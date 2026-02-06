Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám

Nejdřív všechny trochu zmátl chumel ostře vyhlížejících chlapů s dráty vedoucími k uším. Drahnou chvíli si prohlíželi okolí, šeptali do mikroportů připevněných na saku nebo si tiskli ruku k uchu. Jako z filmu.
Pak lidé na tribunách pochopili – objevil se Vance s dcerou v náručí, za ním kráčela i jeho žena Usha a zbytek rodiny. Usedli přímo pod novinářskou tribunu, o dvě řady sedadel níž. A hned vedle Rubio.
Dva mocní politici. Kdyby člověk chtěl, mohl jim něco říct. Slyšeli by vás.
Když politická delegace Spojených států dorazila, Češky ještě držely bezgólovou remízu, přestože celou dobu čelily tlaku a mnoha střelám.
Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky
O pár minut později už Vance i Rubio mohli vstát a začít tleskat. Američanky se poprvé prosadily.
„Nemyslím, že jsou velcí fanoušci, jde spíš o PR. Hned vedle něj seděly bývalé hokejistky a zlaté sestry z olympijského turnaje v Pchjongčchangu 2018 Jocelyne Lamoureuxová-Davidsonová a Monique Lamoureuxová-Morandová. Obě jsou velké podporovatelky prezidenta Donalda Trumpa,“ vysvětloval pro iDNES.cz expert na ženský hokej Ivo Mocek.
Vance s Rubiem dorazili na úvod olympijských her do Milána, s delegací dalších sportovců nebo velvyslancem USA v Itálii se zúčastní pátečního slavnostního zahájení na stadionu San Siro. Deník Milano Today popisoval, že velkolepé představení na slavném fotbalovém stadionu zaměstná přes šest tisíc policejních příslušníků a speciálních jednotek.
Ale zpět k hokeji. Američanky si ve druhé třetině vytvořily pohodlný náskok 3:0. Hrály tvrdě, sebevědomě. „Češky měly velké problémy přejít střední pásmo. Potřebovaly by zrychlit a zjednodušit. Rozdíl v rychlosti a pohybu puku byl hodně vidět,“ hodnotil Mocek.
Naopak chválil obránkyni Anetu Tejralovou za hru beze strachu a za přehled. Vyzdvihl i brankářku Kláru Peslarovou, která si připsala téměř 40 zákroků, a útočnice Terezu Plosovou a Kateřinu Mrázovou.
Solidní výkony jednotlivých hráček však nemohly zabránit pohodlné výhře výběru Spojených států. Nic na tom nezměnil ani gól z úniku devatenáctileté Barbory Juříčkové, která se do šance dostala ve druhé třetině hned poté, co vyjela z trestné lavice.
„Upřímně jsem prostě zavřela oči. Je to výjimečný moment, protože jsem měla v hledišti rodiče a gól na olympiádě mi už nikdo nevezme. S Američankami se nám dařilo hrát fyzicky, jak jsme chtěly, ale musíme začít proměňovat šance,“ řekla po zápase Juříčková.
Utkání ozvláštnil incident s ruskou vlajkou, kterou vyvěsil muž v černé bundě hned vedle vstupu českých hokejistek do šatny a naproti americké politické delegaci.
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Vlajky si všimli až zástupci české reprezentace a nechali ji odstranit. „Volali jsme na Mezinárodní hokejovou federaci, zareagovali rychle. Nebylo nám to příjemné,“ popisovala generální manažerka Tereza Sadilová později.
Po Češkách měly hrát ještě Finky s Kanadou, ale kvůli rozsáhlé nemoci ve finské kabině se zápas musel odložit.