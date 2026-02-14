Selhání Švédek ve štafetě využily Norky. Anderssonová přišla po pádu o lyži

  14:31
Selhání favoritek. Tak by se dal popsat štafetový závod běžkyň na lyžích na 4x7,5 km, který v pátek odpoledne vyhrály na olympijských hrách Norky. Švédky, které byly podle předpokladů jasnými aspirantkami na titul, potopily chyb lyžařky Ebby Anderssonové. Česká čtveřice Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová obsadila jedenácté místo.
Na norskou běžkyni na lyžích Heidi Wengová už v cíli s vlajkou čekaly další členky zlaté štafety.

Osmadvacetiletá Anderssonová vyrážela na trať jako druhá. Na svém úseku ale měla dva pády. Zejména ten druhý byl pro švédské plány fatální, protože Anderssonová ztratila lyži, dokonce přišla i o vázání a nabrala obrovskou ztrátu.

Norky za drobného mrholení v Teseru zvítězily ve složení Kristin Fosnäsová, Astrid Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová, Heidi Wengová. Druhé doběhly s odstupem 50,9 sekundy právě mistryně světa ze Švédska. Manko na Norsko ale nestáhly. O dalších 25 sekund zpět skončilo na bronzové pozici Finsko.

Češky vylepšily 13. místo z minulých her v Pekingu, kde ze současné sestavy startovala jen Janatová. Jedna ze tří olympijských debutantek Jaklová dojela do cíle se ztrátou 5:13,8 na vítězné Norsko.

„S výkonem jsem spokojená. Bylo to v kontaktu. S holkami jsme byly docela natažené. Bylo to hodně o pozice, sjezdy byly dost náročné. Viděla jsem nějaké pády, ale naštěstí jsem se tomu vyhnula,“ řekla v nahrávce ČOV pro média Janatová.

„Myslím, že to bylo na mé možnosti dobré. Chyběla trochu síla, ale stačilo to na to, abych udržela pozici a trochu se přiblížila holkám před sebou,“ řekla Jaklová. Konečnou pozici ale brala spíše za zklamání. „Jako tým jsme se o tom nebavily, ale chtěly jsme víc. Chtěly jsme minimálně do desítky a třeba i vyrovnat osmé místo z mistrovství světa,“ doplnila Jaklová.

