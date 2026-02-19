Švýcarky po dvanácti letech opět velebí stejnou hrdinku, mají olympijský bronz

Švýcarské hokejistky získaly na olympijských hrách v Miláně bronzové medaile. Na druhý cenný kov pod pěti kruhy dosáhly díky výhře nad Švédkami 2:1 v prodloužení, vyrovnanou bitvu rozhodla v čase 69:09 Alina Müllerová. Stejná hráčka dala vítězný gól i před dvanácti lety v Soči, kde Švýcarky porazily v souboji o bronz rovněž Švédsko 4:3. Tehdy jí bylo 15 let.
„Upřímně říkám, že mi dochází slova,“ citoval Müllerovou web Mezinárodní hokejové federace. „Všichni jsme kvůli téhle chvíli tvrdě bojovali, dostali jsme příležitost něco takového zažít a proměnili jsme ji v realitu. Byla to těžká bitva, o to hezčí je, že pro nás byla vítězná.“

Švýcarky, které před čtyřmi lety v Pekingu zápas o bronz prohrály, ztrácely rovněž ve čtvrtečním utkání. O něco aktivnější Seveřanky sice ve 27. minutě čelily trestnému střílení, Weyovou při něm ale vychytala brankářka Svenssonová Träffová. A ve 32. minutě poslala Švédsko do vedení pěknou ranou Jungakerová.

Její tým však těsný náskok udržel pouze krátce. Přesně o čtyři minuty později vyrovnala po přihrávce Martiové a zakončení zblízka Leemannová. Na další zásah si muselo 8243 diváků počkat až do prodloužení.

Švýcarky v něm vyhrály na střely na branku 7:2 a po krásné souhře ho 51 sekund před jeho vypršením ukončila Müllerová.

Švédky dosáhly v minulosti rovněž na dvě olympijské medaile – v roce 2002 byly bronzové, od stříbra z Turína 2006 ale na další umístění na stupních vítězek čekají.

Finále mezi USA a Kanadou je na programu od 19:10.

XXV. zimní olympijské hry v Miláně

Hokej - ženy

O 3. místo:
Švýcarsko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungakerová (Svenssonová, T. Johanssonová). Rozhodčí: Nurmiová (Fin.), Manthaová - Clarkeová, Toddová (všechny Kan.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8243.

