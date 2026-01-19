Leo Carlsson. William Nylander. Victor Hedman. Erik Karlsson. Gabriel Landeskog. Jonas Brodin. Joel Eriksson Ek. Philip Broberg.
Seznam Švédů, kteří mají za tři týdny vyjet do akce v úvodním zápase skupiny proti Italům, ale momentálně v NHL nejsou k dispozici svým týmům, není vůbec krátký.
Vždyť jde téměř o třetinu soupisky!
„Několik hráčů je ale mimo hru spíš z preventivních důvodů. Nechtějí riskovat, raději volí odpočinek a opatrnost,“ uvedl pro Radiosporten lékař národního výběru Jonas Kalman.
Potenciálně nepříjemnou situaci se snažil alespoň navenek uklidnit. Se zraněnými udržuje pravidelný kontakt, dostává zprávy o jejich stavu: „Pokud to bude potřeba, máme připravené plně kvalifikované náhradníky.“
Injury Update: Leo Carlsson underwent a procedure today in Los Angeles to treat a Morel-Lavallée lesion in his left thigh. Carlsson will be out of game action for approximately 3-5 weeks. pic.twitter.com/9aqcrYLhol— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) January 17, 2026
Absence některých jmen by Švédy ovšem pořádně zabolela.
S Carlssonem, který v jedenadvaceti prožívá v Anaheimu průlomový ročník v NHL, se počítá na pozici prvního centra. Tedy pokud zvládne závod s časem, po operaci levého stehna má být mimo 3-5 týdnů.
Potýkal se s tzv. Morel-Lavalléeho lézí, kdy se podkožní tkáň při pádu na led nebo jiném nárazu oddělí od hlubší pojivové tkáně a prostor se naplní tekutinou.
„Hrál se sebezapřením. Nevím, jak dlouho, ale postupně se to zhoršovalo. Už bylo potřeba zasáhnout a vyřešit to,“ vysvětloval zámořským novinářům Joel Quenneville, kouč Ducks.
Vedení švédské reprezentace musí bedlivě sledovat také další marody. „Zdá se, že nad týmem Sama Hallama visí jakási olympijská kletba,“ napsal deník Aftonbladet.
V ohrožení je i start spolehlivého beka Brodina, Minnesota zapsala na listinu zraněných hráčů i jeho parťáka Erikssona Eka, výborného především na vhazování a v předbrankovém prostoru.
Velká smůla potkala také Nylandera, jenž si zranění v dolní části těla obnovil při oslavě gólu v úvodu pátečního duelu proti Vegas, kdy nešťastně zakopl v rohu kluziště u mantinelu.
„Trápí ho stejný problém, který teprve nedávno doléčil. Teprve se uvidí, jak dlouho bude chybět,“ krčil při dotazech rameny Craig Berube, jenž ofenzivní hvězdu vede v Torontu.
Hedman se zase zotavuje z operace lokte. Za Tampu nenastoupil od 10. prosince, ale v jeho případě jsou prognózy pozitivní. To samé by mělo platit i pro ofenzivního beka Karlssona.
Obzvlášť bolestivě by olympijské zklamání kousal Landeskog, jeden z hlavních adeptů na pozici kapitána, který se v dubnu vrátil k hokeji po dlouhé tříleté pauze způsobené dvěma operacemi pravého kolene.
|
I proto leckoho překvapilo, že jej kouč Hallam v červnu zařadil mezi první šestici nominovaných vedle Nylandera, Hedmana, Rasmuse Dahlina, Lucase Raymonda a Adriana Kempeho.
„Chtěl jsem vyslat signál, jak je pro nás klíčový. Umí se soupeři dostat pod kůži, navíc je skvělým lídrem,“ vysvětloval šestačtyřicetiletý kouč, jenž po sezoně u reprezentace skončí.
Teď musí řešit několik nepříjemností. A není sám.
Američané čekají na nejnovější zprávy ohledně Setha Jonese a Matta Boldyho. V kanadském táboře zase mají starosti o Toma Wilsona a Braydena Pointa, o jehož startu se nejspíš rozhodne až pár dní turnajem.
Také zámořští favorité doufají, že se marodka vyprázdní. A že na ní ve zbývajícím čase před vrcholnou akcí sportovní sezony nepřibudou ještě další jména.