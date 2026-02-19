„Upřímně říkám, že mi dochází slova,“ citoval Müllerovou web Mezinárodní hokejové federace. „Všichni jsme kvůli téhle chvíli tvrdě bojovali, dostali jsme příležitost něco takového zažít a proměnili jsme ji v realitu. Byla to těžká bitva, o to hezčí je, že pro nás byla vítězná.“
Švýcarky, které před čtyřmi lety v Pekingu zápas o bronz prohrály, ztrácely rovněž ve čtvrtečním utkání. O něco aktivnější Seveřanky sice ve 27. minutě čelily trestnému střílení, Weyovou při něm ale vychytala brankářka Svenssonová Träffová. A ve 32. minutě poslala Švédsko do vedení pěknou ranou Jungakerová.
Její tým však těsný náskok udržel pouze krátce. Přesně o čtyři minuty později vyrovnala po přihrávce Martiové a zakončení zblízka Leemannová. Na další zásah si muselo 8243 diváků počkat až do prodloužení.
Švýcarky v něm vyhrály na střely na branku 7:2 a po krásné souhře ho 51 sekund před jeho vypršením ukončila Müllerová.
Švédky dosáhly v minulosti rovněž na dvě olympijské medaile – v roce 2002 byly bronzové, od stříbra z Turína 2006 ale na další umístění na stupních vítězek čekají.
Finále mezi USA a Kanadou je na programu od 19:10.
XXV. zimní olympijské hry v Miláně
Hokej - ženy
O 3. místo:
Branky a nahrávky: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungakerová (Svenssonová, T. Johanssonová). Rozhodčí: Nurmiová (Fin.), Manthaová - Clarkeová, Toddová (všechny Kan.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8243.