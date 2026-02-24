Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Čtyřnásobný medailista z mistrovství světa byl po odstoupení hospitalizován v Miláně a absolvoval sérii vyšetření, která neodhalila žádnou abnormalitu. Až elektrofyziologické vyšetření ukázalo poruchy elektrické srdeční aktivity horních komor.
Giacomelův kolaps. Napsal: Frustrace, hněv a zklamání. Ale co se skutečně stalo?
Po úspěšném zákroku bude moct Giacomel ve čtvrtek opustit nemocnici. „Za dva týdny podstoupí další plánované testy, po kterých se bude moct vrátit k normálnímu tréninku,“ uvedla italská federace.