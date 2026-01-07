Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

  10:00
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na svazích objeví, kompletní program závodů, výsledky i další informace najdete v našem přehledu.

Ester Ledecká | foto: Reuters

  • Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 10:00.
  • Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFázeVýsledky
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace
NE 08.02.09:30Paralelní obří slalom - Mkvalifikace
NE 08.02.10:00Paralelní obří slalom - Žfinále
NE 08.02.10:30Paralelní obří slalom - Mfinále
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě

Snowboarding patří mezi disciplíny, které můžou národnímu týmu přinést medailovou euforii. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin, ale obří slalom a snowboardcross by v jejím programu neměly chybět. Závody budou dostupné i na online platformě ČT sport Plus.

Vysílací práva na ZOH 2026 vlastní Eurosport, kde poběží přenosy ze všech olympijských disciplín. Sledovat ho můžete i přes platformu HBO Max.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Možná česká jména pro ZOH 2026:

  • Ženy: Ester Ledecká, Eva Adamczyková, Zuzana Maděrová, Šárka Pančochová
  • Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš

Ester Ledecká se pokusí o zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu. V disciplíně je absolutní světovou špičkou a jednou z hlavních kandidátek na triumf. Do výborné formy se dostává i Zuzana Maděrová.

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková. Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Už pátý olympijský start – pokud projde kvalifikací – čeká Šárku Pančochovou. Nejlépe skončila v Soči, kde vybojovala páté místo.

Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser.

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:

🏁 Rychlostní disciplíny

Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.

Paralelní obří slalom (PGS)

  • Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
  • Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.

🤸‍♂️ Freestylové disciplíny

Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:

  • Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
  • Big Air (jeden maximálně náročný skok)
  • Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
  • Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)

Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).

Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.

České medaile ve snowboardingu na ZOH:

Olympijské hryDisciplínaSportovkyněUmístění
Peking 2022Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018SnowboardcrossAdamczyková3. místo
Soči 2014SnowboardcrossAdamczyková1. místo
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

