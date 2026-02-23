Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

  15:29
Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel bělohlavý, který je národním ptákem USA, ukořistil kanadskou bernešku velkou, Trump v pondělí zveřejnil umělou inteligencí vytvořené video, na němž tluče kanadské hokejisty a dává jim vítězný gól.

Američtí hokejisté díky finálové výhře 2:1 v prodloužení v Miláně nad Kanadou získali potřetí v historii zlato na olympijských hrách.

Trump i Bílý dům ke svým příspěvkům připojili příspěvek někdejšího kanadského premiéra Justina Trudeaua, který loni v únoru napsal:„Nemůžete nám vzít naši zemi ani naši hru.“ Trudeau tehdy takto reagoval na výhru v Turnaji čtyř zemí v únoru 2025, kdy Kanada v bostonském finále porazila USA 3:2 v prodloužení. Trudeaův příspěvek byl zároveň narážkou na opakovaná tvrzení Trumpovy administrativy, že chce z Kanady udělat 51. stát USA.

Trump v neděli večer oslavoval úspěch amerických sportovců, chválil jejich výkon v hokeji, ale i celkově. „Vyhráváme až příliš, to prostě není fér!“ prohlásil Trump poté, co připomněl, že zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo vynesly týmu USA rekordních 12 zlatých, 12 stříbrných a devět bronzových medailí.

Kanadský premiér Mark Carney mezitím uvedl, že na sportovce své země „nemůže být více hrdý“. „Vrátíte se domů s 21 tvrdě vybojovanými olympijskými medailemi. Co si však Kanaďané zapamatují nejvíce, je to, jak jste nosili javorový list – s hrdostí, houževnatostí a odhodláním,“ uvedl.

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Střet na ledě mezi USA a Kanadou přišel v době zvýšeného politického napětí mezi sousedními zeměmi a jejich představiteli. Od Trumpova návratu do úřadu propuklo několik sporů mezi USA a Kanadou, přičemž výroky amerického prezidenta o anexi Kanady a hrozby uvalením cel se staly významnými překážkami k harmonickým diplomatickým vztahům, poznamenal časopis Time.

Tento měsíc Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Most přes řeku Detroit, který ponese jméno hokejové legendy Gordieho Howea, prakticky celý financovala Kanada.

V pátek Trump opět prohlásil, že Kanada roky obchodně „odírá“ USA. Krátce předtím americký nejvyšší soud rozhodl, že šéf Bílého domu plošná cla zavedl nezákonně. Kanadský ministr obchodu Dominic LeBlanc rozhodnutí nejvyššího soudu podpořil.

Napětí mezi USA a Kanadou se také projevilo na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde Carney hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla s názvem Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou a posléze odvolal pozvání kanadského premiéra do své Rady míru.

Americký prezident Donald Trump přebírá zlatou hokejku od hráčů Floridy.
Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.
Sidney Crosby dostává stříbrnou medaili na olympiádě v Miláně.
Kanaďané přebírají stříbrné medaile. Zleva Mark Stone, Brad Marchand a Sidney Crosby.
