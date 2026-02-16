Zprvu to vypadalo jako běžná situace, kterých Wilson řeší během zápasu několik. Zkrátka dohrál soupeře u mantinelu, byť se později ukázalo, že si Crinona vyhlédl.
Jenže tomu se to nelíbilo, oba se začali pošťuchovat a najednou shodili i rukavice.
Ovšem ještě před tím, než si začali pořádně vyměňovat údery, svalil Crinon Wilsona k zemi a dělal si s ním, co chtěl.
Což se Wilsonovi samozřejmě nelíbilo. Jakoukoliv snahu o reakci navíc zatrhli rozhodčí, kteří mezi oba bijce vtrhli a bitku ukončili.
„Ten kluk se zjevně nechtěl s Tomem prát, spíš jen tak zápasit. Ale to já bych se s ním prát taky nechtěl,“ říkal útočník Nathan MacKinnon.
Čároví poté vedli Wilson s Crinonem k trestné lavici, ale hlavní sudí ukazoval jasně: „Jdete rovnou do kabiny!“
Na to není kanadský útočník zvyklý. V NHL se pere často, avšak v zámoří podobné incidenty trestají jen pěti minutami. Pak směle pokračuje v zápase.
Olympijská pravidla zní jinak. A hráči o tom dobře věděli.
Popereš se? Automatický postih do konce utkání. A pozor, hrozí ještě další stopka. Ta ale v tomto případě nakonec nepřišla. Pokud tedy Češi zdolají Dány, ve čtvrtfinále potkají Kanadu i s Wilsonem.
„Moc se to na olympiádě neděje, ale je to jasná součást hokeje,“ má jasno brankář Jordan Binnington.
Ale proč tedy kanadský tvrďák riskoval?
Mstil spoluhráče MacKinnona, jehož Crinon ve třetí třetině nepěkně zasáhl.
„Trefil mě loktem do obličeje. A to jsem nebyl vůbec blízko puku. Takže to oceňuju, Tom je dobrý spoluhráč. Potěšilo mě, že se mě zastal,“ pravil MacKinnon.
„Ten hit se nám nelíbil. Trefil ho pozdě a vysoko. Willy (Wilson) ho jen dohrál a on na něj pak skočil, poté se pouze bránil. Nic víc dělat nemohl,“ komentoval šarvátku Connor McDavid.
„Víme, že nám Willy kryje záda. Bude nás chránit, dodá nám energii. Proto ho milujeme, udělá pro tým prostě všechno,“ chválil Wilsona útočník Sam Bennett.
Wilson se mohl poprat už dřív. Portál Sportsnet tvrdí, že ho vyzval k bitce v prvním zápase na turnaji i jeden z českých hráčů. Kanaďan ale odmítl. Tak třeba na to dojde ve čtvrtfinále...