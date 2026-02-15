Jednadvacetiletý Hroneš, jenž startuje na olympijských hrách poprvé, měl přitom v prvním kole nakročeno nadějně. Vydařenou jízdu pokazila až chyba na dopadu při posledním skoku a zařadil se na 16. místo.
Ve druhém kole neustál dopad hned po prvním skoku a skóre si na rozdíl od řady soupeřů nevylepšil. Od finále ho nakonec dělilo 24,65 bodu.
O rok mladší Menzies, jenž pod pěti kruhy rovněž debutuje, předvedl nejlepší jízdu v prvním kole a jeho známku už nikdo nepřekonal. Ze druhého místa postoupil Nor Marcus Kleveland, dvojnásobný mistr světa z let 2021 a 2023 se skóre 81,86 ovládl druhé kolo.
Třetí v kvalifikaci byl Kanaďan Mark McMorris, jenž ve slopestylu drží od Soči sérii tří bronzových olympijských medailí. V Livignu se do soutěže postavil jedenáct dní po těžkém pádu v tréninku na Big Air, při němž se tvrdě udeřil do hlavy a závod pak musel vynechat.