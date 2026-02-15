Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková zabojuje v týmové soutěži

Autor:
Sledujeme online   12:15
Dva dny po parádní stříbrné jízdě se Eva Adamczyková zapojí do olympijského dění ještě jednou. Na snowboardcrossové trati v Livignu se představí v týmové soutěži společně s Kryštofem Chourou. V boji o medaile je i druhý český pár – Karolína Hrůšová a Radek Houser. Závod začíná ve 13:45 a můžete ho sledovat v naší online reportáži.

Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu vybojovala druhé místo. (13. února 2026) | foto: Reuters

Týmová soutěž startuje rovnou čtvrtfinálovými jízdami. Adamczyková s Chourou jedou v té třetí s číslem 11 a modrým rozlišovákem.

Hrůšová a Houser nastoupí ve čtvrtém čtvrtfinále s číslem 15 a žlutým rozlišovákem.

Dva týmy má také Austrálie, Itálie a Spojené státy, Francie má týmy dokonce tři. Adamczyková s Chourou jedou proti Francouzům, Američanům a Italům, přičemž v domácím týmu je i bronzová medailistka z pátku Michela Moioliová.

Hrůšová s Chourou jedou proti Australanům, Němcům a Francouzům a na Hrůšovou nečeká nic lehkého – společně s ní budou ve startovní bráně páteční vítězka Josie Baffová a francouzská favoritka Chloe Trespeuchová.

Trať v závodě smíšených dvojic absolvují nejprve muži a podle rozestupů v cíli pak startují ženy.

Choura „vyhrál“ Adamczykovou, Češi postaví dva týmy. A věří ve finále

Zlato v Pekingu získali Američané Lindsey Jacobellisová a Nick Baumgartner – ten je v závodě i tentokrát, ve třetím čtvrtfinále nastoupí s Faye Thelenovou. Stříbro získali Italové Moioliová s Omarem Visintinem. Ten v neděli jede v prvním čtvrtfinále se Sofií Groblechnerovou a Moioliové dělá parťáka Lorenzo Sommariva.

V Pekingu bronzový Eliot Grondin nyní místo s Maryetou Odineovou startuje s Audrey McManimanovou ve druhém čtvrtfinále.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.00
  • 4.20
  • 1.41
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.53
  • 4.40
  • 2.37
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.18
  • 8.61
  • 13.30
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 22.60
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.01
  • 23.40
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Dostál soupeři odolává, Červenka v šanci míjí

Sledujeme online
Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem.(15. února 2026)

Čeští hokejisté se představují v závěrečném střetnutí skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 hrají se Švýcarskem, bojují o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off. Do branky se...

15. února 2026  13:11

9. den ZOH 2026 ONLINE: Krčmář osmnáctý, opět v akci je Adamczyková

Sledujeme online
Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. T (15. února 2026)

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisté absolvovali stíhací závod, po obědě se na trať vydají jejich kolegyně. Jakub Hroneš...

15. února 2026,  aktualizováno  13:08

Olympijské zlato ze stíhačky má Ponsiluoma, Krčmář předstihl Horniga

Švéd Martin Ponsiluoma slaví po překročení cílové čáry a zisku zlaté medaile ve...

Stíhací závod biatlonistů v italské Anterselvě ovládl Švéd Martin Ponsiluoma a slaví první olympijské zlato v kariéře. Pro vítězství si doběhl díky jediné chybě na střelnici a nejlepšímu představení...

15. února 2026  9:19,  aktualizováno  12:47

Biatlon na ZOH ONLINE: Ženy pojedou stíhací závod, na startu jsou i tři Češky

Sledujeme online
Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu.

Po dopoledním závodě mužů nastoupí na trať v Anterselvě také biatlonistky. V rámci olympijských her absolvují stíhačku, do které se zapojí i trojice Češek. O co nejlepší umístění se pokusí Tereza...

15. února 2026  12:33

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková zabojuje v týmové soutěži

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu...

Dva dny po parádní stříbrné jízdě se Eva Adamczyková zapojí do olympijského dění ještě jednou. Na snowboardcrossové trati v Livignu se představí v týmové soutěži společně s Kryštofem Chourou. V boji...

15. února 2026  12:15

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

14. února 2026,  aktualizováno  15. 2. 11:58

Hvězdný Fin dal po zápase dítěti hokejku, pak se vrátil a vyprosil si ji zpátky

Finský útočník Mikko Rantanen během zápasu se Švédskem na ZOH Milán-Cortina...

Finský hokejový útočník Mikko Rantanen se po pátečním zápase se Švédskem dostal do nepříjemné situace. Cestou do šatny chtěl udělat radost malému fanouškovi a spontánně mu daroval svou hokejku....

15. února 2026  11:54

Kroupa končí v paralelních boulích. Nestačil na legendárního Kingsburyho

Mikael Kingsbury z Kanady v akci s Matyášem Kroupou z České republiky během...

Lyžař Matyáš Kroupa vypadl na zimních olympijských hrách v 1. kole paralelní jízdy v boulích s legendárním Kanaďanem Mikaëlem Kingsburym. Pětinásobnému světovému šampionovi v této disciplíně, která...

15. února 2026  11:24

Postupová matematika: Na koho mohou čeští hokejisté narazit v osmifinále?

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se téměř jistě bude týkat i českého týmu. Koho v něm...

15. února 2026  10:40

Dostal bizarní gól z půlky hřiště. Mohl za to mantinel? Ne, jsem barvoslepý, líčí gólman

Americký brankář Jeremy Swayman reaguje po inkasované brance v utkání s Dánskem.

Ten moment se do jeho hokejové kariéry zařadí výrazně. Avšak rozhodně ne v pozitivním slova smyslu. Americký gólman Jeremy Swayman totiž v olympijském turnaji při výhře nad Dánskem (6:3) inkasoval...

15. února 2026  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede týmový závod ve snowboardcrossu

Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm česká hvězda Eva Adamczyková (dříve Samková) zkompletovala svou olympijskou sbírku medailí. V Livignu ji...

15. února 2026  8:40

Vyloučení, bojkoty i tiché protesty. Když politika vstupuje do olympijského dění

Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč je jedním z nejprobíranějších sportovců aktuální olympiády, přestože do závodů nakonec vůbec nenastoupil. Celosvětový zájem vzbudil jeho spor s...

15. února 2026  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.