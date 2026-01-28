Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Před odletem do Itálie má dobrou formu. V posledních deseti zápasech zapsal 11 bodů, celkem jich má za bilanci 21+24 už 45 v 52 utkáních. A přestože Vegas postihla v uplynulém týdnu menší krize, když zvládlo vyhrát jen jediné utkání z pěti, stále se drží na čele Pacifické divize.
„Dařilo se týmu, měli jsme sérii sedmi výher v řadě, zvedli jsme naši hru. Teď se nám to sice moc nevyvedlo, ale v takhle dlouhé sezoně se to stane každému týmu. Před přestávkou máme pět důležitých zápasů, chceme posbírat co nejvíce bodů, protože pak už se to krátí,“ ví Hertl.
Na mysli má program po olympijských hrách, který bude velmi nahuštěný.
Teď však začíná pomalu upínat pozornost na turnaj v Miláně, na který se přímo v dějišti olympiády budou hokejisté z NHL připravovat od 8. února.
Hertl bude patřit ke klíčovým postavám týmu, bude na něm stát ofenziva, pravděpodobně mu bude patřit předbrankový prostor na přesilových hrách. V ideálním případě se pokusí aktuální herní pohodu převést i do reprezentačního dresu.
„Cítím se dobře, jsem spokojený od začátku sezony. Bruslí mi to víc než minulou sezonu, jsem rád, že mi tam padají i nějaké góly a body, což vždycky pomůže,“ těší ho.
„A chci v tom pokračovat i na olympiádě. Budu se snažit, abych do Itálie přijel v co nejlepší formě, abych mohl týmu jakkoliv pomoct, protože to není jenom o gólech. A taky udělat nějaký úspěch,“ přál by si.
V Miláně se utkají nejlepší hráči na světě. Kanada i Spojené státy berou mimořádně našlapané výběry, to samé se dá říct i o Švédsku. Také Finové až na jednu výjimku poskládali tým výhradně z hráčů NHL.
„Víme, že nemáme hráčů v NHL tolik jako při olympiádě v Soči, to jich navíc spoustu hrálo v top lajnách. Nejedeme tam jako favorité, ale máme Nečiho a Pastu, kterým se nesmírně daří. Jsem za ně rád,“ hlásí Hertl.
„Víme, jaký tým má Kanada a Amerika, ale pořád je to turnaj. Je to o jednom zápase, nehraje se série. Takže když zachytá gólman třeba jako v Praze, může se to povést i tady,“ praví.
Největší výzva čeká český tým hned v úvodu, ve čtvrtek 12. února se totiž utká s favorizovanou Kanadou v čele s McDavidem, Crosbym, Celebrinim nebo Hertlovými spoluhráči Stonem nebo Theodorem.