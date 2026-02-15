Hroneš končí na olympiádě bez postupu. Uteklo mu i finále slopestylu

  13:17
Snowboardista Jakub Hroneš obsadil na zimních olympijských hrách v kvalifikaci slopestylu 21. místo a stejně jako v disciplíně Big Air do finále nepostoupil. Na trati v Livignu nezvládl odjet čistě ani jednu ze dvou jízd, za lepší z nich získal 44,98 bodu a do postupové dvanáctky měl daleko. Nejlepší výkon předvedl Dane Menzies z Nového Zélandu, který dostal 86,06 bodu.
Jakub Hroneš z České republiky v akci během disciplíny slopestyle. (15 února 2026)

Jednadvacetiletý Hroneš, jenž startuje na olympijských hrách poprvé, měl přitom v prvním kole nakročeno nadějně. Vydařenou jízdu pokazila až chyba na dopadu při posledním skoku a zařadil se na 16. místo.

Ve druhém kole neustál dopad hned po prvním skoku a skóre si na rozdíl od řady soupeřů nevylepšil. Od finále ho nakonec dělilo 24,65 bodu.

O rok mladší Menzies, jenž pod pěti kruhy rovněž debutuje, předvedl nejlepší jízdu v prvním kole a jeho známku už nikdo nepřekonal. Ze druhého místa postoupil Nor Marcus Kleveland, dvojnásobný mistr světa z let 2021 a 2023 se skóre 81,86 ovládl druhé kolo.

Třetí v kvalifikaci byl Kanaďan Mark McMorris, jenž ve slopestylu drží od Soči sérii tří bronzových olympijských medailí. V Livignu se do soutěže postavil jedenáct dní po těžkém pádu v tréninku na Big Air, při němž se tvrdě udeřil do hlavy a závod pak musel vynechat.

