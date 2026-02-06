Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám

Robert Rampa
  6:52
Od našeho zpravodaje v Itálii - Víc než hokejový zápas připomínal čtvrteční vstup české ženské reprezentace do olympijského turnaje velkou americkou show. Favoritky na zlatou medaili při vítězství 5:1 podporovaly tisíce fanoušků. Pozorovat jste mohli výstřední diváky v kostýmech z americké vlajky a také dominantní výkon na ledě. Ale to hlavní přišlo v průběhu první třetiny. Aneb jak jsme se ocitli tři metry od viceprezidenta Spojených států J. D. Vance a ministra zahraničí Marka Rubia.
Americký viceprezident J.D. Vance na hokeji mezi Českem a USA.

Americký viceprezident J.D. Vance na hokeji mezi Českem a USA. | foto: Reuters

Americké hokejistky se radují z vítězství nad Českem.
Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v akci proti Američankám.
Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.
Česká brankářka Klára Peslarová zasahuje proti Tessae Janeckeové z USA.
28 fotografií

Nejdřív všechny trochu zmátl chumel ostře vyhlížejících chlapů s dráty vedoucími k uším. Drahnou chvíli si prohlíželi okolí, šeptali do mikroportů připevněných na saku nebo si tiskli ruku k uchu. Jako z filmu.

Pak lidé na tribunách pochopili – objevil se Vance s dcerou v náručí, za ním kráčela i jeho žena Usha a zbytek rodiny. Usedli přímo pod novinářskou tribunu, o dvě řady sedadel níž. A hned vedle Rubio.

Dva mocní politici. Kdyby člověk chtěl, mohl jim něco říct. Slyšeli by vás.

Když politická delegace Spojených států dorazila, Češky ještě držely bezgólovou remízu, přestože celou dobu čelily tlaku a mnoha střelám.

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

O pár minut později už Vance i Rubio mohli vstát a začít tleskat. Američanky se poprvé prosadily.

„Nemyslím, že jsou velcí fanoušci, jde spíš o PR. Hned vedle něj seděly bývalé hokejistky a zlaté sestry z olympijského turnaje v Pchjongčchangu 2018 Jocelyne Lamoureuxová-Davidsonová a Monique Lamoureuxová-Morandová. Obě jsou velké podporovatelky prezidenta Donalda Trumpa,“ vysvětloval pro iDNES.cz expert na ženský hokej Ivo Mocek.

Vance s Rubiem dorazili na úvod olympijských her do Milána, s delegací dalších sportovců nebo velvyslancem USA v Itálii se zúčastní pátečního slavnostního zahájení na stadionu San Siro. Deník Milano Today popisoval, že velkolepé představení na slavném fotbalovém stadionu zaměstná přes šest tisíc policejních příslušníků a speciálních jednotek.

Ale zpět k hokeji. Američanky si ve druhé třetině vytvořily pohodlný náskok 3:0. Hrály tvrdě, sebevědomě. „Češky měly velké problémy přejít střední pásmo. Potřebovaly by zrychlit a zjednodušit. Rozdíl v rychlosti a pohybu puku byl hodně vidět,“ hodnotil Mocek.

Natálie Mlýnková zakončuje bekhendem v utkání proti Američankám.

Naopak chválil obránkyni Anetu Tejralovou za hru beze strachu a za přehled. Vyzdvihl i brankářku Kláru Peslarovou, která si připsala téměř 40 zákroků, a útočnice Terezu Plosovou a Kateřinu Mrázovou.

Solidní výkony jednotlivých hráček však nemohly zabránit pohodlné výhře výběru Spojených států. Nic na tom nezměnil ani gól z úniku devatenáctileté Barbory Juříčkové, která se do šance dostala ve druhé třetině hned poté, co vyjela z trestné lavice.

„Upřímně jsem prostě zavřela oči. Je to výjimečný moment, protože jsem měla v hledišti rodiče a gól na olympiádě mi už nikdo nevezme. S Američankami se nám dařilo hrát fyzicky, jak jsme chtěly, ale musíme začít proměňovat šance,“ řekla po zápase Juříčková.

Utkání ozvláštnil incident s ruskou vlajkou, kterou vyvěsil muž v černé bundě hned vedle vstupu českých hokejistek do šatny a naproti americké politické delegaci.

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Vlajky si všimli až zástupci české reprezentace a nechali ji odstranit. „Volali jsme na Mezinárodní hokejovou federaci, zareagovali rychle. Nebylo nám to příjemné,“ popisovala generální manažerka Tereza Sadilová později.

Po Češkách měly hrát ještě Finky s Kanadou, ale kvůli rozsáhlé nemoci ve finské kabině se zápas musel odložit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Francie vs. JaponskoHokej - Skupina B - 6. 2. 2026:Francie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 12:10
  • 8.61
  • 5.72
  • 1.27
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.35
  • 5.03
  • 7.26
Německo vs. JaponskoHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Německo vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 12:10
  • 2.55
  • 4.01
  • 2.30
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 2. 14:40
  • 1.33
  • 5.38
  • 7.19
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 16:40
  • 1.01
  • 21.90
  • 30.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 20.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

6. února 2026  7:53

Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla

Česká biatlonistka a vlajkonoška na olympijských hrách Lucie Charvátová během...

Od našeho zpravodaje v Itálii V pátek večer ponese při paralelním zahájení her v Cortině českou vlajku, stejně jako hokejista Pastrňák v Miláně. „Ta příležitost je dechberoucí,“ říká biatlonistka Lucie Charvátová. Jak se...

6. února 2026  7:42

Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám

Americký viceprezident J.D. Vance na hokeji mezi Českem a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii Víc než hokejový zápas připomínal čtvrteční vstup české ženské reprezentace do olympijského turnaje velkou americkou show. Favoritky na zlatou medaili při vítězství 5:1 podporovaly tisíce fanoušků....

6. února 2026  6:52

Průvodce ZOH 2026: program, Češi na ZOH, největší medailové naděje

Lyžařské centrum Bormio (trať Stelvio)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už mají za sebou první soutěže, většina úžasných bitev však teprve přijde. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé...

6. února 2026

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Premium
Olympijské kruhy v italském Livignu.

Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...

6. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

5. února 2026,  aktualizováno  23:18

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  22:57

Hronešovi se nepovedla kvalifikace, v Big Airu se do olympijského finále nepodívá

Český snowboardista Jakub Hroneš během kvalifikace big airu.

Snowboardista Jakub Hroneš se na olympijských hrách nedostal do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku...

5. února 2026  22:48

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  22:11

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...

5. února 2026  21:55

Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský během zápasu s Velkou Británií.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému...

5. února 2026  21:48

Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

Markéta Davidová s obrovským terčem při nástřelu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na „Zdi slávy“ v útrobách biatlonového stadionu v Anterselvě visí i tabulka se jmény medailistů ze zdejšího Světového poháru v lednu 2019. „Sprint žen: 1. Markéta Davidová – CZE,“ stojí na ní. Tehdy...

5. února 2026  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.