Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Autor: ,
  14:48
Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne 6. prosince v Římě, v úterý zveřejnili pořadatelé her v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Ty potrvají od 6. do 22. února.
Fotogalerie3

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026 | foto: Hiro KomaeAP

Olympijský oheň pro nadcházející zimní olympiádu bude zapálen 26. listopadu v řecké Olympii. Několik dní se bude pochodeň pohybovat po Řecku, kolébce moderních olympijských her. Italští pořadatelé oheň převezmou 4. prosince, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického Stadia dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 tisíc kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií.

Na Vánoce bude olympijský oheň v Neapoli, při oslavách Nového roku v Bari. Trasa štafety vede přes spoustu známých míst, jako je například Colosseum nebo Fontána di Trevi v Římě, Grand Canal v Benátkách nebo jeden z nejvyšších alpských vrcholů Punta Gnifetti, který se tyčí do nadmořské výšky 4554 metrů.

Carolina Kostnerová (vlevo) a Martina Caironiová s olympijskou a paralympijskou pochodní pro hry v Milánu a Cortině 2026

Do Cortiny štafeta zavítá 26. ledna, což bude přesně 70 let od zahajovacího ceremoniálu tamní zimní olympiády v roce 1956. Trasa pochodně skončí 6. února na stadionu San Siro v Miláně, kde se uskuteční hlavní slavnostní zahájení.

Během štafety ponese pochodeň 10 001 lidí. Bude mezi nimi devadesátiletý Dario Pivirotto, který se aktivně zapojil do štafety s olympijskou pochodní už před hrami 1956 v Cortině i 2006 v Turíně. Mezi dalšími hvězdami, které pořadatelé jako účastníky štafety zveřejnili, je bývalá tenistka Flavia Pennettaová nebo Francesco Bagnaia, dvojnásobný mistr světa v MotoGP.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Handball Brno vs. LovosiceHázená - 11. kolo - 18. 11. 2025:Handball Brno vs. Lovosice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.46
  • 8.00
  • 3.60
Lepchenková vs. SamsonTenis - - 18. 11. 2025:Lepchenková vs. Samson //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.36
  • -
  • 1.52
Rauma vs. StorhamarHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Rauma vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
18. 11. 17:30
  • 1.17
  • 9.63
  • 8.83
Sparta vs. ZugHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Sparta vs. Zug //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 2.30
  • 4.79
  • 2.30
Kometa Brno vs. LuleaHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Kometa Brno vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 4.04
  • 5.42
  • 1.55
Česko vs. PortugalskoFotbal - - 18. 11. 2025:Česko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 5.80
  • 4.36
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně...

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně...

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...

12. listopadu 2025

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...

30. října 2025  17:46

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

Ester Ledecká vítězí v jedné z vyřazovacích jízd na snowboardovém MS.

V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...

21. října 2025  16:10

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.