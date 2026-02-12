Svět nechce vidět pravdu, kritizuje autorka helmy ukrajinského skeletonisty

„Když lidé sedí v zimě bez topení, elektřiny, vody, pak je přilba něco významného,“ řekl dnes podle agentury AFP v Kyjevě jednačtyřicetiletý Dmytro Jasenovskyj. Umělkyně a autorka designu helmy Iryna Procová o den dříve agentuře Reuters řekla, že jí olympiáda připadá surreální.
Ve vzácných chvílích, kdy má doma elektřinu, Procová zimní olympijské hry sleduje, ale cítí se od nich odtržená, píše Reuters. „Upřímně, celé olympijské hry mi připadají nějak surreální,“ řekla agentuře dvaapadesátiletá umělkyně ve svém bytě v Kyjevě. „Protože olympiáda byla vždy o míru... kdy se celý svět sjednotil,“ dodala.
POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá
Podle Procové měl design helmy konfrontovat svět s realitou války. „Svět prostě nechce vidět pravdu, která se tu děje. Nechápou, proč jsme nekapitulovali, proč se nevzdáváme,“ prohlásila umělkyně a upozornila, že každý z vyobrazených sportovců mohl bojovat o medaile, nebýt ruské invaze.
Ukrajina už se čtyři roky brání ruské vojenské agresi, která podle dostupných informací připravila o život desítky tisíc ukrajinských vojáků a civilistů. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského ruská invazní vojska zabila také 660 ukrajinských sportovců a trenérů. Heraskevyčova helma připomíná tváře dvou desítek z nich.
Skeletonista v ní absolvoval v Cortině tréninky, pro závody jeho žádost o souhlas MOV odmítl. Dovolil mu smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech. Na takový kompromis Heraskevyč ale nepřistoupil. MOV ho dnes ze závodu diskvalifikoval a rozhodnutí odůvodnil tím, že by použití helmy znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření.
Některé Ukrajince verdikt MOV pobouřil. „Na té helmě není nic kromě obrázků mrtvých. Je to šílenství,“ řekl AFP v centru Kyjeva Jasenovskyj. „Neudělal nic špatně. Není to propaganda,“ dodal Ukrajinec s odkazem na sedmadvacetiletého skeletonistu. „Jsem hrdý na našeho sportovce za jeho postoj a za to, že se nevzdal ani za cenu své sportovní kariéry,“ řekl agentuře v Kyjevě devětatřicetiletý projektový manažer Ilja Zachar, který na adresu Mezinárodního olympijského výboru prohlásil: „Ať shoří v pekle“.
Za Heraskevyče se postavili i ukrajinští představitelé včetně prezidenta Zelenského, který mu poděkoval za jeho postoj a rozhodl se mu udělit Řád svobody. Fotografie Heraskevyčova otce s hlavou v dlaních - když byl evidentně zdrcený rozhodnutím MOV - se na Ukrajině stala virální, píše AFP a upozorňuje, že jeden z předních zpravodajských portálů v zemi - Ukrajinska pravda - umístil fotografii skeletonisty v helmě vedle svého názvu na své titulní straně.
Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory
Jen pár hodin před tím, než MOV oznámil své rozhodnutí, Rusko podniklo další vzdušný útok na ukrajinská města. Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny.
„Když lidé sedí v takové zimě bez vody, bez topení, bez elektřiny, pak je helma něco významného,“ řekl Jasenovskyj. „Měli by sem přijít a pár dní tady žít, a pak mohou říkat, co je povoleno a co ne,“ dodal.