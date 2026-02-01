V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

V osmačtyřiceti letech pro něj fanouškovství znamená protipól jeho zaměstnání, pracuje jako kriminalistický technik. „Součástí mojí profese jsou i vraždy, sport tak pro mě představuje možnost odreagování,“ svěřil se v Altenbergu, kde se svými kamarády neúnavně fandil při závěrečném díle Světového poháru skeletonistů a bobistů.
Vaše overaly upoutají na první pohled. Kde jste je sehnali?
Všechny věci jsme si pořídili přes eshop, protože jsme věrní fanoušci naší reprezentace v mnoha různých sportech. Aktivně podporujeme boby, skeleton, rychlobruslení, biatlon i lední hokej. Postupně jsme se vybavili různými doplňky v českých barvách, ať jsou to akustické pomůcky nebo oděvy. Závodníci už nás podle toho poznávají. Je to netradiční, má to ohlas u veřejnosti, u zahraničních fanoušků. Ptají se, kde jsme to pořídili.
My jsme takoví fanoušci, kteří podporují a ženou všechny sportovce. Na biatlonu, rychlobruslení, skeletonu nebo bobech čekáme do posledního závodníka, i když je z exotické země.