Program snowboardingu na ZOH 2026: Ve snowboardcrossu pojedou dva české týmy

  14:54
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další euforie přišla po finále snowboardcrossu, kde si Eva Adamczyková dojela pro stříbro. Kompletní program závodů, výsledky i další informace najdete v našem přehledu.

Ester Ledecká | foto: Reuters

  • Ester Ledecká jela paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. A přinesl jí zklamání – po suverénní kvalifikaci vypadla ve čtvrtfinále. O českou radost se však postarala Zuzana Maděrová, která si dojela pro senzační triumf!
  • Evu Adamczyková v pátek 13. února zkompletovala svojí olympijskou sbírku ve snowboardcrossu a v Livignu získala stříbro.
  • Češi budou mít v nedělním týmovém závodě (15.2. od 13:45) ve snowboardcrossu poprvé ve hře dva výběry. Stříbrnou medailistku z pátečního závodu Evu Adamczykovou doplní Kryštof Choura. Druhý tým tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser. V

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFázeVýsledky
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace28. Hroneš
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále1. Kimura
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace1. Ledecká, 2. Maděrová
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Mkvalifikace31. Minárik – nepostoupil
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Žfinále1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Mfinále1. Karl
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace17. Záveská – nepostoupila
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále1. Muraseová
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace1. Kimová
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace1. James
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda25. Choura, 26. Houser
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále15.Choura, 31. Houser
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále1. Čche Ka-on
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda1. Adamczyková, 23. Hrůšová
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále2. Adamczyková
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále1. Tocuka
NE 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice1. tým: Adamczyková, Choura
2. tým: Hrůšová, Houser
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě

Snowboarding patří mezi disciplíny, které můžou národnímu týmu přinést medailovou euforii. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin, ale obří slalom a snowboardcross by v jejím programu neměly chybět. Závody budou dostupné i na online platformě ČT sport Plus.

Vysílací práva na ZOH 2026 vlastní Eurosport, kde poběží přenosy ze všech olympijských disciplín. Sledovat ho můžete i přes platformu HBO Max.

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Kompletní olympijské hry Milán–Cortina 2026 na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

Česká nominace pro ZOH 2026:

  • Ženy: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Laura Záveská
  • Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš, Kryštof Choura, Kryštof Minárik

Ester Ledecká se pokusí o zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu. V disciplíně je absolutní světovou špičkou a jednou z hlavních kandidátek na triumf. Do výborné formy se dostává i Zuzana Maděrová.

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková. Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser.

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:

🏁 Rychlostní disciplíny

Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.

Paralelní obří slalom (PGS)

  • Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
  • Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.

🤸‍♂️ Freestylové disciplíny

Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:

  • Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
  • Big Air (jeden maximálně náročný skok)
  • Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
  • Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)

Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).

Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.

České medaile ve snowboardingu na ZOH:

Olympijské hryDisciplínaSportovkyněUmístění
Peking 2022Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018SnowboardcrossAdamczyková3. místo
Soči 2014SnowboardcrossAdamczyková1. místo
Výsledky

