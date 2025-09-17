Spokojení Italové hlásí: Stavební práce pro olympijské hry jsou z většiny hotové

Autor: ,
  12:16
Většina stavebních prací pro zimní olympijské hry, které budou v příštím roce hostit Milán a Cortina d’Ampezzo, už je podle italských pořadatelů hotová. Řekl to předseda organizačního výboru her Giovanni Malago během úterního zasedání koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru.
Olympijské kruhy na curlingové hale v Cortině rok před startem her

Olympijské kruhy na curlingové hale v Cortině rok před startem her | foto: Claudia GrecoReuters

Návštěvníci Alp se fotí před olympijskými kruhy v italské Cortině.
Sněhová děla v Bormiu zasněžují olympijskou sjezdovku.
Bobová a sáňkařská dráha v italské Cortině
Stavba bobového a sáňkařského koryta v italské Cortině roste do všech stran.
6 fotografií

„Máme hodně povzbuzujících zpráv počínaje sportovišti a infrastrukturou. Většina prací je hotová, nebo blízko dokončení,“ řekl Malago 143 dnů před slavnostním zahájením. To je naplánované na 6. února, turnaj v curlingu odstartuje už o dva dny dříve.

„Cítím zvláštní energii, pozitivní vibrace, díky nimž je olympiáda živou bytostí. Jejím nervovým systémem prochází náboj. Jsou to naše vibrace, jak ostatně zní naše motto, které už jsou cítit na mnoha místech,“ doplnil Malago.

Půl roku do her. Rekordní vzdálenosti, o Ledecké i Rusku se jedná. A co vstupenky?

Nadcházející zimní olympiáda je z větší části postavená na využití stávajících sportovišť, takže je roztříštěná do řady horských středisek. Zároveň jsou ale náklady na organizaci výrazně nižší než v minulosti. Zatímco poslední ZOH 2022 v Pekingu stály podle odhadů finančních analytiků včetně nákladů na infrastrukturu zhruba 38 miliard dolarů (asi 810 miliard korun), v Itálii by to mělo být asi 5,2 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pavlovic vs. ParoulekTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Pavlovic vs. Paroulek //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 6:7, 4:1
  • 1.06
  • -
  • 9.40
Vedderová vs. KnutsonováTenis - Osmifinále - 17. 9. 2025:Vedderová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 1:2
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Mrva vs. ErhardTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Mrva vs. Erhard //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Ambrosiová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 17. 9. 2025:Ambrosiová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.21
  • -
  • 1.60
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

9. září 2025  14:44

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda...

3. září 2025  14:05

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.