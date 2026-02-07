Voborníková: Moc se mi ulevilo, že pojedu třetí úsek. Tři dny se mi blbě usínalo

Tomáš Macek
  19:15
Od našeho zpravodaje v Itálii - Podruhé v životě zažívá olympijskou atmosféru. Před čtyřmi lety v Pekingu ji okusila ještě coby juniorka. „A bylo to jiné než tady. Sice kvůli covidovým opatřením dost specifické, ale přece jen tam byl společný život ve vesnici odlišný, než když jsme teď tady jen biatlonisté na hotelu,“ povídá Tereza Voborníková u tratí v Anterselvě a před nedělní smíšenou štafetou se usmívá. Hned z několika důvodů.
Tereza Voborníková po nominaci smíšené štafety na zimních olympijských hrách...

Tereza Voborníková po nominaci smíšené štafety na zimních olympijských hrách (7. února 2026) | foto: iDNES.cz

Vítězslav Hornig, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Michal Krčmář ukazují...
Trénink biatlonistů. Na snímku Tereza Voborníková z Česka (7. února 2026)
Markéta Davidová v Anterselvě.
Biatlonisté Michal Krčmář (vlevo) a Vítězslav Horning na tréninku v Anterselvě.
28 fotografií

Třeba proto, že nad biatlonový areál se vyklubalo sluníčko?
To taky. Akorát dva dny během týdne bylo ošklivěji, ale v porovnání s tím, jakou měli původní předpověď, o nic strašného nešlo. Jinak je tu počasí zatím naprosto skvělé.

O vaší aklimatizaci byste řekla totéž?
Už jsme tady poměrně dlouho, tak doufám, že mé tělo mělo dostatek času přizpůsobit se na vysokou nadmořskou výšku. Mám s tím problém vždycky, ale věřím, že aklimatizace proběhla dobře.

Chci být jako Johannes Bö, sní ukrajinský biatlonista. Své zemi přeje medaili

Příjemné vzpomínky máte každopádně na předchozí smíšené štafety, ať už v Novém Městě nebo loni na šampionátu v Lenzerheide. Pomáhají před nedělní olympijskou bitvou v této disciplíně?
Jo - a před 10 minutama (když trenéři oznámili nominaci), se mi strašně ulevilo, že můžu jet třetí úsek, protože už tři dny se mi blbě usínalo s pocitem, že budu finišovat. Díky bohu nebudu. Tím víc jsem se začala těšit.

Vítězslav Hornig, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Michal Krčmář ukazují stříbrné medaile ze smíšené štafety na MS 2025 v Lenzerheide.

Říkala jste Markétě Davidové, že byste radši jela třetí úsek než čtvrtý?
Ne, vůbec. Ale byla jsem v průběhu týdne trenéry upozorněná, ať se připravím na variantu třetího i čtvrtého úseku. Popravdě jsem spíš počítala s tím čtvrtým. Ale takhle to běžecky dává papírově větší smysl.

Co vám na posledním úseku nesedí? Michal Krčmář si na něm naopak vždycky hoví.
No jo, jenže Bimbo (Krčmář) se narodil pro to, aby byl finišmanem. Já se nebojím, že bych koncovku nezvládla na střelnici, tam si docela věřím, ale úplně nemám takovou tu schopnost najednou ze sebe vyždímat něco naprosto neuvěřitelného jako Bimbo a úžasně zafinišovat. Prostě když cítím, že už nemůžu, tak nemůžu. A pokud bychom v tu chvíli jeli o hezký výsledek, nemusela bych takovou situaci zvládnout. Proto je na posledním úseku lepší někdo jiný.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vaše letošní sezona se opět vyvíjela jako už mnohokrát v minulosti. Tedy podle scénáře, že její začátek byl rozpačitý, pokračování lepší a v Novém Městě už byla vaše forma velmi dobrá. Také to vás povzbuzuje, že jde směrem, na který jste zvyklá?
Asi jo. Doufám, že ta vzestupná tendence bude pokračovat. Jsem ráda, že jsme přijali i spoustu preventivních opatření a celý tým se chová vůči nám moc hezky, co se týče prevence nemocí a nachlazení. To mě hodně uklidnilo, když vidím lidi kolem sebe, že dělají maximum, abychom všichni zůstali zdraví. Není tedy důvod, abych se zase tolik stresovala (jako loni), že mi výkonnost překazí nějaká nemoc.

Nejspíš máte zprávy o tom, co se děje v milánské olympijské vesnic. Martina Sáblíková kvůli nemoci vzdala závod na 3000 metrů, nákaza norovirem se šíří napříč týmy hokejistek.
Právě, to riziko je vždycky a já se snažím mít respirátor kdykoliv u sebe i tady ve všech společných prostorách se sportovci. Prostě tělo je sportováním oslabené a něco chytíte ráz dva. Už včera večer jsem viděla, jak Martina dávala na Instagram, že leží s čepicí v posteli a přála si, aby ji to přes noc přešlo. Bohužel nepřešlo. Ale její hlavní disciplína teprve přijde, tak doufám, že se dá do kupy.

Trénink biatlonistů. Na snímku Tereza Voborníková z Česka (7. února 2026)

Vy se s českým týmem nacházíte před smíšenou štafetou v solidní společnosti, kdy sice nepatříte do top 3 týmů, ale zároveň jste v širším okruhu favoritů - a pokud se vám všechno sejde a někdo z top týmů naopak závod pokazí, může to vyjít.
Dneska jsme při tréninku stříleli na stavu číslo 3 (podle pořadí v letošním pohárovém žebříčku smíšených štafet), a já si pomyslela, co děláme až takhle vepředu. Nejsme favorité, ale už se nám dvakrát v poslední době štafeta na medaili podařila. Nepřipadá mi, že by na nás byl vyvíjený kdovíjak velký tlak, že máme mít medaili zase. Ovšem kdybychom na ni dosáhli, budeme moc potěšeni a překvapeni. Hlavně nám všem přeju, ať každý odvedeme dobře svoji práci, aby nikdo neodcházel ze štafety smutný.

I kdybyste byli třeba šestí.
Určitě. Je to olympiáda, pojedou ti nejlepší, z nichž někteří vynechávali i poslední závody svěťáku (většina Norů, švédské sestry Öbergovy, část německého týmu), aby naladili formu sem do Anterselvy. Tím těžší nedělní závod bude. Každý chce uspět a dělá pro úspěch maximum. I my. Do šestého místa by šlo o krásný výsledek.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 18.00
  • 1.00
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 28.50
  • 22.10
  • 1.02
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 1.85
  • 4.10
  • 3.41
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.10
  • 4.16
  • 2.77
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.16
  • 7.86
  • 12.50
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Od našich zpravodajů v Itálii Americká superstar Mariah Carey oděná v bílých načechraných šatech zapěla v italštině (byť nepříliš libozvučné) hit Volare z roku 1958. „Nic není nemožné,“ jako by na jeho konci posílala vzkaz všem...

Voborníková: Moc se mi ulevilo, že pojedu třetí úsek. Tři dny se mi blbě usínalo

Tereza Voborníková po nominaci smíšené štafety na zimních olympijských hrách...

Od našeho zpravodaje v Itálii Podruhé v životě zažívá olympijskou atmosféru. Před čtyřmi lety v Pekingu ji okusila ještě coby juniorka. „A bylo to jiné než tady. Sice kvůli covidovým opatřením dost specifické, ale přece jen tam...

7. února 2026  19:15

1. den ZOH 2026 ONLINE: Hyman bojuje mezi sáňkaři, v akci jsou skokanky

Sledujeme online
Do olympijského závodu vstoupila skokanka na lyžích Anežka Indráčková (7. února...

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  18:58

Ester a její vyzývatelky. Sveřepá Japonka, vracející se legenda i nebezpečná krajanka

Nejlepší snowboardistky Světového poháru v Simonhöhe: uprostřed vítězná Ester...

Od našeho zpravodaje v Itálii Říká se, že čísla hovoří jasnou řečí. Tak pro připomenutí – z 63 závodů ve Světovém poháru na snowboardu Ester Ledecká 26krát vyhrála. A hlavně – poslední dva starty na olympijských hrách proměnila...

7. února 2026  18:39

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Metoděj Jílek slaví vítězný dojezd v hromadném závodě.

Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z...

7. února 2026

Domácí euforie, Lollobrigidová zařídila první zlato. Navíc v olympijském rekordu

Italská rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová vyhrála závod na trati 3 000...

Závod rychlobruslařek na 3000 metrů na olympijských hrách v Miláně vyhrála domácí Francesca Lollobrigidová. Pro první triumf pod pěti kruhy si dojela v den 35. narozenin. Druhá skončila Ragne...

7. února 2026  17:57

Tomba La Bomba. Oheň zapálila legenda, která tvrdila: Jsem mesiáš a Playboy

Deborah Compagnoniová a Alberto Tomba během zahájení olympijské her v Miláně

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo znát, jak se do něj vkrádá lehká nervozita. Nikdy jí netrpěl, ale když Alberto Tomba spolu s Deborah Compagnoniovou v Miláně zapaloval olympijský oheň, stál trochu strnule a ruce se mu lehce...

7. února 2026  17:50

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Od našeho zpravodaje v Itálii Hokejová reprezentace na Pavla Zachu čekala, dokud mohla. V pátek ale zavolal Don Sweeney, generální manažer Boston Bruins, že první centr národního týmu do Milána nepojede. Zranění by ho na...

7. února 2026  17:15

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026...

7. února 2026

První výhra na olympiádě pro curlery. Zelingrová a Chabičovský porazili Koreu

Pár českých curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingrová slaví první vítězství po...

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první...

7. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:50

Chci být jako Johannes Bö, sní ukrajinský biatlonista. Své zemi přeje medaili

Ukrajinský biatlonista Vitalij Mandzin.

Před začátkem sezony byl označován za velký talent biatlonu, v hodnocení je aktuálně druhým nejlepším závodníkem do 23 let. A přesto, že ve Světovém poháru se Vitalij Mandzin na stupně vítězů dostal...

7. února 2026  16:45

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Lékař Čechů v Miláně: Ruku si podejte, ale pak ji nedávejte do úst. Co stav Sáblíkové?

Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky...

Od našeho zpravodaje v Itálii Lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal v sobotu odpoledne detailněji popsal, jak padlo rozhodnutí, že rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupí v Miláně do závodu na tři kilometry. Zároveň...

7. února 2026  16:25

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.