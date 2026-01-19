Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře zatím nominovaným Čechům zdraví drží, jiné reprezentace jsou na tom o poznání hůř. Starosti mají především Švédové, na marodce se ocitly i hvězdy, které mají v Miláně patřit k oporám.
Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem. | foto: AP

Joel Eriksson Ek ze Švédska.
Švédský kapitán Erik Karlsson slaví branku se spoluhráčem Victorem Hedmanem.
Švédská radost z gólu ve čtvrtfinále proti Česku. Trefil se Leo Carlsson (91).
David Kämpf z Vancouveru a Leo Carlsson z Anaheimu se natahují po puku.
78 fotografií

Leo Carlsson. William Nylander. Victor Hedman. Erik Karlsson. Gabriel Landeskog. Jonas Brodin. Joel Eriksson Ek. Philip Broberg.

Seznam Švédů, kteří mají za tři týdny vyjet do akce v úvodním zápase skupiny proti Italům, ale momentálně v NHL nejsou k dispozici svým týmům, není vůbec krátký.

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Vždyť jde téměř o třetinu soupisky!

„Několik hráčů je ale mimo hru spíš z preventivních důvodů. Nechtějí riskovat, raději volí odpočinek a opatrnost,“ uvedl pro Radiosporten lékař národního výběru Jonas Kalman.

Potenciálně nepříjemnou situaci se snažil alespoň navenek uklidnit. Se zraněnými udržuje pravidelný kontakt, dostává zprávy o jejich stavu: „Pokud to bude potřeba, máme připravené plně kvalifikované náhradníky.“

Absence některých jmen by Švédy ovšem pořádně zabolela.

S Carlssonem, který v jedenadvaceti prožívá v Anaheimu průlomový ročník v NHL, se počítá na pozici prvního centra. Tedy pokud zvládne závod s časem, po operaci levého stehna má být mimo 3-5 týdnů.

Potýkal se s tzv. Morel-Lavalléeho lézí, kdy se podkožní tkáň při pádu na led nebo jiném nárazu oddělí od hlubší pojivové tkáně a prostor se naplní tekutinou.

„Hrál se sebezapřením. Nevím, jak dlouho, ale postupně se to zhoršovalo. Už bylo potřeba zasáhnout a vyřešit to,“ vysvětloval zámořským novinářům Joel Quenneville, kouč Ducks.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Vedení švédské reprezentace musí bedlivě sledovat také další marody. „Zdá se, že nad týmem Sama Hallama visí jakási olympijská kletba,“ napsal deník Aftonbladet.

V ohrožení je i start spolehlivého beka Brodina, Minnesota zapsala na listinu zraněných hráčů i jeho parťáka Erikssona Eka, výborného především na vhazování a v předbrankovém prostoru.

Velká smůla potkala také Nylandera, jenž si zranění v dolní části těla obnovil při oslavě gólu v úvodu pátečního duelu proti Vegas, kdy nešťastně zakopl v rohu kluziště u mantinelu.

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

Victor Hedman s pukem na holi před kanadskou střídačkou.

„Trápí ho stejný problém, který teprve nedávno doléčil. Teprve se uvidí, jak dlouho bude chybět,“ krčil při dotazech rameny Craig Berube, jenž ofenzivní hvězdu vede v Torontu.

Hedman se zase zotavuje z operace lokte. Za Tampu nenastoupil od 10. prosince, ale v jeho případě jsou prognózy pozitivní. To samé by mělo platit i pro ofenzivního beka Karlssona.

Obzvlášť bolestivě by olympijské zklamání kousal Landeskog, jeden z hlavních adeptů na pozici kapitána, který se v dubnu vrátil k hokeji po dlouhé tříleté pauze způsobené dvěma operacemi pravého kolene.

Landeskog je zpět, zatím v AHL. Nucená zápasová pauza kapitána trvala 1021 dní

I proto leckoho překvapilo, že jej kouč Hallam v červnu zařadil mezi první šestici nominovaných vedle Nylandera, Hedmana, Rasmuse Dahlina, Lucase Raymonda a Adriana Kempeho.

„Chtěl jsem vyslat signál, jak je pro nás klíčový. Umí se soupeři dostat pod kůži, navíc je skvělým lídrem,“ vysvětloval šestačtyřicetiletý kouč, jenž po sezoně u reprezentace skončí.

Teď musí řešit několik nepříjemností. A není sám.

Američané čekají na nejnovější zprávy ohledně Setha Jonese a Matta Boldyho. V kanadském táboře zase mají starosti o Toma Wilsona a Braydena Pointa, o jehož startu se nejspíš rozhodne až pár dní turnajem.

Také zámořští favorité doufají, že se marodka vyprázdní. A že na ní ve zbývajícím čase před vrcholnou akcí sportovní sezony nepřibudou ještě další jména.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

