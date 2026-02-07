Třeba proto, že nad biatlonový areál se vyklubalo sluníčko?
To taky. Akorát dva dny během týdne bylo ošklivěji, ale v porovnání s tím, jakou měli původní předpověď, o nic strašného nešlo. Jinak je tu počasí zatím naprosto skvělé.
O vaší aklimatizaci byste řekla totéž?
Už jsme tady poměrně dlouho, tak doufám, že mé tělo mělo dostatek času přizpůsobit se na vysokou nadmořskou výšku. Mám s tím problém vždycky, ale věřím, že aklimatizace proběhla dobře.
|
Chci být jako Johannes Bö, sní ukrajinský biatlonista. Své zemi přeje medaili
Příjemné vzpomínky máte každopádně na předchozí smíšené štafety, ať už v Novém Městě nebo loni na šampionátu v Lenzerheide. Pomáhají před nedělní olympijskou bitvou v této disciplíně?
Jo - a před 10 minutama (když trenéři oznámili nominaci), se mi strašně ulevilo, že můžu jet třetí úsek, protože už tři dny se mi blbě usínalo s pocitem, že budu finišovat. Díky bohu nebudu. Tím víc jsem se začala těšit.
Říkala jste Markétě Davidové, že byste radši jela třetí úsek než čtvrtý?
Ne, vůbec. Ale byla jsem v průběhu týdne trenéry upozorněná, ať se připravím na variantu třetího i čtvrtého úseku. Popravdě jsem spíš počítala s tím čtvrtým. Ale takhle to běžecky dává papírově větší smysl.
Co vám na posledním úseku nesedí? Michal Krčmář si na něm naopak vždycky hoví.
No jo, jenže Bimbo (Krčmář) se narodil pro to, aby byl finišmanem. Já se nebojím, že bych koncovku nezvládla na střelnici, tam si docela věřím, ale úplně nemám takovou tu schopnost najednou ze sebe vyždímat něco naprosto neuvěřitelného jako Bimbo a úžasně zafinišovat. Prostě když cítím, že už nemůžu, tak nemůžu. A pokud bychom v tu chvíli jeli o hezký výsledek, nemusela bych takovou situaci zvládnout. Proto je na posledním úseku lepší někdo jiný.
|
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Vaše letošní sezona se opět vyvíjela jako už mnohokrát v minulosti. Tedy podle scénáře, že její začátek byl rozpačitý, pokračování lepší a v Novém Městě už byla vaše forma velmi dobrá. Také to vás povzbuzuje, že jde směrem, na který jste zvyklá?
Asi jo. Doufám, že ta vzestupná tendence bude pokračovat. Jsem ráda, že jsme přijali i spoustu preventivních opatření a celý tým se chová vůči nám moc hezky, co se týče prevence nemocí a nachlazení. To mě hodně uklidnilo, když vidím lidi kolem sebe, že dělají maximum, abychom všichni zůstali zdraví. Není tedy důvod, abych se zase tolik stresovala (jako loni), že mi výkonnost překazí nějaká nemoc.
Nejspíš máte zprávy o tom, co se děje v milánské olympijské vesnic. Martina Sáblíková kvůli nemoci vzdala závod na 3000 metrů, nákaza norovirem se šíří napříč týmy hokejistek.
Právě, to riziko je vždycky a já se snažím mít respirátor kdykoliv u sebe i tady ve všech společných prostorách se sportovci. Prostě tělo je sportováním oslabené a něco chytíte ráz dva. Už včera večer jsem viděla, jak Martina dávala na Instagram, že leží s čepicí v posteli a přála si, aby ji to přes noc přešlo. Bohužel nepřešlo. Ale její hlavní disciplína teprve přijde, tak doufám, že se dá do kupy.
Vy se s českým týmem nacházíte před smíšenou štafetou v solidní společnosti, kdy sice nepatříte do top 3 týmů, ale zároveň jste v širším okruhu favoritů - a pokud se vám všechno sejde a někdo z top týmů naopak závod pokazí, může to vyjít.
Dneska jsme při tréninku stříleli na stavu číslo 3 (podle pořadí v letošním pohárovém žebříčku smíšených štafet), a já si pomyslela, co děláme až takhle vepředu. Nejsme favorité, ale už se nám dvakrát v poslední době štafeta na medaili podařila. Nepřipadá mi, že by na nás byl vyvíjený kdovíjak velký tlak, že máme mít medaili zase. Ovšem kdybychom na ni dosáhli, budeme moc potěšeni a překvapeni. Hlavně nám všem přeju, ať každý odvedeme dobře svoji práci, aby nikdo neodcházel ze štafety smutný.
I kdybyste byli třeba šestí.
Určitě. Je to olympiáda, pojedou ti nejlepší, z nichž někteří vynechávali i poslední závody svěťáku (většina Norů, švédské sestry Öbergovy, část německého týmu), aby naladili formu sem do Anterselvy. Tím těžší nedělní závod bude. Každý chce uspět a dělá pro úspěch maximum. I my. Do šestého místa by šlo o krásný výsledek.