Švédsko, nebo Švýcarsko. České hokejistky už vědí, na koho půjdou ve čtvrtfinále

České hokejistky stále čekají na definitivní potvrzení soupeřek pro čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně, ale už ví, že se utkají buď se Švédskem, nebo Švýcarskem. Skupinu A ovládly Američanky, které v úterý deklasovaly Kanadu 5:0 a mezi nejlepší osmičkou se střetnou s domácími Italkami.
Aneta Tejralová během rozcvičky před zápasem proti Česku na zimních...

Aneta Tejralová během rozcvičky před zápasem proti Česku na zimních olympijských hrách (9. února 2026) | foto: Reuters

Americké hokejistky se radují ze suverénního triumfu nad Kanadou.
Americká brankářka Aerin Frankelová se přesouvá v utkání proti Kanadě.
Finská hokejistka Viivi Vanikkaová padá před brankou Švýcarek.
Sněhová sprška před kanadskou brankou v utkání s USA.
Poslední volné místo ve čtvrtfinále olympijských her v úterý zaujaly německé hokejistky díky porážce Japonska se suverénním Švédskem 0:4, v závěrečném utkání základní skupiny B pak zdolaly Itálii 2:1 a zajistily si konečnou druhou pozici.

Úřadující mistryně světa z loňského dubnového šampionátu v Českých Budějovicích Američanky měly proti zámořským rivalkám už krátce po polovině zápasu k dobru vedení 4:0. Dvakrát se prosadila Hannah Bilkaová.

Americké hokejistky se radují ze suverénního triumfu nad Kanadou.

I ve čtvrtém vystoupení v Miláně nakonec nastřílely pět branek a brankářka Aerin Frankelová udržela díky dvaceti zákrokům podruhé na turnaji čisté konto. Jako dosud jediná skórovala proti výběru USA hned v prvním utkání Barbora Juříčková.

Kanaďanky se musely obejít bez kapitánky Marie-Philip Poulinové. Ostřílená útočnice, která v Itálii usiluje o rekordní čtvrtou zlatou olympijskou medaili, nedohrála pondělní duel s Češkami po hitu Kristýny Kaltounkové. Její další start v turnaji není vyloučený, zatím však není zřejmé, kdy se do sestavy vrátí.

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Na první body dosáhly Finky, jimž výrazně ztížil vstup do turnaje norovirus, v úterý porazily Švýcarky 3:1. Radovaly se zároveň i z prvních vstřelených branek. Všechny zaznamenaly v průběhu druhé třetiny, soupeřky snížily na 1:2, ale poslední zásah patřil Sanni Vanhanenové.

Zatímco Švýcarky ve skupině A s jistotou obsadí poslední místo, Finky mohou být ještě druhé, třetí i čtvrté. I proto si musejí Češky, které budou třetí, nebo čtvrté, na čtvrtfinálové protivnice ještě počkat. O všem rozhodne na čtvrtek (14:30) odložený duel Finek s Kanadou.

Švédky proti Japonkám potvrdily svou dominanci ve výkonnostně horší skupině i poté, co si zajistily prvenství. V čase 5:25 otevřela skóre Hanna Thuviková, ve druhé třetině zvýšily náskok Josefin Bouvengová s Mirou Hallinovou a po 66 sekundách závěrečné části dovršila výsledek Hanna Olssonová.

Švédské hráčky oslavují po zápase s Japonskem. (10. února 2026)

Brankářka Ebba Svenssonová Träffová udržela jako čtvrtá na turnaji čisté konto po Frankelové, Kanaďance Emerance Maschmeyerové a české gólmance Kláře Peslarové.

Itálie se po 21 vteřinách druhé třetiny dostala do vedení nad Německem díky Justine Reyesové, ale ve 33. minutě vyrovnala Emily Nixová a v čase 58:31 rozhodla Laura Klugeová.

Italky se ve čtvrtfinále utkají se Spojenými státy americkými, Němky narazí na druhý tým v pořadí a Švédky na celek ze třetího místa skupiny A.

XXV. zimní olympijské hry

Hokej - ženy (Milán)

Skupina A
Kanada - USA 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 18. a 33. Bilkaová, 4. Harveyová, 22. Simmsová, 52. Edwardsová

Finsko - Švýcarsko 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Branky: 24. Vainikkaová, 30. Liikalaová, 38. Vanhanenová - 37. Müllerová

Tabulka

1.USA4400020:112
2.Kanada320019:66
3.Česko410127:144
4.Finsko310023:83
5.Švýcarsko401035:152

Skupina B
Japonsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 6. Thuviková, 26. Bouvengová, 38. Hallinová, 42. Olssonová

Itálie - Německo 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky: 21. Reyesová - 33. Nixová, 59. Klugeová

Konečná tabulka

1.Švédsko4400018:212
2.Německo4210110:88
3.Itálie420029:116
4.Japonsko410037:143
5.Francie400134:131
Výsledky

