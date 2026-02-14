Kdy a kde sledovat hokej Švýcarsko – Česko v TV?
Zápas českých hokejistů proti Švýcarsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.
Průběh utkání nabídneme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 15. února 2026 od 12:10
|Dějiště:
|Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Nedělní TV program v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Program
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
|ČT sport
|16:40
|Kanada – Francie
|ČT sport
|21:00
|USA – Německo
|ČT sport
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Vzájemná bilance Česka a Švýcarska na ZOH
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Fáze
|ZOH
|Místo
|16. 2. 2006
|Česko- Švýcarsko
|2:3
|ZS
|2006
|Turín
|15. 2. 2014
|Česko - Švýcarsko
|0:1
|ZS
|2014
|Soči
|18. 2. 2018
|Česko - Švýcarsko
|4:1
|ZS
|2018
|Kangnung
|11. 2. 2022
|Česko - Švýcarsko
|2:1 SN
|ZS
|2022
|Peking
|15. 2. 2022
|Česko - Švýcarsko
|2:4
|předkolo play-off
|2022
|Peking
Poslední vzájemné zápasy Švýcarsko - Česko
|DATUM
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|09.02.2025
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|0:3
|04.05.2025
|EHT
|Česko - Švýcarsko
|3:5
|09.05.2025
|MS
|Švýcarsko - Česko
|4:5 4:4
|09.11.2025
|EHT
|Česko - Švýcarsko
|4:0
|13.12.2025
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|3:5