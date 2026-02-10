Střelecké trápení a navíc ty drhnoucí lyže. Dneska to servisu nevyšlo, pronesl Krčmář

Tomáš Macek
  17:30
Od našeho zpravodaje v Itálii - Je to závod, jenž byl u počátků biatlonu. Ten nejstarší, kdysi jediný, pak královský. Dnes je známý jako vytrvalostní nebo prostě individuál. Některým milovníkům těsných soubojů připadá příliš dlouhý a nekontaktní. Pro Čechy však byl v minulosti mnohokrát úspěšný, o čemž by mohli vyprávět mistři světa Dostál a Holubcová či vicemistři Soukalová a Moravec.
Michal Krčmář a Mark-Markos Kehva z Estonska v akci během závodu na 20...

Michal Krčmář a Mark-Markos Kehva z Estonska v akci během závodu na 20 kilometrů. (10. února 2026) | foto: Matthew ChildsReuters

Johan-Olav Botn vítězí ve vytrvalostním závodě.
Johan-Olav Botn vstřebává své vítězství ve vytrvalostním závodě.
Johan-Olav Botn z Norska se raduje ze zisku zlaté medaile. (10. února 2026)
Johan-Olav Botn z Norska v individuálním závodě mužů na 20 kilometrů v...
33 fotografií

„Je to pořád ten nejtradičnější a první biatlonový závod, který má své kouzlo,“ říkal po dvacetikilometrové porci práce na probíhajících olympijských hrách Michal Krčmář. „Rozhodně nejsem nějak vyhraněný, abych tvrdil, že se vytrvalostní závod už nemá jezdit, v tom jsem konzervativní. Navíc je příležitostí i pro trochu jiný typ biatlonistů, ačkoliv v poslední době už v něm není tolik překvapení jako dřív.“

V minulosti v něm dokázal Krčmář na vrcholných akcích dojet pátý, šestý, sedmý i osmý, ještě loni na MS v Lenzerheide atakoval stupně vítězů. Jenže pokaždé, když se mu vytrvalostní závod takhle povedl, konal se až hlouběji v průběhu šampionátu nebo olympijských her.

„Naopak, nikdy mi nesvědčil, pokud se jel na velké akci první,“ porovnával. „Tak jako v Pekingu, kdy jsem v něm skončil sedmapadesátý.“

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Nebo jako nyní v Anterselvě, kde skončil osmatřicátý.

„Většinou jsem ho totiž zajel dobře, když jsem do něj vstupoval až po sprintech a stíhačkách, po jakémsi vnitřním uklidnění. Zato dnes? Je ve mně velké zklamání a naštvání.“

Především na sebe a na výkony na střelnici.

Ale ke klidu v duši mu nepřidal ani stav lyží. Čeští reprezentanti se o nich v průběhu sezony dle hesla „ať problémy zůstanou v týmu“ moc nevyjadřovali, ani když zrovna nejely. Nicméně tentokrát Krčmář pronesl: „Běžecky jsem se cítil dobře, moje výkonnost tu předtím byla dobrá, ale bohužel, servisu to dneska nevyšlo. Což neříkám nijak zapškle ani naštvaně, protože servis odvádí celý rok skvělou práci. Jenže když jsem viděl, jak mě dnes předjíždějí Němci a Norové, nebyla nejmenší šance s nimi závodit.“

Vítězslav Hornig z Česka střílí při nástřelu. (10. února 2026)

Rovněž Vítězslav Hornig, na 26. místě se dvěma střeleckými chybami nejlepší z Čechů, prohodil: „Musíme se pobavit se servisem, potřebujeme od něj i nějakou zpětnou vazbu. Ale necítil jsem se tak, abych v posledních kolech nachytával minutovou ztrátu.“

Především v rovinatých pasážích, kde biatlonisté potřebují, aby jim lyže odjížděly, se Češi extrémně silově trápili. „Snažil jsem se tam jet třeba s Francouzem Jacquelinem, ale nešlo to. Dal jsem lyži na sníh a místo toho, aby jela, jsem cítil, jak se lepí a drhne,“ líčil Hornig.

Krčmář byl posléze s 24. běžeckým časem z Čechů na trati nakonec nejrychlejší. Ale ta střelba...

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Pět ran letělo mimo terče na úvodních třech položkách.

„Na střelnici jsem to vůbec nezvládl,“ zkritizoval se. „Byla tam přemíra snahy. Opět jsem nepřemohl svůj perfekcionismus a zase se mi to vymstilo. Peru se s tím celou kariéru a těžko se mi k řešení hledá klíč. Ale neměnil bych. Jsem jaký jsem.“

Ve smíšené štafetě se přitom se střelnicí popasoval s přehledem. Jak si to vysvětluje?

„Nejspíš tím, že ve štafetě jedete rychlý, kontaktní závod, v němž se mnohem jednodušeji dostáváte do jakéhosi transu, kde nepřemýšlíte.“

Paradoxně se mu v úterý povedla vyčistit až závěrečná položka vstoje, přestože při ní už byl nejvíc unavený.

„Ale zároveň jsem si na ní připadal uvolněně,“ tvrdil. „Předtím to naopak byly těsné rány mimo, což svědčí o tom, že jsem na spoušti pomalejší, a rány mi proto vypadávají.“

Hornig z dvaceti terčů minul dva, pokaždé jeden při položce vleže.

Český závodník Vítězslav Hornig během individuálního závodu mužů na 20 kilometrů v biatlonu. (10. února 2026)

„Mohlo být ještě lépe, střelnice dnes nebyla těžká, vítr se netočil,“ říkal přesto. „Aspoň mě potěšily nulové stojky. Na té poslední jsem se už hodně klepal, ale nějak jsem ji dokázal vystát. Jenže málo naplat, na trati to dnes bylo velké špatné.“

Podobně jako Krčmář ujišťuje, že biatlonového „dinosaura“ v podobě vytrvalostních závodů má rád.

„Je to závod o hlavě,“ soudí. „Speciálně tady ve vysoké výšce, jakmile tempo přestřelíte, v posledních kolech vám extrémně dojde. Já dnes naštěstí v kopcích cítil, že na to energicky mám, zato na rovinách to na lyžích vážně nebylo ono.“

Malou útěchou mu může být 15 bodů, které jsou solidním základem pro boj o elitní třicítku, jež si na hrách vybojuje závěrečný hromadný závod.

Krčmář je na tom v tomto směru se třemi body za 38. místo hůř.

Ovšem odhodlaný už v pátečním sprintu situaci změnit.

„Mám tři dny na to, abych se dal dohromady, celé to otočil a ve sprintu ukázal, že závodit umím,“ řekl. „Opřu se do toho a nechám tam všechno. Připravený jsem, jen musíme vše poskládat dohromady.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.50
  • 2.50
  • 2.50
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.99
  • 4.22
  • 1.70
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.62
  • 4.25
  • 4.45
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Střelecké trápení a navíc ty drhnoucí lyže. Dneska to servisu nevyšlo, pronesl Krčmář

Michal Krčmář a Mark-Markos Kehva z Estonska v akci během závodu na 20...

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to závod, jenž byl u počátků biatlonu. Ten nejstarší, kdysi jediný, pak královský. Dnes je známý jako vytrvalostní nebo prostě individuál. Některým milovníkům těsných soubojů připadá příliš dlouhý...

10. února 2026  17:30

Zradili jste je, zlobí se Ukrajinec na MOV, že mu zakázal helmu s padlými sportovci

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal v pondělí večer skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi helmu s portréty ukrajinských sportovců zabitých ve válce, kterou začalo Rusko téměř přesně před čtyřmi...

10. února 2026  17:15

Bronz vybojovali italští curleři, o zlato se večer utkají Švédsko a Spojené státy

Italští reprezentanti v curlingovém turnaji smíšených dvojic Constantiniová a...

V souboji o olympijský bronz z curlingové soutěže smíšených dvojic uspěli Italové Stefania Constantiniová a Amos Mosaner. Obhájci zlata z Pekingu porazili v Cortině d’Ampezzo 5:3 Velkou Británii. O...

10. února 2026  16:35

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip...

10. února 2026  16:30

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  16:22

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07

Slovinské olympijské trumfy v defenzivě. Místo zlata jen hořkost a oplakané stříbro

Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku.

Společně nesli na zahájení slovinskou vlajku, společně je slovinská média označila za hlavní trumfy olympijské výpravy. Jakpak by také ne. Vždyť sourozenci Nika a Domen Prevcovi dominují skokům na...

10. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  15:53

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který ve sprintu obsadil skvělé páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo....

10. února 2026  15:46

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v mixzóně odpovídal na dotazy, kolem něj český tým jako na fotbalové tribuně skandoval: „Jiří? Tuž! Jiří? Tuž!“ Český běžec na lyžích si ovace naprosto zasloužil. Vždyť pátým místem ve sprintu...

10. února 2026  15:38

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Johan-Olav Botn vítězí ve vytrvalostním závodě.

Vytrvalostní závod biatlonistů na zimních olympijských hrách přinesl dramatickou bitvu o zlato. Dlouho vedl Francouz Eric Perrot, přestože ho tížila jedna trestná minuta. Pak ale předvedl bezchybný...

10. února 2026  10:45,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.