Osmadvacetiletá Anderssonová vyrážela na trať jako druhá. Na svém úseku ale měla dva pády. Zejména ten druhý byl pro švédské plány fatální, protože Anderssonová ztratila lyži, dokonce přišla i o vázání a nabrala obrovskou ztrátu.
Norky za drobného mrholení v Teseru zvítězily ve složení Kristin Fosnäsová, Astrid Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová, Heidi Wengová. Druhé doběhly s odstupem 50,9 sekundy právě mistryně světa ze Švédska. Manko na Norsko ale nestáhly. O dalších 25 sekund zpět skončilo na bronzové pozici Finsko.
Češky vylepšily 13. místo z minulých her v Pekingu, kde ze současné sestavy startovala jen Janatová. Jedna ze tří olympijských debutantek Jaklová dojela do cíle se ztrátou 5:13,8 na vítězné Norsko.
„S výkonem jsem spokojená. Bylo to v kontaktu. S holkami jsme byly docela natažené. Bylo to hodně o pozice, sjezdy byly dost náročné. Viděla jsem nějaké pády, ale naštěstí jsem se tomu vyhnula,“ řekla v nahrávce ČOV pro média Janatová.
„Myslím, že to bylo na mé možnosti dobré. Chyběla trochu síla, ale stačilo to na to, abych udržela pozici a trochu se přiblížila holkám před sebou,“ řekla Jaklová. Konečnou pozici ale brala spíše za zklamání. „Jako tým jsme se o tom nebavily, ale chtěly jsme víc. Chtěly jsme minimálně do desítky a třeba i vyrovnat osmé místo z mistrovství světa,“ doplnila Jaklová.