systém u mužů

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Olympijské souboje hokejistek dospěly ke čtvrtfinále a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí či může narazit a jaký je herní systém obou turnajů,...

12. února 2026  18:35,  aktualizováno  13. 2. 19:22

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. února 2026  19:17

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Francii ve druhém zápase olympiády

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na olympijských hrách proti Francii, který po komplikacích ve druhé třetině vyhráli 6:3. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...

13. února 2026  19:16

Jílkova cesta ke zlatému pokladu. Jak se zázračný teenager vyšplhal mezi legendy

Metoděj Jílek před závodem v rychrobruslení na 10 kilometrů. (13. února 2026)

Z obrovského příslibu se během jednoho roku stal rychlobruslař Metoděj Jílek sportovní modlou. Vše šlo postupně. Pódium ve Světovém poháru, první světová medaile, celkový triumf na dlouhých tratích,...

13. února 2026  19:11

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky i při své druhé olympijské účasti dohrály ve čtvrtfinále. Ve vyrovnaném souboji podlehly 0:2 Švédkám. Program ženského turnaje, výsledky, tabulky i další informace najdete v...

10. února 2026  23:58,  aktualizováno  13. 2. 19:08

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

13. února 2026  19:07

7. den ZOH 2026 ONLINE: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlatou medaili na trati 10 000 metrů.

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak v podvečer...

13. února 2026  15:40,  aktualizováno  19:05

