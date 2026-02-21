Giacomelův kolaps. Napsal: Frustrace, hněv a zklamání. Ale co se skutečně stalo?

Od našeho zpravodaje v Itálii - Ne Lisa Vittozziová, ani Dorothea Wiererová, ale on byl tím, kdo byl před hrami nejvíce zmiňován jakožto vyvolený sportovec, jenž zařídí na těchto hrách pro Itálii historicky první olympijské biatlonové zlato. Tomasso Giacomel, druhý muž Světového poháru, v 25 letech v životní formě. Jenže od prvního individuálního startu jako by bylo všechno jen špatně. Načež v závěrečném hromadném závodě kolaboval přímo na trati.
Šestý ve vytrvalostním závodě. Dvaadvacátý ve sprintu. Devátý ve stíhačce.

To byly úplně jiné výsledky, než jaké si na domácí olympiádě představoval. Navrch totální selhání italské mužské štafety, která promazala a skončila až čtrnáctá. Jen stříbro z úvodní smíšené štafety rodákovi z Trenta aspoň dočasně udělalo radost.

V pátek mohl svůj příběh přepsat. Pozlatit.

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Vedoucí Emilien Jacquelin, opět závodící s Pantaniho náušnicí, na druhé položce minul terč. Giacomel byl naopak bezchybný a na trať vyrážel s velmi motivovaným výrazem v obličeji v čele závodu.

Jenže na následujícím kilometru zčistajasna ztratil půl minuty a propadl se na konec první desítky.

Co se stalo?

Najednou jej kamery zabíraly, jak jede sám, pomalu a trápí se. Italští trenéři na střelnici byli zcela zmatení, snažili se přes vysílačky zjistit konkrétnější informace. Měl snad pád?

Pak ho kamery ukázaly, jak si drží ruku na levé straně hrudníku.

A další záběr: Sedí na sněhu, shluk lidí kolem něj.

Po chvíli se na světelné tabuli rozsvítilo: Giacomel ITA DNF. Tedy zlověstná zkratka, zvěstující, že závod vzdal.

Dohady nicméně zůstávaly.

Střelecký trenér italského týmu Fabio Cianciana po dojetí závodu informoval: „Tommaso se rozhodl odstoupit, protože cítil silnou bolest v boku. Udělal správné rozhodnutí. Po zhruba minutě se už cítil lépe.“

Giacomelův týmový kolega Lukas Hofer, který ve svém 28. (a posledním) olympijském závodě dojel pětadvacátý, popisoval: „Předjel jsem ho a viděl jsem, jak moc se trápí. Nechápal jsem, co se stalo.“

Naznačovalo snad předtím něco, že by mohlo dojít k takové krizi? Kroucení hlavou. Ne, nic.

„Závod probíhal z Tommyho pohledu skvěle a když vyjel z druhé položky vleže, věděli jsme, že běžecky bude pro všechny velmi nebezpečný,“ tvrdil Cianciana.

Mohla sehrát roli vysoká nadmořská výška? Stres z dosud nenaplněných ambicí? Dehydratace? Všechno dohromady, nebo něco úplně jiného? Na vysvětlení si musíme počkat.

Ve vzpomínkách ožily i velké kolapsy Ingrid Tandrevoldové v minulosti, tu tehdy trápila srdeční arytmie. Podobným stavem, kdy tělo najednou zcela vypne, si kdysi prošli též Laura Dahlmeirová nebo na šampionátu v Östersundu 2019 Ondřej Moravec.

Teprve hodinu po závodě vydala Italská lyžařská asociace FISI tiskovou zprávu: „Tomasso Giacomel se necítil dobře a rozhodl se zastavit u trati, kde se o něj okamžitě postaral týmový lékař. Nyní je mu lépe a pohybuje se samostatně.“

Pak dorazila od FISI aktualizace: „Byl převezen na mobilní kliniku zřízenou speciálně v místě závodu, kde mu lékaři provedli ultrazvuk a elektrokardiogram, které vyloučily jakékoli komplikace. Sportovec se již znovu připojil ke zbytku týmu a v nadcházejících dnech podstoupí další testy.“

V zákulisí se ale rovněž objevila informace, že v minulosti měl problémy se slezinou.

Pozdě večer se prostřednictvím Instagramu ozval sám Giacomel.

„Jsem v pohodě – pokud můžu říct, že jsem v pohodě, když jsem musel vzdát olympijský závod, který jsem vedl,“ psal.

„Hned po druhé položce mé tělo přestalo fungovat správně a opravdu jsem se trápil s dýcháním a pohybem, proto jsem musel přestat. Nejhorší pocit, jaký jsem kdy v životě zažil. První část třetího kola jsem zkoušel lyžovat velmi pomalu, ale tělo mi ani to už nedovolilo. V tuto chvíli se mi toho tolik honí hlavou... frustrace, hněv, zklamání. Je to zničující. Je zničující vzdát, ale dnes jsem nemohl jet proti svému vlastnímu tělu.“

Svoji druhou olympiádu si představoval úplně jinak. Měl být jejím biatlonovým králem, přinejmenším v očích italských tifosi. Ta role měla připadnout jemu a ne francouzskému biatlonistovi Quentinu Fillonu-Mailletovi, který svůj páteční bronz připojil ke třem dosavadním zlatým z Anterselvy a zároveň získal svoji už devátou olympijskou medaili.

„Rozhodně to není konec her, v jaký jsem doufal, ale nikdy se nevzdám,“ ujistil Giacomel. „Čtyři roky rychle utečou a zkusím to znovu (na dalšíí olympiádě) ve Francii. V příštích dnech podstoupím nějaké lékařské prohlídky, abych zjistil, co se dnes pokazilo. Budu vás informovat. Děkuji za obrovskou podporu.“

„Ty se vrátíš,“ hned mu na instagramu odpovídal Tarjei Bö. Podporu nemocnému Italovi prostřednictvím sociálních sítí záhy vyjádřili také Johannes Bö, Tiril Eckhoffová, Johan-Olav Botn, Dorothea Wiererová, Jessica Jislová a desítky dalších biatlonistů.

Mezinárodní biatlonová unie IBU mu na svém instagramovém profilu vzkázala: „Dnes jsi nás vyděsil, Tommy. Dávej na sebe v dalších dnech pozor, dokonči všechna vyšetření – a v březnu na tebe všichni čekáme u startovní brány.“

Světový pohár pokračuje prvními závody závěrečného trimestru 5. března v Kontiolahti.

Giacomel z druhého místa celkové klasifikaci ztrácí 37 bodů na vedoucího Erica Perrota.

