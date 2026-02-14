ONLINE: Slovensko - Švédsko 1:1. Srovnal Slafkovský, Seveřané ale stupňují tlak

Autor:
Sledujeme online   12:38
V sobotu vrcholí dění olympijského hokejového turnaje ve skupině B, kde se bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. Od 12.10 hrají Slováci proti Švédsku, v 16.40 na ně naváže duel Finska s domácí Itálií. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje.

Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje. | foto: Reuters

Mika Zibanejad sráží u mantinelu slovenského obránce Martina Fehérváryho.
Alexander Wennberg pálí na Samuela Hlavaje.
Libor Hudáček střílí na švédskou branku.
Švédský gólman Jacob Markström zasahuje v utkání se Slovenskem.
10 fotografií

Asi málokdo čekal, že před posledními zápasy ve skupině budou mít nejlepší výchozí pozici v boji o přímý postup do čtvrtfinále Slováci.

ONLINE: Švédsko – Slovensko

Sledujte zápas podrobně

Ti totiž mají osud ve vlastních rukách, stačí jim proti Švédům získat jediný bod. Čeká je těžký úkol, ale když už dokázali zdolat Finy, tak proč by nemohli uspět i nyní?

Švédsko na úvod porazilo Itálii, pak ale padlo se severskými rivaly. Slováci tak mají šest bodů, Švédové i Finové tři. Kterýkoliv z týmů může skončit na první, druhé i třetí příčce.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Švédsko : Slovensko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
7:17 J. Eriksson Ek (A. Kempe)
Góly:
8:59 J. Slafkovský (Š. Nemec, M. Gernát)
Sestavy:
J. Markström - O. Ekman-Larsson, V. Hedman - R. Dahlin, G. Forsling - E. Karlsson, P. Broberg - H. Lindholm - W. Nylander, J. Eriksson Ek, A. Kempe - L. Raymond, M. Zibanejad, G. Landeskog - F. Forsberg, E. Pettersson E., M. Johansson - R. Rakell, A. Wennberg, P. Holmberg - J. Bratt
Sestavy:
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , L. Cingel, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, O. Okuliar - A. Liška, M. Sukeľ, P. Cehlárik - S. Takáč

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0

Přejít na online reportáž

Finové hrají na závěr skupiny s papírově nejslabším týmem. Itálie už ale ukázala, že umí potrápit i favority.

ONLINE: Finsko – Itálie

Sledujte zápas podrobně

Se Švédy zvládala držet vyrovnaný stav polovinu zápasu, proti Slovensku dokonce bojovala o body až do samého konce. Nakonec prohrála jen těsně 2:3.

Soustředí se ale primárně na osmifinále, do kterého v olympijském systému postupuje každý tým. A v něm se svěřenci Jukky Jalonena pokusí o zázrak.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 16:40
Finsko : Itálie
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.18
  • 6.60
  • 13.00
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.38
  • 5.40
  • 6.20
Finsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Finsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.05
  • 17.10
  • 37.00
Kanada vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Kanada vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.00
  • 29.00
  • 30.00
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.07
  • 15.10
  • 32.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.43
  • 4.96
  • 5.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Lotyši chybují a opět prohrávají. Za Němce se trefuje přesný Kaelble

Sledujeme online
Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku.

Program skupiny C na olympiádě v Miláně začíná ve 12.10, hokejisté Německa čelí houževnatým Lotyšům. Až večer ve 21.10 hrají také velcí favorité ze Spojených států, kteří vyzvou Dánsko. Oba zápasy...

14. února 2026  12:40

ONLINE: Slovensko - Švédsko 1:1. Srovnal Slafkovský, Seveřané ale stupňují tlak

Sledujeme online
Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje.

V sobotu vrcholí dění olympijského hokejového turnaje ve skupině B, kde se bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. Od 12.10 hrají Slováci proti Švédsku, v 16.40 na ně naváže duel Finska s domácí...

14. února 2026  12:38

Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

Premium
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Zvedl ho v modré kombinéze s dudlíkem v puse, brejličkami proti slunci a nakresleným knírkem nad hlavu a hlasitě zařval. Skoro jako ve Lvím králi. To aby malý Kryštof na vlastní oči viděl, co jeho...

14. února 2026

Švýcarsko- Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

Čeští hokejisté budou hrát na olympijském turnaji v Miláně svůj závěrečný zápas ve skupině A. V souboji o druhé místo vyzvou Švýcarsko. Kdy a kde sledovat zápas živě a další užitečné informace...

14. února 2026

Obří slalom vede Braathen, útočí na první brazilskou medaili ze ZOH. Müller zaostal

Aktualizujeme
Český reprezentant Marek Müller na trati obřího slalomu.

Obří slalom v Bormiu vede po 1. kole po odjetí většiny lyžařů s téměř sekundovým náskokem Lucas Pinheiro Braathen a útočí na první brazilskou medaili ze zimních olympijských her. Obhájce zlata Marco...

14. února 2026  11:47

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller v obřím slalomu zaostal, biatlonistky čeká sprint

Sledujeme online
Český reprezentant Marek Müller na trati obřího slalomu.

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý startuje v sobotu. Program načal dopoledne lyžař Marek Müller. V obřím slalomu ale dojel se ztrátou zhruba osmi...

14. února 2026  8:05,  aktualizováno  11:15

Podobné případy někdy končí amputací. Odborník popsal zranění Vonnové

A JE PO NADĚJÍCH. Američanka Lindsey Vonnová ztrácí při olympijském sjezdu...

Už to jsou dva dny od doby, kdy americká sjezdařka Lindsey Vonnová po hrozivém pádu během olympijského závodu vyvěsila na sociální sítě fotku s jasným vzkazem: Vím, že budu v pořádku! Francouzský...

14. února 2026  10:29

Šéf ČOV Jiří Kejval a šéf české výpravy Martin Doktor gratulují Metoději Jílkovi ke zlatu
14. 2.

Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Metoděj Jílek přidal v pátek večer dvanáctou zlatou medaili do sbírky České republiky na zimních olympijských hrách a čtrnáctou, pokud budeme počítat i úspěchy v dobách Československa. Prohlédněte si...

14. února 2026

Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  9:54

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

O Jílkově ledové fantazii. Bylo to boží, pusťte nás k němu, naléhala Sáblíková

Rychlobruslař Metoděj po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Od našeho zpravodaje v Itálii A pak že se neumí radovat! Běhal po vnitřku oválu podél tribun, rukama burcoval diváky, mával, objímal se s protivníky. Metoděj Jílek je olympijským vítězem na 10 000 metrů! Země bez jediného...

14. února 2026  9:27

Styděla se za přítele? Zmatek a kyselý pohled v televizi vysvětlila sama sáňkařka

Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.

Neshody v partnerském vztahu či jen trapná situace? Spekulaci po závodě sáňkařek v olympijském ledovém korytu vyvolala rakouská reprezentantka Hannah Procková chvíli poté, co kamera v hledišti...

14. února 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.