Častěji se mluví o stavu hlavní haly Santa Giulia, která na volném prostranství vyrostla přímo pro letošní olympiádu.
Nicméně i druhé dějiště obou hokejových turnajů vzniklo až těsně před startem her, organizátoři jej totiž vybudovali uvnitř objektu pro výstavy a veletrhy na západě Milána.
A v něm poznaly první nepříjemnosti Švédky, konkrétně o přestávce po první třetině v duelu proti Němkám. Najednou nefungoval záchod, navíc místnost zaplavila voda.
|
Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?
„Proto pár hráček zašlo k Němkám a zeptalo se, jestli by nemohly využít jejich toalety. Slyšely jednoznačnou odpověď: Nein!“ popisoval ve vysílání stanice TV4 reportér Adam Johansson.
„Trochu nás to naštvalo,“ poznamenala útočnice Lina Ljungblomová.
Švédky totiž musely obejít půlku haly, kde mají tréninkovou kabinu. „Šla jsem až na druhý konec arény, protože jsem zvyklá hrát s prázdným močovým měchýřem,“ říkala listu Expressen kapitánka Anna Kjellbinová.
Švédky netušily, proč je Němky na své záchody nepustily. Novináři řešili, zda rozhodnutí soupeřek nemohlo mít souvislost s hromadnou nákazou v týmu Finek, které musely přeložit svůj první zápas na hrách proti Kanadě. Hokejistky se mohly zkrátka bát potenciálních zdravotních komplikací.
„Samozřejmě to respektuji. Ale kdyby to bylo obráceně, my bychom jim toalety půjčily,“ odpovídala Kjellbinová.
|
Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit
Švédky problémy nicméně nerozhodily. Naopak říkaly, že je neochota Němek ještě více namotivovala, což se projevilo také na skóre.
Po první třetině sice svítilo na kostce nerozhodné 1:1, posléze už ale přidávaly góly pouze dámy ve žlutém. Druhou trefu přidala Ljungblomová, jednou se ještě radovala Jungakerová a Johanssonová.
Švédky si tak došly pro komfortní vítězství 4:1 a učinily první krok k ovládnutí „horší“ skupiny B, což by jim přineslo schůdnějšího soupeře pro čtvrtfinále.
„A příště nám záchody třeba půjčí,“ hlásila v nadsázce po zápase dvougólová střelkyně Ljungblomová.