Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Autor: ,
  17:59
V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, se do výběru kouče Sama Hallama dostali také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta.

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem Ekmanem-Larssonem (ve žlutém), | foto: Reuters

Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor.

Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí. V bodování byl tehdy před ním jen americký útočník Phil Kessel rovněž s osmi body (5+3). V Pchjongčchangu 2018 skončili Švédové pátí a v Pekingu 2022 čtvrtí.

Vedle Landeskoga se na účast pod pěti kruhy těšili už od června také obránci Rasmus Dahlin (Buffalo) s Victorem Hedmanem (Tampa Bay) a útočníky Adrian Kempe (Los Angeles), William Nylander (Toronto) a Lucas Raymond (Detroit).

Nominace hokejistů Švédska

Olympijské hry v Miláně (11.-22. února)

Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Jacob Markström (New Jersey/NHL).

Obránci: Rasmus Andersson (Calgary/NHL), Philip Broberg (St. Louis/NHL), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Gustav Forsling (Florida/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh/NHL).

Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey/NHL), Leo Carlsson (Anaheim/NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota/NHL), Filip Forsberg (Nashville/NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Gabriel Landeskog (Colorado/NHL), Elias Lindholm (Boston/NHL), William Nylander (Toronto/NHL), Elias Pettersson (Vancouver/NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Alexander Wennberg (San Jose/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL).

Vstoupit do diskuse
Témata: Soči
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.20
  • 4.20
  • 1.65
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 11.00
  • 6.40
  • 1.21
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.60
  • 4.40
  • 5.20
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 4.20
  • 5.00
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.90
  • 3.80
  • 3.80
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.75
  • 3.70
  • 4.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada i Seveřané už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada i Seveřané už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  16:51

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

16. prosince 2025

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

Federica Brignoneová na trati obřího slalomu v rámci italského šampionátu těsně...

Sjezdařka Federica Brignoneová doléčila zlomeninu nohy a bude startovat na únorových olympijských hrách. Vítězka Světového poháru při zahájení v Cortině d’Ampezzo navíc ponese italskou vlajku.

12. prosince 2025  14:13

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k...

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.