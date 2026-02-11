Švédsko, nebo Švýcarsko. České hokejistky už vědí, na koho půjdou ve čtvrtfinále

Poslední volné místo ve čtvrtfinále olympijských her v úterý zaujaly německé hokejistky díky porážce Japonska se suverénním Švédskem 0:4, v závěrečném utkání základní skupiny B pak zdolaly Itálii 2:1 a zajistily si konečnou druhou pozici.
Úřadující mistryně světa z loňského dubnového šampionátu v Českých Budějovicích Američanky měly proti zámořským rivalkám už krátce po polovině zápasu k dobru vedení 4:0. Dvakrát se prosadila Hannah Bilkaová.
I ve čtvrtém vystoupení v Miláně nakonec nastřílely pět branek a brankářka Aerin Frankelová udržela díky dvaceti zákrokům podruhé na turnaji čisté konto. Jako dosud jediná skórovala proti výběru USA hned v prvním utkání Barbora Juříčková.
Kanaďanky se musely obejít bez kapitánky Marie-Philip Poulinové. Ostřílená útočnice, která v Itálii usiluje o rekordní čtvrtou zlatou olympijskou medaili, nedohrála pondělní duel s Češkami po hitu Kristýny Kaltounkové. Její další start v turnaji není vyloučený, zatím však není zřejmé, kdy se do sestavy vrátí.
|
Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou
Na první body dosáhly Finky, jimž výrazně ztížil vstup do turnaje norovirus, v úterý porazily Švýcarky 3:1. Radovaly se zároveň i z prvních vstřelených branek. Všechny zaznamenaly v průběhu druhé třetiny, soupeřky snížily na 1:2, ale poslední zásah patřil Sanni Vanhanenové.
Zatímco Švýcarky ve skupině A s jistotou obsadí poslední místo, Finky mohou být ještě druhé, třetí i čtvrté. I proto si musejí Češky, které budou třetí, nebo čtvrté, na čtvrtfinálové protivnice ještě počkat. O všem rozhodne na čtvrtek (14:30) odložený duel Finek s Kanadou.
Švédky proti Japonkám potvrdily svou dominanci ve výkonnostně horší skupině i poté, co si zajistily prvenství. V čase 5:25 otevřela skóre Hanna Thuviková, ve druhé třetině zvýšily náskok Josefin Bouvengová s Mirou Hallinovou a po 66 sekundách závěrečné části dovršila výsledek Hanna Olssonová.
Brankářka Ebba Svenssonová Träffová udržela jako čtvrtá na turnaji čisté konto po Frankelové, Kanaďance Emerance Maschmeyerové a české gólmance Kláře Peslarové.
Itálie se po 21 vteřinách druhé třetiny dostala do vedení nad Německem díky Justine Reyesové, ale ve 33. minutě vyrovnala Emily Nixová a v čase 58:31 rozhodla Laura Klugeová.
Italky se ve čtvrtfinále utkají se Spojenými státy americkými, Němky narazí na druhý tým v pořadí a Švédky na celek ze třetího místa skupiny A.
XXV. zimní olympijské hry
Hokej - ženy (Milán)
Skupina A
Finsko - Švýcarsko 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Tabulka
|1.
|USA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2.
|Kanada
|3
|2
|0
|0
|1
|9:6
|6
|3.
|Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4.
|Finsko
|3
|1
|0
|0
|2
|3:8
|3
|5.
|Švýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
Skupina B
Itálie - Německo 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Konečná tabulka
|1.
|Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2.
|Německo
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3.
|Itálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4.
|Japonsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5.
|Francie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1