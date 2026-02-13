O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Michal Koubek
  8:33
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na kolegyně, pro něž závod skončil v lepším případě písmeny DNF, v horším v záchranných sítích. „Bohužel se potvrdilo, že lyžování je nádherný sport, který milujeme, ale také dost krutý,“ pravila.
Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila. (12. února 2026) | foto: AP

Česká reprezentantka Ester Ledecká se soustředí během prohlídky tratě před...
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Vystihla tím naprosto vše. Na jedné straně její obrovská euforie, jásot tisíců Italů a oslavný průlet letadel, která za sebou kreslila zelenobíločervenou trikoloru. Nebo radost Češky Barbory Novákové, která po čtrnáctém místě křepčila: „Nejlepší výsledek života.“

Jenže taky spousta pádů, smutku a rozervaných nadějí.

Proto slova o krutosti.

Ze 43 závodnic ve startovní listině sedmnáct nedokončilo, mimo branky se ocitla i domácí ikona Sofia Goggiaová, která před několika dny v Cortině d’Ampezzo zapalovala olympijský oheň a o vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane hovořila: „Je jako poezie, tohle místo nosím v srdci.“

Pád Američanky Breezy Johnsonové v olympijském super-G zastavila až ochranná síť. (12. února 2026)

Nástrahy svahu nezvládla ani Breezy Johnsonová, vítězka nedělního sjezdu. A také Ester Ledecká. I na ni slova Brignoneové sedí.

Z posledních dvou olympijských her se Češka pokaždé vracela jako šampionka. V Pchjongčchangu 2018 se postarala o senzaci, když ovládla super-G a zároveň paralelní obří slalom na snowboardu, v Pekingu 2022 titul na prkně obhájila. I nyní na hry mířila s nejvyššími ambicemi. Jenže se loučí s pátým místem na prkně a bolavým tělem po pádu na lyžích.

„Super-G bohužel skončilo tak, jak skončilo,“ kývla smutně.

Se zády si hnula před závodem. Ledecká: Na startu jsem stála díky adrenalinu

Už během rozcvičky si hnula se zády. Do startu tehdy zbývalo jen asi čtyřicet minut. Vzala si prášky proti bolesti a líčila, že dolů se pustila hlavně díky adrenalinu.

Na to, v jakém stavu byla, si vedla slušně a mířila na první desítku. Ovšem těsně před cílem nezvládla složitou pasáž, klouzala se po boku a naděje pro ni vyhasly. Alespoň si podle všeho nepřivodila žádné vážné zranění a už vyhlížela návrat do Světového poháru.

„Jak říká můj děda: Ke sportu to patří. Bohužel. Ale je to tak,“ vykládala vnučka hokejového šampiona Jana Klapáče.

Naštěstí ale ke sportu patří i naděje a pozitivní příběhy. Že by se vítězkou stala právě Brignoneová?

Ještě před pár měsíci by si to netipla ani ona sama.

Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo

Psal se říjen, do startu domácího svátku, na který se tolik upínala, zbývaly čtyři měsíce. Jenže ona pořád laborovala s komplikovanou zlomeninou nohy, kterou si přivodila na dubnovém domácím šampionátu.

„Lidé se mě neustále ptali: Budeš v Cortině, budeš v Cortině? Ovšem já nemohla ani pořádně chodit,“ ohlížela se.

Až v polovině prosince oznámila: Rozhodla jsem se, že to zkusím.

Poprvé startovala na konci ledna. Jedno klání na Kronplatzu, dvě v Crans Montaně. A pak už olympiáda!

V pátek večer v Cortině nesla italskou vlajku, zažertovala, že je pěkně těžká, načež vážnějším tónem dodala: „Ale ne, obrovská čest. Je pro mě sen, že tady vůbec můžu být.“

Na tohle všechno ve čtvrtek vzpomínala. Na tiskové konferenci mluvila dlouze, vyprávěla, jak složité období musela překonat.

A jak je nádherné, že jen deset měsíců po těžkém úrazu slaví největší triumf kariéry!

Podobným nadšením hýřila i Nováková, která mezi elitu ve Světovém poháru zatím jen nakukovala. Také ona si toho hodně protrpěla. „Minulé sezony mě neustále provázela zranění, podstoupila jsem dvě operace kolena. Návraty byly náročné, i mentálně,“ vydechla.

Barbora Nováková se usmívá po dojezdu olympijského super-G (12. února 2026)

A teď si může říct: Jsem čtrnáctá na olympijských hrách!

„Nevěřila jsem,“ rozesmála se. „Proto ani emoce v cíli neumím popsat. Obrovské nadšení, slavila jsem, bůhví, co všechno jsem předváděla.“

Je dobře, že sport přináší i takové příběhy.










