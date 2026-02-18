Terky V. na závěr štafety. Češky i bez Davidové říkají: Chceme jet o první šestku

Tomáš Macek
  9:49
Od našeho zpravodaje v Itálii - První úsek Jessica Jislová, druhý Lucie Charvátová. A dál? Lukáš Dostál, trenér českých biatlonistek, se po úterním tréninku zasmál: „Na třetím a čtvrtém úseku Terka V. Ještě si to musíme probrat.“ Až později trenéři upřesnili: jako třetí v pořadí pojede ve středu (od 14.45) ženskou olympijskou štafetu Tereza Voborníková a finišovat bude Tereza Vinklárková.
Tereza Vinklárková odjíždí ze střelnice během sprintu na ZOH 2026.

foto: Český biatlon / Igor Stančík

Jessica Jislová během závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)
Tereza Voborníková a Lucie Charvátová na střelnici během sprintu na ZOH 2026.
Tereza Vinklárková bojuje během sprintu na ZOH 2026.
Tereza Vinklárková v závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)
28 fotografií

Složení úseků české štafety tak kopíruje lednový Světový pohár v Ruhpoldingu, kde i bez zraněné Markéty Davidové vybojovaly cenné páté místo – s pouhými třemi dobíjeními.

Hned na úvod olympijské sezony doběhly Češky, tehdy ještě s finišmankou Davidovou, v Östersundu dokonce na překvapivém třetím místě. Později (rovněž s Davidovou a bez Vinklárkové) skončily v Hochfilzenu sedmé a v Oberhofu jedenácté.

„Terka Vinklárková poslední úsek zvládla v Ruhpoldingu moc hezky. Je sice větší trémistka než druhá Terka, ale teď je po jedenáctém místě ve vytrvalostním závodě v laufu,“ poukázal Dostál.

Vinklárková: Pohádka. Fantazie. Bouchly ve mně saze! Přesto chce skončit kariéru

Uklidnil jej i návrat Jessiky Jislové mezi zdravé. „Už je v běžném stavu, v pondělí zvládla i těžký trénink.“

Jislová přitakala: „Chytla jsem předtím nějaké žaludeční potíže a bylo mi asi patnáct hodin špatně. Pak už to zase bylo v pohodě a vrátila jsem se do normálního režimu.“

Pro první úsek už je Jislová takřka tutovkou a většinou na střelnici také jistotou.

„Ten úsek mě baví, těším se na něj,“ vykládá o úvodu závodu, který v tlačenici závodnic často vyžaduje i ostré lokty.

„Ty sice mám, ale spíš se snažím všem situacím, kde by byly potřeba, raději vyhýbat,“ řekla. „Prostě číst dění na trati a prokličkovat se celým úsekem co nejbezpečněji. Doufám také, že se v téhle výšce nenajde někdo, kdo by se hned zbláznil, a pojede se rozumné tempo.“

Snad s tímto názorem budou souhlasit i rychlíci, jakým je například Francouzka Benedová.

Jessica Jislová během vytrvalostního závodu na 15 kilometrů.

Na hrách v Anterselvě to bude pro Jislovou teprve druhý start, po 51. místě ve vytrvalostním závodě. „Což tak trochu symbolizuje celou moji sezonu, která mi letos absolutně nedělá radost,“ podotkla.

To Lucii Charvátové nedělá vůbec žádnou radost neobvyklé počasí v jindy zasluněné Anterselvě. Po úterní tréninkové chumelenici si postěžovala: „Tohle se mi nelíbí, v takových podmínkách se s mojí postavou na trati strašně trápím. Potřebuju tvrdý podklad, a ten až na stíhačku nebyl. Vykreslovala jsem si Anterselvu úplně jinak.“

Ve stíhačce se alespoň cítila dobře běžecky, i když střelecky od ní vydařená nebyla. Dosud nejlepším umístěním Charvátové na těchto hrách je 31. místo ve vytrvalostním závodě.

„Ale ve štafetách mi letos druhý úsek docela svědčil, tak doufám, že se mi zase povede,“ pronesla.

Závodnice pro 2. a 3. úsek se potkaly na střelnici během sprintu: vpravo je Lucie Charvátová, vlevo Tereza Voborníková.

Tereza Voborníková, žena pro třetí úsek, naopak může být zatím s vyrovnaností své formy a působením v Anterselvě spokojena, každý individuální závod zakončila v první dvacítce a navíc potěšila bezchybnou střelbou a dobrým během ve smíšené štafetě.

„Jsem psychicky připravena i na čtvrtý úsek,“ podotkla už po stíhačce. Nakonec ji trenéři nominovali na ten třetí, po němž se pokusí předat štafetu na co nejvýhodnější pozici druhé biatlonistce z dua Tereza V.

Tereza Vinklárková se nachází v kuriózní situaci. Před pouhým týdnem absolvovala ve vytrvalostním závodě životní debut na olympiádách a nyní ji čeká závod, v němž svoji olympijskou kariéru uzavře, protože po sezoně chce ukončit kariéru.

„Ale to je krásné, ne? Poslední závod a zrovna štafeta, vznešená týmová disciplína. Mně přijde kouzelné takhle se loučit s olympiádou. A když jedu za tým, vnitřně do toho dávám snad ještě víc než v individuálním závodě.“

Únavu z náročného programu sice i ona cítí, ovšem zároveň ujišťuje: „Poslední trénink se mi povedl, mám sebevědomí do toho jít. Není důvod, abych se jakéhokoliv úseku bála.“

Tereza Vinklárková si odbude svoji olympijskou derniéru, tady je na trati sprintu.

Na minulých hrách v Pekingu skončily Češky osmé, v Pchjongčchangu 2018 dvanácté a v Soči 2014 s Puskarčíkovou, Landovou, Soukalovou a Vítkovou čtvrté, ale po diskvalifikaci Rusek se posunuly na bronzový post.

A koho nasazují do středeční štafety v Anterselvě největší favoritky?

Francie nahlásila sestavu Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová, chybí tedy velezkušená Braisazová-Bouchetová.

V norském kvartetu jsou Johansenová, Arnekleivová, Knottenová a Kirkeeideová, mimo hru zůstala trápící se Tandrevoldová, v minulosti neodmyslitelná členka štafety.

Švédsko vysílá do boje tým Gestblomová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová.

Italští trenéři postavili Auchentallerovou, Wiererovou, Carraraovou a Vittozziovou.

Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

A nominace Německa zní: Tannheimerová, Preussová, Hettichová-Walzová, Voigtová.

„Mými favoritkami jsou Francouzky a moc bych to přála Italkám,“ říká Vinklárková a se smíchem dodává: „Ale hlavně fandím nám.“

Charvátová sděluje: „Chceme se pokusit o první šestku. Je to olympiáda, psychický tlak na ostatní štafety bude taky ohromný. Na olympiádě často chybují i ti, u kterých to nečekáte. Ten závod je otevřený.“

Tak tedy závěrem ještě cíle českého týmu očima trenéra Dostála: „Kdyby se nám povedla střelba jako v Ruhpoldingu, bude umístění do 6. místa super, do 8. místa to budeme brát, ale dál už ne.“

Výsledky

ONLINE: Česko - Kanada. Přetěžký úkol ve čtvrtfinále, hokejisty čeká favorit na zlato

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v...

18. února 2026

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Premium
Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Od našeho zpravodaje v Itálii Nagano 1998 bude pro Čechy navždy spojeno s hokejovým turnajem. Pro sportovní svět ale znamenalo mnohem víc. Zimní olympijské hry se tehdy navždy změnily, v programu totiž přivítaly snowboarding....

18. února 2026

