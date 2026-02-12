Čche Ka-on v první jízdě tvrdě dopadla na hlavu, ale po ošetření přímo na trati nakonec dojela do cíle, kde se jí znovu na dlouhé minuty ujali lékaři. Přesto nastoupila k druhému pokusu, ale po pádu jízdu nedokončila.
V závěrečném kole však Čche Ka-on, která vyhrála tři z pěti dosavadních závodů Světového poháru a je v čele seriálu, předvedla výkon za 90,25 bodu a sesadila Kimovou z čela průběžného pořadí.
Pětadvacetiletá Američanka měla ještě jeden pokus zaútočit na zlato, ale upadla. Kimová tak nedosáhla na třetí zlato za sebou, které mohla získat jako první snowboardistka v historii. Za Korejkou zaostala o 2,25 bodu.
Juniorská mistryně světa z roku 2022 Čche Ka-on zaznamenala největší úspěch v kariéře. Kimová přidala třetí olympijskou medaili ke třem titulům mistryně světa. Onová navázala na dva bronzy ze světových šampionátů.
XXV. zimní olympijské hry
Snowboarding (Livigno)
Ženy - U-rampa: 1. Čche Ka-on (Korea) 90,25, 2. Kimová (USA) 88,00, 3. Onová 85,00, 4. Šimizuová 84,00, 5. Kudová (všechny Jap.) 81,75, 6. Cchaj Süe-tchung (Čína) 80,75.