Dala, dala, pětkrát dala. Jak Voborníková jásala a říkala: Brečím. Pořád. A ještě budu

Tomáš Macek
  11:16
Od našeho zpravodaje v Itálii - Český biatlon je po osmi letech na olympiádě opět medailový. V chumelenici posledního soutěžního dne v Anterselvě se zrodil bronz z kategorie nečekaných, tím víc však všemi oslavovaný. Tereza Voborníková se rvala, smála, plakala, nevěřila a jásala a dlouho potom říkala: „Uvědomila jsem si, že to v sobě mám. Jen si musím víc věřit.“ Jaká byla její cesta k bronzu z hromadného závodu?
Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21....

Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21. února 2026) | foto: Matthew ChildsReuters

Tereza Voborníková na své první olympijské tiskové konferenci nešetřila...
Tereza Voborníková nešetřila nadšením ze své těžce vydřené bronzové medaile...
Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s...
Stříbrná Julia Simonová, uprostřed zlatá Oceane Michelonová a bronzová...
16 fotografií

Hledání správných lyží. Ano, tady ta cesta začíná. Ne vždy se povede vykročit správným směrem, i Češi zažili v prvním týdnu her dny, kdy promazali.

Ovšem tentokrát má servisní tým zlaté (vlastně bronzové) ruce. Však také Jakub Procházka, jeden z koučů ženského družstva, po závodě pronese: „Lyže fungovaly Terce famózně. Dnes se to chlapům a Julče v kamionu povedlo.“ Abyste rozuměli, Julča je Julie Svrčková, jediná žena v servisním týmu.

Hledání dobře nastavené hlavy. To je další klíč. Tereza Voborníková o sobě moc dobře ví: „Se sebevědomím mám občas problém.“ Což ji často i při závodě sráží. Ale dnes ne, dnes je nastavena bojovně. Plán dne zní: Chci zajet tak, abych za cílem nebyla smutná. První desítka by byla fajn.

Hlavně nepanikařit. Pravda, začátek závodu není důvodem k optimismu. První rána a hned první chyba. Zbytek terčů na úvodní ležce vyčistí, přesto je pohled na výsledkovou tabuli nevábný. Šestadvacátá! Ó je, to to začíná, pomyslí si. Na vedoucí Dorotheu Wiererovou ztrácí 35 sekund. Horší už to za celý závod nebude.

Stahování. Ano, to bude hlavní téma následujících kol. Zařadí se do vláčku, v němž supí další ženy, které na úvodní položce jednou chybovaly, a jde o náramně vybranou společnost: Michelonová, Vittozziová, Hanna Öbergová, Kirkeeideová. Samé medailistky. Chrti ženoucí se za smečkou před nimi a Voborníková uhánějící s nimi. Než dorazí na druhou položku, už zaostává jen o 15 sekund. Páni, to byla štvanice.

Tak tipovali před závodem výsledek experti IBU. No, netrefili se...

Stále výš. Předjíždí, koho jen jde, i když si tím občas trať malinko prodlouží. A na střelnici se už ani jednou nemýlí. Po čisté druhé ležce je třináctá. Po bezchybné první stojce šestá. A před závěrečnou stojkou dokonce čtvrtá. Tak jako včera Bimbo, mihne jí hlavou.

Ji však na rozdíl od Michala Krčmáře dělí od vedoucí Océane Michelonové pouhopouhých osm sekund. Šest nejlepších žen je namačkáno v deseti sekundách. Voborníková střílí o... vlastně o cokoliv. Klidně i o zlato.

Dýchej, dýchej. Teď jen zachovat klid. Zklidnit příliš vysoké tepy z předchozí naháněné. Nenechat se vyprovokovat. Soupeřky začínají pálit, vedoucí Michelonová, druhá Bulharka Christovová i třetí Elvira Öbergová chybují – a až potom začíná střílet i Voborníková.

Hra nervů. Kouč žen Lukáš „Čiko“ Dostál přímo ze střelnice zbytku českého týmu do vysílačky reportážně referuje o dění na závěrečné položce. Je to reportáž s využitím jednoho jediného slova: „Dala... Dala... Dala... Dala... Dala!“ Potom už veškerá další slova ve vysílačce přehluší oslavný křik z trati.

Šéf svazu Jiří Hamza u střelnice glosuje: „Klobouk dolů, jak Terka tu položku zvládla. Kolem ní to nepadalo, ale ona v klidu vydržela, počkala na pravou chvíli, ustála to a odstřílela. Úplně famózní.“

Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem

Ona je první! Ano, nešálí nás zrak. Tereza Voborníková vyráží na trať do posledního kola přede všemi. Na olympiádě! V závodě pro vyvolené! „To je jeden z nejkrásnějších pocitů, jaký trenéra může potkat,“ říká Procházka.

Česká jednička má k dobru sekundu na Švédku Magnussonovou, pět sekund na šampionku vytrvalostního závodu Simonovou a osm sekund na francouzský šinkanzen Michelonovou. Začíná pro ni naháněná v opačném gardu. Rázem je ona lovnou zvěří.

Hnána fanoušky. Tolik českých vlajek je všude kolem. Na tribunách i na trati. To je obrovský příval energie navíc. „Musíme všem těm fanouškům hrozně moc poděkovat, že na nás nezanevřeli, i když výsledky nebyly dlouho takové, jaké měly být,“ říká Hamza. „Pro závoďáky a všechny lidi okolo, co to odmakali, je to obrovská odměna.“

Tak kde jsou? Voborníková uhání po posledním kole a ohlíží se. A znovu. Pořád se ohlíží. Tak kde jsou? A kdo? Jaký mám náskok? Sjedou mě? Nesjedou? Neskončím třeba až šestá? Před závodem by takové umístění brala všemi deseti, zato teď? Vždyť vede olympijský hromaďák.

Potom své hlavě přikáže: Tak dost, nech toho, konec ohlížení. Holky za tebou jsou silné, ale ty to zkusíš. Musíš to zkusit. Máš na to.

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Na cestě za medailí. Magnussonové stále více odjíždí, Švédka ztrácí, naopak dvě dravé Francouzky jsou a budou problém. V polovině kola si přesto Dostál při pohledu na velkou videostěnu s přenosem z trati pomyslí: „Pořád to vypadá nadějně, mohla by bojovat o první místo až do cíle.“ I Hamza doufá a poněkud nevěřícně pronáší: „Terka snad bude opravdu zlatá. Jenže ty Francouzky jsou neuvěřitelně silné.“

S týmem v zádech. Podél celé trati jsou rozestavěni členové českého týmu. Za střelnicí nejprve Michael Málek, kouč mužů. Potom v lese Ondřej Rybář s Ondřejem Moravcem. Jinde zase servismani. „Terka je tempař, musí na to jít přes výkon,“ sdělují si do vysílaček.

Všichni ji tlačí očima i ústy, jak jen mohou.

Dvanáct set metrů před cílem s ní chvíli utíká Procházka. Co na ni křičí? „Nevím, slova jsem nevnímala,“ poví po závodě Voborníková. „To je jedno, co křičíme, hlavně musíme křičet hlasitě,“ usměje se Procházka.

Už jsem tady, Terko. Stalo se, co mnozí očekávali. Océane Michelonová ji dojíždí a předjíždí. Kdyby se obě právě nenacházely v závodnickém transu, mohla by jí 23letá Francouzka říct: Ahoj Terko, jsem tu. Tak zase proti sobě, jako před čtyřmi lety, co?

Tereza Voborníková na své první olympijské tiskové konferenci nešetřila nadšením z těžce vydřené bronzové medaile (21. února 2026)
Tereza Voborníková nešetřila nadšením ze své těžce vydřené bronzové medaile (21. února 2026)
Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s hromadným startem.
Stříbrná Julia Simonová, uprostřed zlatá Oceane Michelonová a bronzová medailistka Tereza Voborníková. (21. února 2026)
16 fotografií

Tehdy, ve vytrvalostním závodě na juniorském mistrovství světa v Soldier Hollow, byla Michelonová stříbrná a Voborníková bronzová (ale na stejném šampionátu i dvakrát zlatá). Tolik se toho od té doby událo. Michelonová se v supersilné francouzské konkurenci prosadila do „základní sestavy“ Les Bleus. A Voborníková je nyní českou jedničkou, na rozdíl od své sokyně však ještě nikdy nestála na individuálních stupních vítězů Světového poháru.

Gábina. Čtyři sta metrů před cílem u trati drží pěsti s partnerem a dcerou i Gabriela Soukalová. Žena, která v Česku spustila biatlonový fanouškovský boom. Jediná, kdo má zatím medaili z olympijského hromadného závodu žen. Křičí na svoji potenciální následovnici: „Pojeď Terkóóóóóó. Terko pojééééééď. Pojééééď.“

Stále má nějakých 15 metrů na třetí Simonovou.

Jak povzbuzovala Gabriela Soukalová:

Poslední metry. Hrubá síla Simonové nakonec převyšuje ohromnou snahu drobné, 158 centimetrů vysoké Češky. Ale co, to nevadí, čtvrtá Magnussonová je předaleko. Bude to medaile! Bude! Těsně před cílem si Voborníková u bouřících tribun rukama nevěřícně zakryje obličej. Jsem olympijská medailistka!

A pak? „Obrovský mix emocí,“ vypráví.

Terka to dokázala! Tak rychle za ní. Dostál pospíchá tunelem ze střelnice k cíli: „Tepovku jsem měl tedy pořádně vysokou,“ říká. Soukalová povídá: „Jsem úplně naměkko.“ Odkudsi se vynoří i Tereza Vinklárková, směje se (jako skoro pokaždé) a tvrdí: „Já věděla, že medaile bude. Terka je ten nejlepší střelec.“

Vyčerpaná a šťastná. Tereza Voborníková slaví v cíli závodu s hromadným startem bronz.

Sama Vinklárková zjevně nosí štěstí. Předevčírem vyrazila fandit do Cortiny a byla u toho, když čeští curleři deklasovali obhájce zlata ze Švédska. A teď je u medaile své dávné reprezentační kolegyně!

Před šesti lety se spolu na juniorském mistrovství světa v Lenzerheide „rozstřelovaly“, kdo pojede v roli náhradnice na dospělý šampionát do Anterselvy. Tehdy jejich minisouboj vyhrála Vinklárková.

O šest let později, po sérii zdravotních trablů, končí kariéru a druhá z českého dua TV má medaili.

Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Doro. Už je také v cíli – Dorothea Wiererová. Kdysi byla idolem Voborníkové. Potom soupeřkou a tak trochu i kouzelnicí. „Pokaždé když Doro před závodem potkám, mám pak štěstí,“ říkávala na šampionátu v Oberhofu 2023, kde prorazila sedmým místem ve stíhačce.

V sobotním odpoledni jsou spolu na konci závodu, jímž Wiererová doma, před svými blízkými a tisíci tifosi, píše definitivní tečku za svojí kariérou. Nejde o tečku medailovou, ovšem páté místo je více než důstojnou rozlučkou.

„Ano, bylo to vážně naposledy,“ přitaká 35letá dojatá Italka. „A tohle místo je pro mě tak výjimečné. Odtud mám první vzpomínky na biatlon. A dnes jsem byla dobrá, ne? Aspoň na chvilku jsem i vedla. Loučit se takhle, před rodinou i všemi fanoušky, na to jsem opravdu hrdá.“

Česká euforie. Přibíhají členové týmu, objímají Voborníkovou, gratulují. Co jí povídají? A není to jedno? „Šlo spíš jen o takové emotivní skřeky,“ zasměje se Procházka.

„Hlavně jsem byla moc ráda, když jsem je všechny za cílem viděla,“ poví Voborníková. I když ze závodníků je zde jediná Vinklárková, ostatní už v pátek odjeli podle původního plánu do Milána, aby na hokeji v lombardské metropoli ochutnali i kousek nebiatlonových her.

U televize v Miláně... emoce Michala Krčmáře a Vítězslava Horniga:

Stupně vítězů. „Já pořád brečím. A ještě budu. Ale jsou to slzy štěstí. Je úžasné, co se mi dnes stalo. Nemůžu být šťastnější,“ svěřuje se Voborníková. Před ceremoniálem se dovolá domů rodičům, jejich slzy radosti vnímá i přes mobil. Vzápětí se jí derou do očí i na stupních.

„Bronzová medailistka: Tereza Voborníková, Česká republika,“ říká hlasatel. Tak ona je to opravdu pravda! S medailí na krku poslouchá Marsellaisu a hledí na českou vlajku.

Nebreč, Terko. Océane Michelonová a Tereza Voborníková:

Spousta otázek. Mediální kolečko následuje. Tak neobvykle dlouhé. Což o to, na otázky od českých novinářů je po svých závodech zvyklá, ale najednou s ní chtějí mluvit i ti mezinárodní. Po půl hodině, kdy se s úsměvem na rtech snaží odpovídat, prohodí: „Už mám trochu sucho v krku a těším se, až se napiju. Ještě jsem se ani nenapila.“

Tisková konference. I ta je pro ni novum. Ve velkém sále tiskového střediska usedá na vyvýšeném pódiu před zraky reportérů. Michelonová mešká, ještě nedorazila, zato k ní přichází Simonová a navrhuje: „Uděláme si selfie?“ Jasně, proč ne. A už je tu konečně i zlatá Océane. Prosím, ptejte se, další otázky.

Medailové selfie. Tereza Voborníková a Julie Simonová.

Milán volá. A je to! Ještě pár dalších fotografií s medailí a největší sportovní den v životě Terezy Voborníkové končí. Tedy... končí zatím jen co se týče areálu v Anterselvě. Rychle do auta, pro věci na penzion a vyrazit za ostatními do Milána. S medailí. A se spoustou fantastických zážitků.

Že do Milána přijede až po půlnoci?

Ale komu by se v takový den chtělo spát.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program posledního dne i kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, běžkyně absolvují padesátku

Sledujeme online
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne...

22. února 2026  11:02

ONLINE: Kanada - USA. Finále olympijského turnaje, kdo uspěje v boji o zlato?

Kanadští hokejisté se radují z druhého gólu v semifinálovém zápasu proti...

Olympijský turnaj vrcholí, zápas o zlato je tady. Do finále se probojovali zámořští giganti, fanoušci se tak dočkali dlouho očekávané bitvy hvězd. Uspějí hokejisté Kanady, nebo se budou radovat...

22. února 2026  10:29

S tátou utekl před komunisty a zahrál si s Jágrem. Il Cigno je v Bolzanu legendou

Premium
Martin Pavlů (vlevo) s Jaromírem Jágrem v dresu Bolzana v roce 1994. Slavili...

V Bolzanu mu přezdívali Il Cigno. Italsky labuť. „Říkali o mně, že jsem bruslil tak elegantně, jako bych po ledě létal. Ale můj táta byl ještě elegantnější. Opravdová labuť!“ rozesměje se Martin...

22. února 2026

Na pivo už k snídani. Kvůli hokejovému finále mírní v Kanadě striktní pravidla

Hosté baru v kanadském Torontu sledují olympijský hokejový turnaj (19. února...

Lidé v Kanadě si v neděli budou moci dát pivo už k snídani. Jindy striktní zákaz podávání alkoholu před určitou hodinou operativně upravili premiéři některých provincií. Celá země se těší na...

22. února 2026  9:53

Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?

Americký brankář Connor Hellebuyck si hledá letící puk v utkání s Kanadou.

Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největší zápas v kariéře. Nedělní...

22. února 2026  8:30

Stříbro poslané do nebe. Skikrosař jel i pro tragicky zesnulou partnerku

Federico Tomasoni posílá své stříbro ze skikrosu do nebe tragicky zemřelé...

Na téměř úplný závěr olympiády se italští fanoušci dočkali ještě jednoho senzačního zážitku. Finále mužského skikrosu si podmanili domácí závodníci, Simone Deromedis si impozantním způsobem dojel pro...

22. února 2026  7:30

Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Od našeho zpravodaje v Itálii Další střet s favoritem, dalších šest obdržených branek. A nepopulární čtvrté místo navrch. Slovenští hokejisté marně vstřebávali konec olympijského turnaje, s Finskem se ještě po dvou třetinách...

22. února 2026  7:28

Neviditelný soupeř sportovců. Viry dokážou zničit top formu i roky příprav

Premium
Nebezpečí virů číhá na každého sportovce a je velmi zákeřné. Může jít o...

Jsou to potvory, které můžou i nejlíp připraveným sportovcům zkazit jejich výkon. Víte třeba, že viry, neviditelné mikroskopické částice, před půlstoletím nejspíš připravily hokejové reprezentanty o...

22. února 2026

Slovensko - Finsko 1:6. Obhajoba bronzu nevyšla, sousedé se loučí debaklem

Slovenští hokejisté končí na olympiádě v Miláně na čtvrtém místě.

V Pekingu brali bronz, v Miláně na úspěch už nenavázali. Hokejisté Slovenska se tentokrát loučí s olympiádou s prázdnou, duel o třetí místo nezvládli. Finové v něm měli jasnou převahu, čtyřmi góly ve...

21. února 2026  23:40

15. den ZOH 2026: Voborníková má bronz, Jílek v hromadném závodě čtrnáctý

Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...

Česká výprava slavila v sobotu zisk pátého cenného kovu na zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková, která v závodě s hromadným startem...

21. února 2026  15:28,  aktualizováno  23:08

Nolteová si ve dvojbobu spravila chuť, Američanky narušily německou hegemonii

Zlaté medailistky Laura Nolte a Deborah Levi z Německa oslavují vítězství (21....

Německé bobistky ovládly olympijský závod dvojbobů. Zlato z Pekingu suverénně obhájily Laura Nolteová s brzdařkou Deborah Leviovou před Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou. Hegemonii německých...

21. února 2026  22:57

Finále curlerů patří Kanadě, jejich krajanky vybojovaly v turnaji žen bronz

Kanaďané Ben Hebert, Brett Gallant, Marc Kennedy a Brad Jacobs slaví po...

Kanadští curleři ve finále olympijského turnaje v Cortině d’Ampezzo porazili 9:6 Velkou Británii a získali první zlato od triumfu na hrách v Soči v roce 2014. Bronz získalo Švýcarsko, Češi při...

21. února 2026  22:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.