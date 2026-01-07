- Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 10:00.
- Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.
Program snowboardingu na ZOH 2026
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Výsledky
|ČT 05.02.
|19:30
|Big air - M
|kvalifikace
|SO 07.02.
|19:30
|Big air - M
|finále
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|kvalifikace
|NE 08.02.
|09:30
|Paralelní obří slalom - M
|kvalifikace
|NE 08.02.
|10:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|finále
|NE 08.02.
|10:30
|Paralelní obří slalom - M
|finále
|NE 08.02.
|19:30
|Big air - Ž
|kvalifikace
|PO 09.02.
|19:30
|Big air - Ž
|finále
|ST 11.02.
|10:30
|Half-pipe - Ž
|kvalifikace
|ST 11.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|kvalifikace
|ČT 12.02.
|10:00
|Snowboardcross - M
|kvalifikační jízda
|ČT 12.02.
|13:45
|Snowboardcross - M
|finále
|ČT 12.02.
|19:30
|Half-pipe - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|10:00
|Snowboardcross - Ž
|kvalifikační jízda
|PÁ 13.02.
|13:30
|Snowboardcross - Ž
|finále
|PÁ 13.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|finále
|SO 15.02.
|13:45
|Snowboardcross - MIX
|dvojice
|PO 16.02.
|10:30
|Slopestyle - Ž
|kvalifikace
|PO 16.02.
|14:00
|Slopestyle - M
|kvalifikace
|ÚT 17.02.
|13:00
|Slopestyle - Ž
|finále
|ST 18.02.
|12:30
|Slopestyle - M
|finále
Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě
Snowboarding patří mezi disciplíny, které můžou národnímu týmu přinést medailovou euforii. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin, ale obří slalom a snowboardcross by v jejím programu neměly chybět. Závody budou dostupné i na online platformě ČT sport Plus.
Vysílací práva na ZOH 2026 vlastní Eurosport, kde poběží přenosy ze všech olympijských disciplín. Sledovat ho můžete i přes platformu HBO Max.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Možná česká jména pro ZOH 2026:
- Ženy: Ester Ledecká, Eva Adamczyková, Zuzana Maděrová, Šárka Pančochová
- Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš
Ester Ledecká se pokusí o zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu. V disciplíně je absolutní světovou špičkou a jednou z hlavních kandidátek na triumf. Do výborné formy se dostává i Zuzana Maděrová.
Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková. Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.
Už pátý olympijský start – pokud projde kvalifikací – čeká Šárku Pančochovou. Nejlépe skončila v Soči, kde vybojovala páté místo.
Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser.
Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026
Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:
🏁 Rychlostní disciplíny
Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.
Paralelní obří slalom (PGS)
- Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
- Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.
🤸♂️ Freestylové disciplíny
Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:
- Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
- Big Air (jeden maximálně náročný skok)
- Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
- Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)
Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).
Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.
České medaile ve snowboardingu na ZOH:
|Olympijské hry
|Disciplína
|Sportovkyně
|Umístění
|Peking 2022
|Paralelní obří slalom
|Ledecká
|1. místo
|Pchjončchang 2018
|Paralelní obří slalom
|Ledecká
|1. místo
|Pchjončchang 2018
|Snowboardcross
|Adamczyková
|3. místo
|Soči 2014
|Snowboardcross
|Adamczyková
|1. místo