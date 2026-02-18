Su I-ming po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý byl v Livignu Japonec Taiga Hasegawa, třetí Američan Jake Canter. Vítězný oslavenec předvedl nejlepší výkon už v první jízdě, za kterou dostal 82,41 bodu, a ukončil v Itálii čekání čínských sportovců na zlatou medaili. Hasegawa na druhém místě od rozhodčích obdržel známku 82,13, Canter si bronz zajistil posledním pokusem za 79,36.
Su I-ming napravil zklamání z her v Pekingu, kde skončil druhý poté, co rozhodčí přehlédli chybu u vítězného Maxe Parrota z Kanady. Celkem má na kontě už čtyři olympijské medaile, před čtyřmi lety triumfoval v Big Airu.
Fukadaová, jež oslavila devatenáctiny teprve v lednu, vedla už po druhé ze tří jízd a ve třetí své skóre vylepšila na 87,83. Jako poslední ji mohla o vítězství připravit obhájkyně zlata z Pekingu Zoi Sadowská-Synnottová z Nového Zélandu. Úřadující mistryně světa na závěr předvedla svou nejlepší jízdu, ale za 87,48 se musela stejně jako na těchto hrách v Big Airu spokojit se stříbrem.
V Big Airu čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sydney skončila druhá za jinou Japonkou Kokomo Muraseovou, jež ve středu získala bronz. Sadowská-Synnottová rozšířila svou sbírku o pátou olympijskou medaili.
XXV. zimní olympijské hry
Snowboarding (Livigno)
Muži - slopestyle: 1. Su I-ming (Čína) 82,41, 2. Hasegawa (Jap.) 82,13, 3. Canter (USA) 79,36, 4. Kleveland (Nor.) 78,96, 5. Allemand (Fr.) 76,95, 6. Gerard (USA) 76,60, ...v kvalifikaci 21. Hroneš (ČR)
Ženy: 1. Fukadaová (Jap.) 87,83, 2. Sadowská Synnottová (N. Zél.) 87,48, 3. Muraseová (Jap.) 85,80, 4. Morganová (Něm.) 78,78, 5. Blouinová (Kan.) 68,60, 6. Perlmutterová (USA) 68,18, ...v kvalifikaci 23. Záveská (ČR)