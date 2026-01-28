Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Autor:
  15:30
O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co největší úspěch,“ velí opora hokejové reprezentace.

Před odletem do Itálie má dobrou formu. V posledních deseti zápasech zapsal 11 bodů, celkem jich má za bilanci 21+24 už 45 v 52 utkáních. A přestože Vegas postihla v uplynulém týdnu menší krize, když zvládlo vyhrát jen jediné utkání z pěti, stále se drží na čele Pacifické divize.

„Dařilo se týmu, měli jsme sérii sedmi výher v řadě, zvedli jsme naši hru. Teď se nám to sice moc nevyvedlo, ale v takhle dlouhé sezoně se to stane každému týmu. Před přestávkou máme pět důležitých zápasů, chceme posbírat co nejvíce bodů, protože pak už se to krátí,“ ví Hertl.

Tomáš Hertl slaví se střídačkou svůj gól.
Tomáš Hertl (48) a Mark Stone slaví gól Vegas Golden Knights.
Samuel Ersson (33) z Philadelphia Flyers překonaný v zápase s Vegas Golden Knights, slaví Tomáš Hertl (48).
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights slaví se spoluhráči.
50 fotografií

Na mysli má program po olympijských hrách, který bude velmi nahuštěný.

Teď však začíná pomalu upínat pozornost na turnaj v Miláně, na který se přímo v dějišti olympiády budou hokejisté z NHL připravovat od 8. února.

Hertl bude patřit ke klíčovým postavám týmu, bude na něm stát ofenziva, pravděpodobně mu bude patřit předbrankový prostor na přesilových hrách. V ideálním případě se pokusí aktuální herní pohodu převést i do reprezentačního dresu.

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

„Cítím se dobře, jsem spokojený od začátku sezony. Bruslí mi to víc než minulou sezonu, jsem rád, že mi tam padají i nějaké góly a body, což vždycky pomůže,“ těší ho.

„A chci v tom pokračovat i na olympiádě. Budu se snažit, abych do Itálie přijel v co nejlepší formě, abych mohl týmu jakkoliv pomoct, protože to není jenom o gólech. A taky udělat nějaký úspěch,“ přál by si.

Tomáš Hertl slaví se střídačkou svůj gól.

V Miláně se utkají nejlepší hráči na světě. Kanada i Spojené státy berou mimořádně našlapané výběry, to samé se dá říct i o Švédsku. Také Finové až na jednu výjimku poskládali tým výhradně z hráčů NHL.

„Víme, že nemáme hráčů v NHL tolik jako při olympiádě v Soči, to jich navíc spoustu hrálo v top lajnách. Nejedeme tam jako favorité, ale máme Nečiho a Pastu, kterým se nesmírně daří. Jsem za ně rád,“ hlásí Hertl.

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

„Víme, jaký tým má Kanada a Amerika, ale pořád je to turnaj. Je to o jednom zápase, nehraje se série. Takže když zachytá gólman třeba jako v Praze, může se to povést i tady,“ praví.

Největší výzva čeká český tým hned v úvodu, ve čtvrtek 12. února se totiž utká s favorizovanou Kanadou v čele s McDavidem, Crosbym, Celebrinim nebo Hertlovými spoluhráči Stonem nebo Theodorem.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

28. ledna 2026  11:56

Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Americká sdruženářka Annika Malacinská.

Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní...

28. ledna 2026  9:59

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

27. ledna 2026  14:56

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.