Hledání správných lyží. Ano, tady ta cesta začíná. Ne vždy se povede vykročit správným směrem, i Češi zažili v prvním týdnu her dny, kdy promazali.
Ovšem tentokrát má servisní tým zlaté (vlastně bronzové) ruce. Však také Jakub Procházka, jeden z koučů ženského družstva, po závodě pronese: „Lyže fungovaly Terce famózně. Dnes se to chlapům a Julče v kamionu povedlo.“ Abyste rozuměli, Julča je Julie Svrčková, jediná žena v servisním týmu.
Hledání dobře nastavené hlavy. To je další klíč. Tereza Voborníková o sobě moc dobře ví: „Se sebevědomím mám občas problém.“ Což ji často i při závodě sráží. Ale dnes ne, dnes je nastavena bojovně. Plán dne zní: Chci zajet tak, abych za cílem nebyla smutná. První desítka by byla fajn.
Hlavně nepanikařit. Pravda, začátek závodu není důvodem k optimismu. První rána a hned první chyba. Zbytek terčů na úvodní ležce vyčistí, přesto je pohled na výsledkovou tabuli nevábný. Šestadvacátá! Ó je, to to začíná, pomyslí si. Na vedoucí Dorotheu Wiererovou ztrácí 35 sekund. Horší už to za celý závod nebude.
Stahování. Ano, to bude hlavní téma následujících kol. Zařadí se do vláčku, v němž supí další ženy, které na úvodní položce jednou chybovaly, a jde o náramně vybranou společnost: Michelonová, Vittozziová, Hanna Öbergová, Kirkeeideová. Samé medailistky. Chrti ženoucí se za smečkou před nimi a Voborníková uhánějící s nimi. Než dorazí na druhou položku, už zaostává jen o 15 sekund. Páni, to byla štvanice.
Tak tipovali před závodem výsledek experti IBU. No, netrefili se...
Stále výš. Předjíždí, koho jen jde, i když si tím občas trať malinko prodlouží. A na střelnici se už ani jednou nemýlí. Po čisté druhé ležce je třináctá. Po bezchybné první stojce šestá. A před závěrečnou stojkou dokonce čtvrtá. Tak jako včera Bimbo, mihne jí hlavou.
Ji však na rozdíl od Michala Krčmáře dělí od vedoucí Océane Michelonové pouhopouhých osm sekund. Šest nejlepších žen je namačkáno v deseti sekundách. Voborníková střílí o... vlastně o cokoliv. Klidně i o zlato.
Dýchej, dýchej. Teď jen zachovat klid. Zklidnit příliš vysoké tepy z předchozí naháněné. Nenechat se vyprovokovat. Soupeřky začínají pálit, vedoucí Michelonová, druhá Bulharka Christovová i třetí Elvira Öbergová chybují – a až potom začíná střílet i Voborníková.
Hra nervů. Kouč žen Lukáš „Čiko“ Dostál přímo ze střelnice zbytku českého týmu do vysílačky reportážně referuje o dění na závěrečné položce. Je to reportáž s využitím jednoho jediného slova: „Dala... Dala... Dala... Dala... Dala!“ Potom už veškerá další slova ve vysílačce přehluší oslavný křik z trati.
Šéf svazu Jiří Hamza u střelnice glosuje: „Klobouk dolů, jak Terka tu položku zvládla. Kolem ní to nepadalo, ale ona v klidu vydržela, počkala na pravou chvíli, ustála to a odstřílela. Úplně famózní.“
|
Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem
Ona je první! Ano, nešálí nás zrak. Tereza Voborníková vyráží na trať do posledního kola přede všemi. Na olympiádě! V závodě pro vyvolené! „To je jeden z nejkrásnějších pocitů, jaký trenéra může potkat,“ říká Procházka.
Česká jednička má k dobru sekundu na Švédku Magnussonovou, pět sekund na šampionku vytrvalostního závodu Simonovou a osm sekund na francouzský šinkanzen Michelonovou. Začíná pro ni naháněná v opačném gardu. Rázem je ona lovnou zvěří.
Hnána fanoušky. Tolik českých vlajek je všude kolem. Na tribunách i na trati. To je obrovský příval energie navíc. „Musíme všem těm fanouškům hrozně moc poděkovat, že na nás nezanevřeli, i když výsledky nebyly dlouho takové, jaké měly být,“ říká Hamza. „Pro závoďáky a všechny lidi okolo, co to odmakali, je to obrovská odměna.“
Tak kde jsou? Voborníková uhání po posledním kole a ohlíží se. A znovu. Pořád se ohlíží. Tak kde jsou? A kdo? Jaký mám náskok? Sjedou mě? Nesjedou? Neskončím třeba až šestá? Před závodem by takové umístění brala všemi deseti, zato teď? Vždyť vede olympijský hromaďák.
Potom své hlavě přikáže: Tak dost, nech toho, konec ohlížení. Holky za tebou jsou silné, ale ty to zkusíš. Musíš to zkusit. Máš na to.
|
Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!
Na cestě za medailí. Magnussonové stále více odjíždí, Švédka ztrácí, naopak dvě dravé Francouzky jsou a budou problém. V polovině kola si přesto Dostál při pohledu na velkou videostěnu s přenosem z trati pomyslí: „Pořád to vypadá nadějně, mohla by bojovat o první místo až do cíle.“ I Hamza doufá a poněkud nevěřícně pronáší: „Terka snad bude opravdu zlatá. Jenže ty Francouzky jsou neuvěřitelně silné.“
S týmem v zádech. Podél celé trati jsou rozestavěni členové českého týmu. Za střelnicí nejprve Michael Málek, kouč mužů. Potom v lese Ondřej Rybář s Ondřejem Moravcem. Jinde zase servismani. „Terka je tempař, musí na to jít přes výkon,“ sdělují si do vysílaček.
Všichni ji tlačí očima i ústy, jak jen mohou.
Dvanáct set metrů před cílem s ní chvíli utíká Procházka. Co na ni křičí? „Nevím, slova jsem nevnímala,“ poví po závodě Voborníková. „To je jedno, co křičíme, hlavně musíme křičet hlasitě,“ usměje se Procházka.
Už jsem tady, Terko. Stalo se, co mnozí očekávali. Océane Michelonová ji dojíždí a předjíždí. Kdyby se obě právě nenacházely v závodnickém transu, mohla by jí 23letá Francouzka říct: Ahoj Terko, jsem tu. Tak zase proti sobě, jako před čtyřmi lety, co?
Tehdy, ve vytrvalostním závodě na juniorském mistrovství světa v Soldier Hollow, byla Michelonová stříbrná a Voborníková bronzová (ale na stejném šampionátu i dvakrát zlatá). Tolik se toho od té doby událo. Michelonová se v supersilné francouzské konkurenci prosadila do „základní sestavy“ Les Bleus. A Voborníková je nyní českou jedničkou, na rozdíl od své sokyně však ještě nikdy nestála na individuálních stupních vítězů Světového poháru.
Gábina. Čtyři sta metrů před cílem u trati drží pěsti s partnerem a dcerou i Gabriela Soukalová. Žena, která v Česku spustila biatlonový fanouškovský boom. Jediná, kdo má zatím medaili z olympijského hromadného závodu žen. Křičí na svoji potenciální následovnici: „Pojeď Terkóóóóóó. Terko pojééééééď. Pojééééď.“
Stále má nějakých 15 metrů na třetí Simonovou.
Jak povzbuzovala Gabriela Soukalová:
Poslední metry. Hrubá síla Simonové nakonec převyšuje ohromnou snahu drobné, 158 centimetrů vysoké Češky. Ale co, to nevadí, čtvrtá Magnussonová je předaleko. Bude to medaile! Bude! Těsně před cílem si Voborníková u bouřících tribun rukama nevěřícně zakryje obličej. Jsem olympijská medailistka!
A pak? „Obrovský mix emocí,“ vypráví.
Terka to dokázala! Tak rychle za ní. Dostál pospíchá tunelem ze střelnice k cíli: „Tepovku jsem měl tedy pořádně vysokou,“ říká. Soukalová povídá: „Jsem úplně naměkko.“ Odkudsi se vynoří i Tereza Vinklárková, směje se (jako skoro pokaždé) a tvrdí: „Já věděla, že medaile bude. Terka je ten nejlepší střelec.“
Sama Vinklárková zjevně nosí štěstí. Předevčírem vyrazila fandit do Cortiny a byla u toho, když čeští curleři deklasovali obhájce zlata ze Švédska. A teď je u medaile své dávné reprezentační kolegyně!
Před šesti lety se spolu na juniorském mistrovství světa v Lenzerheide „rozstřelovaly“, kdo pojede v roli náhradnice na dospělý šampionát do Anterselvy. Tehdy jejich minisouboj vyhrála Vinklárková.
O šest let později, po sérii zdravotních trablů, končí kariéru a druhá z českého dua TV má medaili.
|
Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko
Doro. Už je také v cíli – Dorothea Wiererová. Kdysi byla idolem Voborníkové. Potom soupeřkou a tak trochu i kouzelnicí. „Pokaždé když Doro před závodem potkám, mám pak štěstí,“ říkávala na šampionátu v Oberhofu 2023, kde prorazila sedmým místem ve stíhačce.
V sobotním odpoledni jsou spolu na konci závodu, jímž Wiererová doma, před svými blízkými a tisíci tifosi, píše definitivní tečku za svojí kariérou. Nejde o tečku medailovou, ovšem páté místo je více než důstojnou rozlučkou.
„Ano, bylo to vážně naposledy,“ přitaká 35letá dojatá Italka. „A tohle místo je pro mě tak výjimečné. Odtud mám první vzpomínky na biatlon. A dnes jsem byla dobrá, ne? Aspoň na chvilku jsem i vedla. Loučit se takhle, před rodinou i všemi fanoušky, na to jsem opravdu hrdá.“
Česká euforie. Přibíhají členové týmu, objímají Voborníkovou, gratulují. Co jí povídají? A není to jedno? „Šlo spíš jen o takové emotivní skřeky,“ zasměje se Procházka.
„Hlavně jsem byla moc ráda, když jsem je všechny za cílem viděla,“ poví Voborníková. I když ze závodníků je zde jediná Vinklárková, ostatní už v pátek odjeli podle původního plánu do Milána, aby na hokeji v lombardské metropoli ochutnali i kousek nebiatlonových her.
U televize v Miláně... emoce Michala Krčmáře a Vítězslava Horniga:
Stupně vítězů. „Já pořád brečím. A ještě budu. Ale jsou to slzy štěstí. Je úžasné, co se mi dnes stalo. Nemůžu být šťastnější,“ svěřuje se Voborníková. Před ceremoniálem se dovolá domů rodičům, jejich slzy radosti vnímá i přes mobil. Vzápětí se jí derou do očí i na stupních.
„Bronzová medailistka: Tereza Voborníková, Česká republika,“ říká hlasatel. Tak ona je to opravdu pravda! S medailí na krku poslouchá Marsellaisu a hledí na českou vlajku.
Nebreč, Terko. Océane Michelonová a Tereza Voborníková:
Spousta otázek. Mediální kolečko následuje. Tak neobvykle dlouhé. Což o to, na otázky od českých novinářů je po svých závodech zvyklá, ale najednou s ní chtějí mluvit i ti mezinárodní. Po půl hodině, kdy se s úsměvem na rtech snaží odpovídat, prohodí: „Už mám trochu sucho v krku a těším se, až se napiju. Ještě jsem se ani nenapila.“
Tisková konference. I ta je pro ni novum. Ve velkém sále tiskového střediska usedá na vyvýšeném pódiu před zraky reportérů. Michelonová mešká, ještě nedorazila, zato k ní přichází Simonová a navrhuje: „Uděláme si selfie?“ Jasně, proč ne. A už je tu konečně i zlatá Océane. Prosím, ptejte se, další otázky.
Milán volá. A je to! Ještě pár dalších fotografií s medailí a největší sportovní den v životě Terezy Voborníkové končí. Tedy... končí zatím jen co se týče areálu v Anterselvě. Rychle do auta, pro věci na penzion a vyrazit za ostatními do Milána. S medailí. A se spoustou fantastických zážitků.
Že do Milána přijede až po půlnoci?
Ale komu by se v takový den chtělo spát.