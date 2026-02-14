Asi málokdo čekal, že před posledními zápasy ve skupině budou mít nejlepší výchozí pozici v boji o přímý postup do čtvrtfinále Slováci.
ONLINE: Švédsko – Slovensko
Sledujte zápas podrobně
Ti totiž mají osud ve vlastních rukách, stačí jim proti Švédům získat jediný bod. Čeká je těžký úkol, ale když už dokázali zdolat Finy, tak proč by nemohli uspět i nyní?
Švédsko na úvod porazilo Itálii, pak ale padlo se severskými rivaly. Slováci tak mají šest bodů, Švédové i Finové tři. Kterýkoliv z týmů může skončit na první, druhé i třetí příčce.
7:17 J. Eriksson Ek (A. Kempe)
8:59 J. Slafkovský (Š. Nemec, M. Gernát)
J. Markström - O. Ekman-Larsson, V. Hedman - R. Dahlin, G. Forsling - E. Karlsson, P. Broberg - H. Lindholm - W. Nylander, J. Eriksson Ek, A. Kempe - L. Raymond, M. Zibanejad, G. Landeskog - F. Forsberg, E. Pettersson E., M. Johansson - R. Rakell, A. Wennberg, P. Holmberg - J. Bratt
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , L. Cingel, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, O. Okuliar - A. Liška, M. Sukeľ, P. Cehlárik - S. Takáč
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0Přejít na online reportáž
Finové hrají na závěr skupiny s papírově nejslabším týmem. Itálie už ale ukázala, že umí potrápit i favority.
ONLINE: Finsko – Itálie
Se Švédy zvládala držet vyrovnaný stav polovinu zápasu, proti Slovensku dokonce bojovala o body až do samého konce. Nakonec prohrála jen těsně 2:3.
Soustředí se ale primárně na osmifinále, do kterého v olympijském systému postupuje každý tým. A v něm se svěřenci Jukky Jalonena pokusí o zázrak.