Zlatý dárek k 22. narozeninám. Su I-ming ovládl olympijské finále slopestylu

  16:47
Poslední zlaté medaile ve snowboardingu na olympijských hrách v Livignu získali ve slopestylu Číňan Su I-ming, jenž vyhrál v den svých 22. narozenin, a devatenáctiletá Japonka Mari Fukadaová. Středeční finále byla bez české účasti: Jakub Hroneš skončil v nedělní kvalifikaci na 21. místě a juniorská mistryně světa z roku 2024 Laura Záveská v kvalifikaci obsadila 23. příčku.
Zlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského...

Zlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského snowboardového slopestylu. (18. února 2026) | foto: Rebecca BlackwellAP





Su I-ming po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý byl v Livignu Japonec Taiga Hasegawa, třetí Američan Jake Canter. Vítězný oslavenec předvedl nejlepší výkon už v první jízdě, za kterou dostal 82,41 bodu, a ukončil v Itálii čekání čínských sportovců na zlatou medaili. Hasegawa na druhém místě od rozhodčích obdržel známku 82,13, Canter si bronz zajistil posledním pokusem za 79,36.

Su I-ming napravil zklamání z her v Pekingu, kde skončil druhý poté, co rozhodčí přehlédli chybu u vítězného Maxe Parrota z Kanady. Celkem má na kontě už čtyři olympijské medaile, před čtyřmi lety triumfoval v Big Airu.

Fukadaová, jež oslavila devatenáctiny teprve v lednu, vedla už po druhé ze tří jízd a ve třetí své skóre vylepšila na 87,83. Jako poslední ji mohla o vítězství připravit obhájkyně zlata z Pekingu Zoi Sadowská-Synnottová z Nového Zélandu. Úřadující mistryně světa na závěr předvedla svou nejlepší jízdu, ale za 87,48 se musela stejně jako na těchto hrách v Big Airu spokojit se stříbrem.

V Big Airu čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sydney skončila druhá za jinou Japonkou Kokomo Muraseovou, jež ve středu získala bronz. Sadowská-Synnottová rozšířila svou sbírku o pátou olympijskou medaili.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Muži - slopestyle: 1. Su I-ming (Čína) 82,41, 2. Hasegawa (Jap.) 82,13, 3. Canter (USA) 79,36, 4. Kleveland (Nor.) 78,96, 5. Allemand (Fr.) 76,95, 6. Gerard (USA) 76,60, ...v kvalifikaci 21. Hroneš (ČR)

Ženy: 1. Fukadaová (Jap.) 87,83, 2. Sadowská Synnottová (N. Zél.) 87,48, 3. Muraseová (Jap.) 85,80, 4. Morganová (Něm.) 78,78, 5. Blouinová (Kan.) 68,60, 6. Perlmutterová (USA) 68,18, ...v kvalifikaci 23. Záveská (ČR)









Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, zvítězila Sü Meng-tchao

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Olympijskou šampionkou v akrobatických skocích na lyžích se stejně jako před čtyřmi lety stala Sü Meng-tchao a získala na hrách v Itálii pro Čínu druhé zlato. V Livignu navázala na freestyle...

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

Trump na olympiádě? Mohl by dorazit na hokejové finále a slavnostní zakončení

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Takové spekulace se kolem Donalda Trumpa v posledních hodinách objevují. Americký prezident by měl údajně na poslední chvíli překvapivě dorazit do dějiště olympijských her v Miláně. Lákadlem pro něj...

18. února 2026  14:46

