Sportovní dvojice Haseová, Volodin v krátkém programu odskočila, má 80 bodů

  23:29
Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na zimních olympijských hrách v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů a díky známce 80,01 vedou o 4,55 bodu před nedávnými evropskými šampiony Anastasií Meťolkinovou a Lukou Berulaovu z Gruzie.
Fotogalerie4

Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na olympijských hrách v Miláně | foto: AP

Haseová s Voldinem uzavírali program nedělního krasobruslařského večera a jako jediní z favoritů výrazněji nechybovali. Skvěle zvládli všechny prvky včetně sólového trojitého salchowu a odhozeného trojitého rittbergeru. Zlepšili si osobní rekord o 2,4 bodu a přiblížili se tomu, aby po osmi letech navázali na olympijské zlato jiných německých reprezentantů Aliony Savchenkové a Bruna Massota.

Gruzínci Meťolkinová a Berulava doplatili na chybu u odhozeného trojitého flipu a se známkou 75,46 bodu jsou v čele skupiny osmi sportovních dvojic, které získaly přes 70 bodů. Průběžnou bronzovou pozici překvapivě drží Kanaďané Lia Pereiraová a Trennt Michaud, jejichž maximem na MS byla šestá příčka v roce 2023. Loni skončili na vrcholné akci až jedenáctí.

Z páté pozice budou ve volné jízdě útočit úřadující mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara. Zatímco v týmové soutěži dostali za krátký program přes 80 bodů, tentokrát pokazili zvedačku a měli jen 73,11. Na vedoucí Němce tak ztrácejí takřka sedm bodů. Těsně za nimi jsou obhájci olympijského zlata Suej Wej-ťin a Chan Cchung z Číny, kteří se v této sezoně vrátili po tříleté pauze.

Olympijský debut zhořkl dvaačtyřicetileté Kanaďance Deanně Stellatové-Dudekové, která do závodu nastoupila po absenci v soutěži družstev kvůli zranění. Její partner Maxime Deschamps nejdříve zaváhal u sólového trojitého toeloopu, a když ona spadla po zvedačce v závěru jízdy, přišli prakticky o šanci na medaili. Mistři světa z roku 2024 jsou se známkou 66,04 až čtrnáctí.

O olympijských medailistech v kategorii sportovních dvojic se rozhodne v pondělí, volné jízdy začnou ve 20:00.

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 80,01, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,46, 3. Pereiraová, Michaud (Kan.) 74,60

