Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Na večerní poradě šéfů týmů organizátoři hned oznámili, že čtvrteční trénink sjezdu žen nebude. Ale vzhledem k odpolední silné chumelenici jste to nejspíš tušil, že?
Jo, už před schůzí jsem říkal, že trénink asi zruší. A když nám nerozdali programy na další den, bylo mi vše jasné.
Je příjemné vědět o této změně už večer předtím?
Pro všechny je to příjemnější, i pro organizátory. Nemusí tudíž další den spěchat a mohou uklízet napadaný sníh bez bran, které by jinak ráno musely na prohlídku na trati být.
Každopádně pro většinou zasluněnou Cortinu je takové počasí značně netypické.
Možná to je Boží trest za to, že nepřesunuli program snowboardu. (zasměje se). Vždycky tu je slunko a teď sněží snad poprvé, co do Cortiny jezdíme.
Sjezd, pokud se pojede v nedělním původním termínu, koliduje právě s obřím slalomem snowboardistek. Stále však existuje teoretická šance, že by ho Ledecká mohla na těchto hrách absolvovat...
Jo, když tohle počasí vydrží ještě další čtyři dny, mohlo by se nám poštěstit. (Pokud by byl sjezd odložen až na příští týden a Ledecká ho tak i s jedním povinným tréninkem stihla.)
Předpověď nicméně až tak vytrvalé sněžení nevěstí, má se naopak výrazněji oteplovat. Ale i když se sjezd v neděli uskuteční, jsou mezi přihlášenými ženami ještě další tři české lyžařky.
Ten počet je pro mě celkem překvapení. Zdejší sjezdovka není právě jednoduchá a pro holky, které normálně Světový pohár nejezdí, půjde o těžkou zkoušku. Z těch tří znám jen Báru Novákovou, která už nějaké svěťáky absolvovala a jezdí dobře Evropské poháry. O zbylých dvou (Labaštová, Negri) nemohu moc říci, neviděl jsem je nikdy jet v rychlostních disciplínách.
S Ledeckou jste i v těchto dnech na dálku v kontaktu? Posíláte jí zprávy o stavu trati?
Ne ne, sjezdovku v Cortině má nakoukanou a teď má jen snowboard. Na ten se soustředí.
Nejvíce diskutovaný je zde pochopitelně start Lindsey Vonnové, která se navzdory přetrženým křížovým vazům rozhodla nastoupit. Co si o tom myslíte?
Já se jí nedivím, protože to byl její velký cíl. Znám několik lidí, kteří dokázali jezdit i bez křížových vazů, včetně mého bratra, který tak zvládl dokonce sedm sezon. Ale v Ondrově případě to nebylo tak krátce po úrazu. No, Lindsey je vostrá. Uvidíme, jak obstojí.
Může být v její mysli kvůli zranění a jisté opatrnosti i určitá zpátečka?
Může. Rozhodně to nebude mít lehké. Ale Lindsey je dost velký blázen a je supermotivovaná. Takže to třeba opravdu zvládne.