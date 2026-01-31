Dlouhé roky nicméně stál na opačné straně a jako hlavní trenér italských sjezdařek vymýšlel, jak českou hvězdu porazit. Dnes je po jejím boku.
Na svahu ho vidíte procházet s bundou s nápisem STR, na trenérských poradách sedí u stolku s českou vlajkou a i nějaká slovíčka už pochytil. „Jak se máte? Dobže?“ táže se před rozhovorem.
Tým Ledecké posílil před sezonou a doplnil tak dva lyžařské kouče Tomáše Banka a dalšího Itala Franze Gampera. S třiašedesátiletým Mairem přibyla záplava zkušeností i respektu.
Je vážně persona.
Sám bývalý závodník, specialista na sjezd.
Účastník dvou olympiád, vítěz tří závodů Světového poháru a majitel šestnácti pódiových umístění.
Před závodem všude létá hodně informací a impulzů. Je těžké se zorientovat, jaké údaje jsou nejdůležitější. Takže s tím pomáhám a snažím se informace trochu filtrovat.